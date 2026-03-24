Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 24 marzo: tutti i segni

24 marzo 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata martedì 24 marzo 2026

Ariete

Luna negativa in cambiamento di fase in Cancro, segno che influenza la vita in famiglia e tutti i rapporti di parentela. In questo momento è forse necessario anche un esercizio di riflessione sui propri atteggiamenti, sensazioni, orientamenti emotivi. Le emozioni che escono dal vostro profondo sono vere: esprimete tutti i vostri sentimenti di simpatia o di antipatia. Questo giorno può diventare importante per il futuro delle relazioni nate di recente, professionali o passionali.

Toro

Siete persone di carattere e sapete far valere la vostra personalità. Gli influssi del giorno sono positivi per la vita professionale, potete perciò andare alla conquista di nuove frontiere, sfruttando la disponibilità delle persone con cui siete in contatto di affari. Aggiungiamo anche una circostanza fortunata per i soldi, che si presenta davvero al momento giusto. Giorno di successo! Marte colora di rosso acceso i giorni di marzo, rendendo questo mese ideale per l’amore.

Gemelli

Particolarmente favoriti i Gemelli che operano nel settore delle nuove tecnologie o che intrattengono stretti rapporti con imprese di altri paesi. Se impegnati sul fronte borsistico, conviene delegare la gestione del vostro portafoglio a un agente serio, preparato e molto prudente. Questa riserva la possiamo dedicare a tutti i segni, in fretta dovete raggiungere l'amore, spronati dall'impazienza del vostro cuore.

Cancro

Nel segno la vostra madrina celeste, Luna meravigliosa, che domani cambierà fase e diventerà primo quarto. Certamente, Venere in quadratura non crea grandi problemi in amore, anche perché è quasi giunta al termine del transito negativo. Più delicato è Saturno che porta incomprensione e incomunicabilità nell'ambiente professionale, discussioni in famiglia. Eppure sono proprio le questioni domestiche ad avere una speciale protezione di Giove.

Leone

Luna, nel significato di passato, in cambiamento di fase nel segno che vi precede (vostra 12ª casa astrale), voglia di riportare in luce qualche situazione passata, anche di tipo sentimentale, che sarebbe meglio lasciare nell'oblio: dovete insomma dimenticare. Sono passati ormai quasi quattro anni dall'ultimo negativo Saturno, che si dimostra oggi un grande amico, consigliere, protettore del vostro meraviglioso segno. Guardate Venere splendida, fatela vivere nel vostro cuore!

Vergine

Luna è favorevole per i vostri incontri professionali o di affari, non è detto che concluderete tutto e subito, ma importante è avviare i progetti con i favori della Luna e di Saturno. Esaminate gli scopi che vi proponete nella vita, anche in amore. E ricordate che la Vergine non molla mai, è come Tadej Pogačar nella corsa Milano-Sanremo: cade, attacca e trionfa! Donna Vergine potrà contare su un vento di passione e poi… occhi da cerbiatto che incantano.

Bilancia

Troppo emotivi, vi lasciate condizionare dagli stati d'animo, forse per questo apparite poco convincenti anche quando affermate il vero. Il bisogno di affetto, di considerazione e di approvazione, spinge verso persone non adatte al vostro carattere. Oggi con Luna congiunta a Giove, arriva un altro richiamo sulle questioni legali, che sono da tempo il tormento del vostro segno. Amore: con un piccolo sforzo da parte vostra presto tornerete a capirvi come sempre.

Scorpione

Chi è solo colga la prima occasione. Tra oggi e domani il vostro cielo raggiunge il top della passionalità, ma è piacevole anche abbandonarsi alle fantasie e sognare quel grande amore, che arriverà. Luna congiunta a Giove agisce da balsamo nei rapporti di vecchia data e getta una magnifica luce nel settore degli incontri, avranno un futuro perché nascono con i favori di tutte le stelle professionali e di affari, dove bisogna però tirare fuori tutto il senso pratico.

Sagittario

Sempre in rilievo la vita familiare e affettiva, le cose prima o poi andranno a posto. Le persone sole, separati o divorziati, partono con una marcia in più perché Venere-Ariete aiuta le ricerche di un amante. Anche in questi pochi giorni che ancora transita in quel segno di fuoco sarà particolarmente favorevole alle conquiste di uomini più giovani. Ricchezza di idee nel campo del lavoro, senso organizzativo, assicurano progressi. Ultimamente siete stati evasivi nelle risposte.

Capricorno

Due giorni contrastati dalla Luna in cambiamento di fase, nel vostro settore delle collaborazioni professionali e dei legami sentimentali-matrimoniali. Tenete sotto controllo la famiglia e i punti deboli della salute. Le cose più importanti sono state impostate, se c'è qualcosa da perfezionare, aggiungere, sottoscrivere, fatelo subito. Mercurio è positivo, protegge il lavoro e i soldi. Tirate fuori il vostro spirito combattivo e indipendente, ma senza stancavi fisicamente.

Acquario

Luna comincia la fase crescente del primo quarto, accanto a Giove, l'incontro avviene nel vostro settore del lavoro e delle imprese economiche, naturalmente è presente la fortuna. In ogni vostro incontro, in ogni azione. Potete dare inizio alle nuove attività e collaborazioni, specie se in relazione con nuovi mezzi, tecniche, nuovi mercati. Ma soprattutto la serata si preannuncia emozionante, passionalmente ricca, attenti solo a non esagerare con il cibo, dolci, alcol, fumo.

Pesci

Passata Luna ostile, oggi è diventata non solo positiva ma certamente fortunata. Così avrete un'altra volta il record di poter contare sul favore di tutte le stelle, in particolare la straordinaria congiunzione Giove-Luna, Marte-Mercurio. Possiamo dire che siete vincenti anche nel mercato azionario, ma quello che forse è ancora più importante - troverete persone e occasioni per sistemare la casa, le questioni vostre e dei figli. Programmate matrimonio, nascite, da oggi non sarete più soli.