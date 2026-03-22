Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 22 marzo: tutti i segni

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Branko 22 marzo 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 22 marzo 2026

Ariete

Segno del fuoco e del ferro, voi avete una sola parola d'ordine: vincere! Non è un caso se i grandi condottieri del passato erano dell’Ariete, come del resto anche molti protagonisti del nostro tempo, nei settori più diversi della società. La potente spinta del Sole quest'anno è sostenuta da Saturno e Nettuno, ma siete anche sotto la protezione di altri due potenti astri che possono trasformare molte cose della vostra vita: Plutone e Urano. Domenica agitata non causa vostra, ma l'amore non manca.

Toro

L'occhio del Toro, come il famoso "occhio di bue", riflettore che si usa in teatro. Voi vi piccate oggi di questa straordinaria Luna nel segno che porta prima di tutto la primavera nella vostra vita. Magnifico il contatto con Giove e Marte, nelle vostre mani avete un potere che per una parte è frutto del vostro lavoro, impostato nei periodi in cui pochi ci credevano, e siete già pronti per una nuova e clamorosa impresa. Amore: quante sorprese e novità prima di Pasqua!

Gemelli

La domenica di noi tutti è sottoposta a un inedito, aspetto che si verifica in Ariete ma è molto presente anche nel vostro oroscopo: Sole e Nettuno in congiunzione. Questo transito è ottimo per tutte quelle attività sociali che sono volte ad aiutare gli altri. Nella vostra vita non tutto è stato chiarito né può essere risolto in un solo giorno, ma intanto sentite soffiare un vento leggero sul vostro amore. Possiamo anticiparvi che questa stagione sarà la vostra occasione di svolta.

Cancro

Il nuovo quadro astrale, iniziato con l'equinozio di primavera, presenta influssi non in sintonia con il vostro carattere. Per la prima volta, vi troverete a dover prendere decisioni che magari state rimandando da tanto tempo. Interessano la situazione privata ma più ancora sono probabili avvenimenti nel campo professionale, rapporti con l'ambiente di lavoro che si trova attualmente sotto pressione di Saturno. Agite oggi stesso, avete Giove e Marte in trigono, grande fortuna!

Leone

Marte incendiario brucia soltanto i rami secchi dell'albero della vostra vita. Cercate nuove persone, scegliete quelle che vi assomigliano e che hanno la vostra stessa imperiosa ambizione: il potere. Con queste ricerche inizierete domani quando la Luna vi sarà amica. Bellissimo invece un momento di spiritualità portato da Nettuno, una voce che viene da lontano e tocca le corde sensibilissime del vostro cuore: farete del bene.

Vergine

Vi sentite meglio, lo spirito sarà più alto. Questa sensazione di benessere va incanalata nella giusta direzione, potete bene impressionare le persone che vi possono essere utili negli affari, nella carriera. Precisiamo che Marte e Mercurio, così importante per il lavoro e per le associazioni di affari, restano in opposizione però voi potete riuscire grazie alla protezione dei pianeti in Ariete e Toro. Piacevoli momenti in serata con amici e il vostro amore ritrovato.

Bilancia

Giove nelle acque del Cancro agita e trasforma il vostro settore pratico, ma tutto l'ambiente professionale è sottoposto agli esami di Saturno, quindi ancora mosso, incerto, indefinibile, ma non dovete avere paura di cambiare. In primo piano i rapporti genitori e figli, uscite finanziarie che non vi colgono però impreparati, sono da tempo programmate. Assolutamente fuori programma, invece, una nuova attrazione passionale anche per i coniugi.

Scorpione

Certo che avete avuto anche voi qualche dolore in amore, nel passato o nel presente, ma a che cosa serve questo continuo ritornare sulle situazioni meno piacevoli? Tanti di voi possiedono un tesoro che è loro solo a metà, ma Giove in trigono con Marte vi riempie di tale forza e tale sensualità che prenderete tutto! Primavera è la stagione della leggerezza sì, ma richiede scelte decise. Luna in Toro provoca, ma riesce a stimolare l'intelligenza creativa.

Sagittario

I tre fuochi: Sole, Saturno e Nettuno, sono in aspetto favorevole per il vostro segno che può operare un rivoluzionario cambiamento nell'ambiente circostante, ma le novità possono nascere anche per un preciso segnale del destino. Questa possibilità viene dall'aspetto di Nettuno, pianeta delle svolte ma anche tempeste del destino, con questo corpo celeste voi avete una intensa fratellanza. Quale sia il vostro lavoro, in voi c'è anche un poeta, un musicista, un artista, un simpatico pinocchio…

Capricorno

Il messaggio che lancia Luna in Toro è sempre importante per voi perché quel segno è la sede della vostra fortuna e dell'amore, ma questa volta è congiunta a Urano che provoca avvenimenti inattesi. Tenetevi pronti anche per affrontare una clamorosa novità nel settore lavorativo-professionale. Non dovete però agire da soli, dovete cercare persone di mentalità aperta, insistete troppo con personaggi che hanno idee di ristrette e sono ormai fuori moda.

Acquario

Ben venga una battaglia di idee nel vostro ambiente professionale, vincerete voi. Troviamo positiva anche la voglia di libertà in qualche rapporto professionale ma anche sentimentale non ufficiale. I nuovi fermenti che risveglia Urano, devono essere indirizzati verso mete costruttive e molto ambiziose. Anche nelle questioni economiche potete contare su notevoli facilitazioni dal punto di vista burocratico-amministrativo. Stringete fra le braccia un tenero amore.

Pesci

Anche la Luna in Toro, grande amico del vostro segno, che noi consigliamo soprattutto alle donne come marito, perché gli uomini del Toro sono i migliori amanti dello zodiaco. Peccato che sia domenica perché proprio oggi siete gratificati da un magnifico trigono tra Marte nel vostro segno e Giove, combinazione che è naturalmente splendida per il rapporto amoroso e che può provocare innamoramenti a prima vista. Ma è una costellazione incredibile anche per gli affari. Auguri.