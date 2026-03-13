Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 13 marzo: tutti i segni

13 marzo 2026 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 13 marzo 2026

Ariete

Simpatia, genuinità, semplicità: ribadire voi stessi, non fatevi condizionare dalle incertezze presenti nell'ambiente professionale o nel campo degli affari. Purtroppo può essere difficile comunicare con gli altri in un giorno che vi trova con Luna ancora in Capricorno, non è il momento per farsi coinvolgere in situazioni delicate. Potete però programmare viaggi e studiare assalti alla fortezza del potere. Riposo mentale e fisico richiesto dal silenzioso aspetto di Marte-Mercurio.

Toro

Meravigliosa schiarita. Luna in Capricorno in trigono con Urano nel vostro segno, la fortuna si fa sentire in occasioni e luoghi meno convenzionali, quindi vi conviene stare in movimento, viaggiare. Mercurio in Pesci sarà favorevole a lungo, ma il colpo vero è quello di Marte anche lui in transito nel segno delle vostre segrete speranze, ambizioni e profonde emozioni.

Gemelli

Luna accende il semaforo verde, insieme a Venere e Saturno. Sollecitate discussioni professionali, relazioni sociali e contatti che possono servire agli affari. Importante anche sistemare le questioni domestiche, coniugali, organizzare la vita per le prossime settimane. Non fate troppe storie per Mercurio in Pesci, sorprendete il coniuge con un pensiero tenero, un invito a sorpresa, un dono. Anche Marte va accettato come una sfida, come una inedita avventura di vita.

Cancro

Atmosfera generale agitata. Luna in opposizione non indicata per delicate operazioni finanziarie, partecipa alle discussioni di nuovi progetti solo se vi sentite pronti e decisi e potete contare sulle valide collaborazioni. Il lavoro personale andrà invece benissimo, il weekend avrà un'altra Luna che trasforma le idee in pratica. Fino a sera cercate di non mangiare, poi concedetevi qualcosa. Certo che sentite le ostilità di Venere in amore, ma pensate alla grinta che porta nel lavoro.

Leone

Rilassatevi nei prossimi due giorni. Oggi la Luna è ancora nel segno della salute e aiuta a riprendervi, liberare il matrimonio da un peso che rischiava di diventare difficile da sopportare. Con l'energia di Marte e Venere in un segno di fuoco, possiede una forza imbattibile. Tutto può essere deciso, realizzato, incassato in fretta. Solo l'amore deve avere i suoi languidi intervalli. Non siamo sorpresi di qualche improvviso slancio romantico come succede ai Pesci - è Nettuno.

Vergine

Se pensate che avete avuto Mercurio ottimo in gennaio, non dovete innervosirvi così tanto per il passaggio in Pesci, opposizione che durerà fino ad aprile. L'effetto non è solo negativo, è che voi ne risentite anche nella salute, ma esercita uno stimolo positivo per le decisioni riguardanti le attuali e future collaborazioni. Questa Luna poi è fortunata tutto il giorno, amore e passione, fidanzamenti decisi d'istinto. Il vero cambiamento per tutti inizia il 20 marzo, arriva la primavera.

Bilancia

Siete in polemica un po' con tutti, evitate discussioni nel privato, non potete vincere, Luna è contraria dal Capricorno. Chiaritevi le idee, concedetevi relax aspettando domani, liberatevi da quella assurda paura che vi sta inseguendo da qualche settimana che il successo o l'amore non vi possono raggiungere. Dai Pesci arriva un fuoco creativo e uno stimolo ambizioso di Urano e Plutone, mai visto. Vi riprenderete ciò che è vostro: lavoro, successo, profitti, amore.

Scorpione

Successo personale, molto personale. L'annuncio arriva da Mercurio e Marte, significa che concluderete l'inverno con un bel bottino finanziario. Straordinaria. Luna in Capricorno: firme, amministrazione, contratti, questioni legali, compravendite, carriera, arte e meccanica, case, macchine, una irresistibile voglia di lusso. Siete diventati figli della società dei consumi, passeggiate per Via Condotti e Via Monteleone… consueta sensualità, amore tutta la notte.

Sagittario

Prima di tutto, controllati quei vostri piccoli problemi di schiena, vie respiratorie, gambe e ginocchia. Il fatto è che Mercurio in Pesci insieme a Marte può aumentare dolori reumatici, agisce con una certa severità sulla famiglia, provoca tensione tra gli ex coniugi. Anche Saturno del resto insiste da un anno che bisogna chiarire certe situazioni coniugali, domestiche. Ora è in aspetto positivo in Ariete insieme a Venere… amore mio, ritroviamoci. Nuove storie.

Capricorno

Secondo giorno con Luna nel vostro segno, che ricorda alle giovani coppie come il mese di marzo è ottimo per programmare nascite. La conferma viene anche da Giove in aspetto con Urano nel vostro campo dell'amore, Toro. Giorno passionale anche per le persone di una certa età, vita sociale brillante. Ottimo Mercurio per gli affari finanziari e dà, come certe nuove collaborazioni, uno scatto di carriera in ogni caso. Cautela con Saturno in Ariete, transito epocale.

Acquario

I successi duraturi spesso partono in silenzio, come è silenziosa ma beneaugurante questa Luna alle porte del segno, domani sarà con voi. Illuminerà con i raggi d'argento la strada che conduce all'amore e al successo. La fantasia sarà stimolata al massimo dal vostro Plutone e Venere in Ariete, quindi saprete viaggiare con il pensiero e avrete la capacità di convincemento in affari. Amore: vi dovrebbero dare l'Oscar, a Hollywood, per la migliore interpretazione. Eccitante.

Pesci

Luna in Capricorno riuscirà a sollecitare Mercurio nel vostro segno, significa che avete la possibilità di trovare nuovi alleati, nuovi soci, collaboratori, consiglieri, amici. Dobbiamo parlare del "nuovo", perché la situazione entra in fase di profondi cambiamenti che richiederanno impegno ma anche soddisfazioni, le vostre saranno notevoli. Siete perfino preferiti nei viaggi, oggi come oggi è una fortuna. Siete dei tipi che vanno molto di moda adesso, fate tendenza.