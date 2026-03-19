Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 19 marzo: tutti i segni

Branko 19 marzo 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 19 marzo 2026

Ariete

Il cambio di Luna nel segno vi procura una leggera e momentanea caduta del tono vitale, riservatevi un momento di quiete. Riesaminate i progetti di nuove collaborazioni, studiate nuovi affari. Domani equinozio di primavera, si apre anche per voi un nuovo capitolo di vita, sentimentale o professionale. Potrete rinnovare quello che credete ormai superato, ma preparatevi anche a scontrarvi con le questioni del passato che Saturno porterà alla luce.

Toro

Ottime opportunità nel lavoro, Luna nuova è tradizionalmente indicata per le nuove iniziative, una semina come avviene in agricoltura. La terra comincia a inspirare in questo periodo, accoglie e protegge quello che mettiamo nel suo grembo. Quale segno di terra voi avete bisogno di certezze, ma in questo periodo di Urano non dovete temere cambiamenti, esperimenti. Vicina una nuova e prestigiosa collaborazione. Non trascurate le persone che davvero vi stanno a cuore.

Gemelli

Lasciatevi andare nella vita sentimentale, fatevi coinvolgere dalla bella fiamma di Venere in Ariete, domani in quel segno risplenderà il Sole e la vostra vita prenderà un'altra direzione. Risulta invece pesante Luna nuova in Pesci, muove le acque e rende antipatica l'atmosfera nell'ambiente professionale. Scoprirete con grande sorpresa che la gente non mantiene la parola data, ma anche voi non siete stati sempre coerenti con le vostre idee, durante il periodo di Saturno.

Cancro

La conquista più importante nel mese dei Pesci è il ritrovato spirito, la voglia di raggiungere risultati che sono garantiti dalla protezione dei pianeti professionali e più ancora dal pianeta della fortuna Giove, che sarà con voi fino a luglio. Nel nuovo mese dell'Ariete potranno nascere problemi nel mondo professionale, quello di sempre, perché nelle nuove collaborazioni questo non succederà. Quindi se volete scappare, cercare possibilità altrove (anche in amore), siete in tempo.

Leone

Sperare di essere ricompensati per quello che avete dato e fatto, nel lavoro e in famiglia, è impresa vana. Ma vi pare poco la soddisfazione di avere dato tanto e di non dover dire grazie a nessuno, lo avete fatto per la vostra intima soddisfazione. Qualsiasi ammanco che potreste registrare sarà nel prossimo mese riempito con altri guadagni. La nuova scalata sotto il Sole dell'Ariete sarà super. Approfittate dell'odierna Luna se dovete consultare un medico, un avvocato.

Vergine

Transiti abbastanza faticosi rendevano instabile il vostro marzo, ma finalmente siamo arrivati al cambio della Luna e alla vigilia del nuovo Sole che risplenderà domani alle 14:47 in Ariete, segno con cui siete anche in contrasto ma nello stesso tempo affascinati e incuriositi dalla sua sensualità. Oggi mettete a posto le cose lasciate alla rinfusa nel settore del lavoro e nelle collaborazioni. Se siete sposati, prendete il coniuge così com'è. In fondo gli si vuole tanto bene.

Bilancia

Non importa se siete alle prime armi o all'apice di una carriera di successo, in questa nuova primavera della vostra vita che è già oggi annunciata dalla Luna nuova nel campo del lavoro, cominciate a creare qualcosa di giovane e di fresco. Favorite attività a contatto con il pubblico, eccezion fatta per chi lavora in politica - ma questo sarà un problema anche nel prossimo futuro, causato da Saturno. È difficile trasformare un'amicizia in amore, cercate novità.

Scorpione

"Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che poteva fare: ha creduto in me". Con questo mio personale ricordo saluto tutti i padri che mi leggono, invito voi figli a festeggiare il vostro nel giorno della festa di papà. Luna nuova in Pesci nel campo della fortuna è tutta a vostro favore. Non restate immobili davanti a questo mare, lanciate iniziative dove credete di andare e di realizzare i vostri sogni, progetti, ambizioni, passioni. Quella che inizia domani è la primavera della vostra vita!

Sagittario

Le questioni domestiche e abitative, riparazioni o compravendite, che non siete riusciti a risolvere nell'ultimo anno, avranno tra 24 ore un nuovo formidabile protettore celeste: Saturno, congiunto al Sole in Ariete, inizia la primavera. Certo, non abbiamo dimenticato i due nemici che restano in Pesci, proprio nel campo della famiglia, Mercurio e Marte. Ma intanto Venere, la regina dei sentimenti d'amore e dei gesti gentili e affettuosi anche con chi lavorate, riempie la vita.

Capricorno

Tutti gli acquisti fatti oggi con il benestare della Luna nuova in Pesci, come anche le nuove intese nel campo del lavoro e delle associazioni, sono un investimento per il futuro, ma non mancano nemmeno possibilità di guadagno o di progresso immediato. Dovete stare solo attenti alle questioni di carattere legale e burocratico, è difficile sfuggire a Giove negativo. Amore nervoso ma eccitante. Quando si è pressati da impegni, un certo tipo di abbracci rende più calmi.

Acquario

Tutta l'attenzione va rivolta alle questioni pratiche, Luna nuova prima in Pesci e poi in Ariete, dove domani risplende il Sole, mette un particolare accento sulle proprietà, vostre e quelle che avete in comune con altri - se ci sono problemi in merito, chiedete consigli legali. Giove, che noi chiamiamo il giudice delle stelle, è molto favorevole anche e soprattutto per il vostro lavoro, in particolare per quelli di voi che svolgono un’attività in proprio. Regalatevi un breve viaggio con il vostro amore.

Pesci

Questa notte, un'ora dopo la mezzanotte, è nata la vostra Luna nuova. È partito un nuovo anno della vostra vita e domani sarà già primavera, nella natura e nel vostro cuore. Anche la nuova stagione vi riserva un quadro astrale da gran signori. I due più importanti e anche più ambiti pianeti, Giove e Saturno, saranno già domenica in azione per voi! Non ci sorprenderà un evento felice, un nuovo amore, una gratifica materiale o una sorpresa nelle finanze. Un viaggio a Venezia, Sanremo, ma anche in Calabria, sarebbe fonte di gioia, di amore, di fortuna… una notte al mare.