Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 23 marzo: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 23 marzo 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 23 marzo 2026

Ariete

Può darsi che non siate del tutto soddisfatti di come vanno le cose, ma d'altra parte chi lo è completamente? Ma voi potete contare sulla generosa assistenza delle stelle, oggi pure di una Luna valida per le iniziative professionali e commerciali. Nelle vostre mani laboriose una serie di ottime opportunità, sappiate scegliere le più vantaggiose e non dimenticate di mettere ordine nelle carte, documenti. Sensibilità in amore. In serata un'allegra rimpatriata con gli amici.

Toro

Giorno favorevole per le transazioni commerciali e trattative d'affari. Esaminate la posizione che avete nell'ambiente di lavoro, parlate se avete qualche perplessità. Infatti, questa Luna prepara qualche sorpresa anche nell'ambiente domestico. Potete realizzare parecchio, se ritrovate gli atteggiamenti di un tempo, quei modi simpatici e immediati di trattare con la gente. Sul palcoscenico dell'amore è quasi pronta una nuova rappresentazione, avrete successo di pubblico e di critica.

Gemelli

Come una romantica donna inglese, così è oggi la donna del segno, illuminata da Nettuno e Venere, aspetto che rende conquistatore anche l’uomo Gemelli. Genitori, casa, famiglia. C'è la possibilità di operare cambiamenti, ma vediamo anche molto disordine, causa Mercurio-Marte che procurano stress. Niente di strano, siete al centro dell'attenzione di 6 pianeti, come sei personaggi in cerca d’autore - non è una novità, anche Pirandello era dei Gemelli come voi.

Cancro

Anche il vostro lunedì sarà un po' sopra le righe, ma avete Marte e Mercurio in diretto aspetto con il vostro Giove, molto favorevole ai progetti di lavoro e di viaggio. Come economista è un po' distratto, ma sviluppa un buon intuito. Causa incertezza nel vostro ambiente (Ariete), tutto deve essere studiato in anticipo, misurato e verificato, non sono consentiti colpi di testa. Poco male se perderete la testa in amore, vi è successo già tante volte, ma aspettate domani, ci sarà la Luna.

Leone

Grande fermento nel lavoro, un cambiamento che inciderà e condizionerà il prossimo periodo, i progetti vanno perciò orientati verso il futuro: Giove arriva nel segno in luglio. Piuttosto indipendenti, adesso però anche voi avete bisogno di seguire qualcuno, si fa per dire. È richiesto un attimo di riflessione: sapete cosa volete esattamente? L'amore è intenso, grazie a Venere anche le amicizie sono stupende. Voi che siete soli, potete presto iniziare nuove relazioni.

Vergine

Verso il meglio. Così assicurano i pianeti amici nel vostro settore della metamorfosi, Ariete, non importa se non siete ancora pronti per fare il salto. Tutto nascerà in modo spontaneo e con l'aiuto di persone amiche. Perfezionisti come siete non vi trovate a vostro agio in un ambiente diventato dispersivo e superficiale, forte tentazione di concludere qualche vecchio rapporto. Potete farlo, Saturno approva. Segreti in famiglia, discussioni matrimoniali. Una crisi annunciata.

Bilancia

Arrabbiatevi con voi stessi, ma non dovete dare la soddisfazione ai vostri oppositori e concorrenti, superiori e colleghi di lavoro, di vedervi perdere l'autocontrollo. Le vostre azioni professionali sono protette da Marte e Plutone, Luna è oggi particolarmente creativa e provoca incontri segnati da passione imperiosa e generosa. Il gioco erotico inizia con i primi sguardi, fa piacere sentirsi desiderati anche se sposati. Non è infedeltà ma solo voglia di sognare un attimo.

Scorpione

Le stelle sono più stelle, se vengono ammirate in due. Troverete in questa settimana che vi porterà un fortunato primo quarto in Cancro il 25, la giusta compagnia. Quello che non è ancora successo -anche nel campo del lavoro, finanze - può succedere grazie alla positiva influenza di Marte e Saturno. Nessuna obiezione da parte dei pianeti per le nuove iniziative professionali, che devono essere pensate non alla base dell'attuale situazione, ma in prospettiva dei transiti futuri.

Sagittario

Un cielo ancora instabile e un po' folle, come vuole la tradizione di marzo. Da una parte influssi brillanti e promettenti che spingono all'azione, dall'altra invece i transiti aggressivi di Marte-Mercurio che cercano di bloccarvi. Solo voi potete sapere quanto siete in grado di vincere gli impedimenti, non tanto in campo pratico e all'esterno quanto in quello domestico e familiare. Siete aggressivi, oggi pure in amore, ma con Venere splendente, non dovete ascoltare Luna in Gemelli!

Capricorno

Il fascino personale è quasi magico, sarete oggetto di ammirazione anche nell'ambiente di lavoro, dice la Luna, oggi nel segno che incide sulla vostra attività e sulla salute, Gemelli. Sono in arrivo proposte molto interessanti, sarà considerata eccitante anche la vostra pigrizia fisica. Venere non ha ancora nessuna intenzione di fare pace con il vostro segno, ma voi potete fare molto per rendere più tranquilla la vita coniugale e familiare. I soldi non mancano.

Acquario

Plutone, il grande trasformatore, vi spinge nelle profondità del vostro cuore: non bastano le emozioni, ora volete capire anche a livello razionale, ottimo l'intuito che vi suggerisce scelte giuste. Può arrivare una nuova relazione molto importante che può essere o no di natura sessuale. Il transito odierno della Luna in Gemelli e Plutone nel vostro segno è per tradizione astrologica ottimo per acquistare una proprietà. Ma se vi bastano due cuori e una capanna, sarete felici lo stesso.

Pesci

La pioggia di marzo è un classico della stagione, viene e va. Lo dice anche un adagio dei contadini: “In marzo, ti conviene avere due ombrelli - uno per i giorni brutti, uno per i giorni belli”. Oggi avete contro una fredda Luna in Gemelli che può facilmente provocare piccoli fastidi nella salute (disturbi infiammatori, schiena, gambe). Cautela per i nativi tra 19 e 30 anni. Regalatevi un giorno di relax, aspettando notizie e preparando un ambizioso programma per la settimana.