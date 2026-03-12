Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 12 marzo: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 12 marzo 2026.

Ariete

Le importanti decisioni non sono favorite dall'odierna Luna, non dovete dare eccessiva importanza al lavoro a scapito della vita personale, emotiva. È un pessimo momento per lasciarsi coinvolgere in situazioni delicate nel mondo professionale, come spiega Saturno in movimento nel vostro segno, che richiede qualche attenzione di più nella salute. Prestate attenzione se dovete firmare documenti legali. Verrà la stagione dei grandi incontri sentimentali-passionali, fate passare la nottata.

Toro

Giorno piacevole, i rapporti affettivi e professionali sono armoniosi, siete pronti a fare concessioni e scendere a compromessi se questo è l'unico modo per risolvere situazioni ferme. E vi trovate nuovamente belli… è un buon segno. Il merito va dato a questa fortissima, positiva, Luna in Capricorno, vi avvicina a qualcuno o qualcuno si avvicina a voi. Non c'è più paura di amare, al contrario, mai come adesso avete sentito così bisogno di una cara persona al vostro fianco.

Gemelli

Passata la Luna negativa, Venere è diventata bellissima per voi in Ariete, movimenta il settore degli incontri e quello che è ancora più importante - fa di nuovo volare i vostri sogni, desideri, intenzioni. È un piccolo cambiamento per ora ma certamente il coniuge lo capirà e ve lo farà vedere. Sapete bene com'è guadagnare denaro perché possedete idee creative ma in questo periodo con Mercurio contro non siete abbastanza convincenti, non è il caso di promuovere nuovi affari.

Cancro

Luna ingannevole, diversa da come lo era nei giorni passati, ma tornerà nuovamente bella sabato quando uscirà dal Capricorno e prenderà possesso dell'Acquario. Adesso in opposizione al vostro Giove, però, urta Saturno e altri due pianeti in Ariete, che giocano un ruolo importante per il vostro successo. Non fate affidamento solo sulla fortuna, esaminate con logica e buon senso tutte le probabilità di riuscita di ogni proposta. Salute: persone oltre i 60 anni, cautela.

Leone

Ancora un'occasione fortunata in affari! La struttura ossea è disturbata da questa Luna in Capricorno, che risulta invece estremamente interessante per un progressivo miglioramento nel lavoro e affari. Ricordatevi però che la riuscita è merito personale, non aspettatevi facili favori, siate pronti a respingere gli attacchi. Un nuovo amore? È già dietro le quinte, ma la recita non è ancora pronta.

Vergine

Finisce nelle prime ore la pressione della Luna, ultimo quarto è stato davvero faticoso perché contrastato da Marte. Anche i vostri concorrenti non se la passano bene e voi avete comunque qualche punto di vantaggio in più, Giove-Urano-Saturno-Venere sono positivi! Significa che i progetti a cui pensate adesso potranno essere realizzati al momento giusto e al tempo giusto. Un mancato riscontro non vi deve gettare nello sconforto. Coniuge stanco.

Bilancia

Luna nel freddo Capricorno non giova ai vostri reumatismi, ma non rende nemmeno facili i rapporti familiari. Forse siete un po' strumentalizzati, ma molto meno di quanto vi fa credere il subdolo Saturno in azione nel segno che tiene sotto controllo soprattutto la famiglia, i rapporti coniugali, figli. Probabilmente ci sono discussioni con le donne anche nel mondo del lavoro. Buone iniziative personali però l'ambiente del lavoro è agitato, manca la sincerità.

Scorpione

Comportamento razionale, previsti incontri tra oggi e domani di grande importanza per il lavoro e forse anche affari. Siete più popolari presso ambienti lontani che non nel solito posto. Più viva la volontà e spirito di decisione, avete facilitazioni nelle questioni scritte e legali. Giove è generoso nei vostri confronti, pare un Babbo Natale arrivato in ritardo ma in anticipo rispetto alla colomba di Pasqua. Amore: “Oh, come conosco questi non sazii, pesanti, tuoi sguardi!” (A. Achmatova).

Sagittario

Non escludiamo progressi e segnali di espansione, ma le stelle vi vogliono sicuri, pronti, senza esitazioni. Qualche volta bisogna andare contro la direzione del vento. I ricordi sempre vivi interferiscono nella vita quotidiana, qualcuno di voi è spaesato, qualcuno manca di sicurezza. Le persone con cui siete in contatto di lavoro, affari, sentono la vostra fragilità. Non pensateci troppo, adesso dovete eliminare l'inizio di una piccola crisi in amore, è un capriccio.

Capricorno

Arriva nel segno l'ultima Luna del vostro caldo inverno, stagione che vi ha visti protagonisti nel mondo professionale, vita sociale, affari. Ma non senza problemi, che avete saputo affrontare con la grinta che solo il Capricorno possiede. Il vostro carattere duro come una roccia non deve cedere nemmeno nella prossima stagione quando Saturno avrà maggiore forza. Dovete ritrovare anche una nuova freschezza in amore, oppure un amore tutto nuovo, se siete soli.

Acquario

Che cos'è perduto per voi? Amici, quello che avete provato e vissuto è conservato nel cuore, ovunque voi andrete. Chissà dove andrete nel prossimo decennio, voi giovani, ai quali Plutone mette davanti una lunga strada azzurra. Esattamente come è blu quel Nettuno romantico ma anche geniale, in un segno che risveglia il vostro talento, mette a fuoco quel pizzico di genio che sicuramente possedete. Ora si tratta solo di organizzare tutto in modo scientifico. Ce la farete.

Pesci

Luna in Capricorno, segno che conoscete bene in quanto lo scegliete spesso come socio in affari ma soprattutto come compagno di vita. Unione che noi approviamo da sempre. Qui si parla di case. Impossibile non mettere l'accento sulle questioni immobiliari, visto il magnifico Giove in Cancro, segno che potreste oggi stesso scegliere come amante. Lui vive un momento di fragilità, voi siete nuovamente fortissimi in affari. È di dominio pubblico il fatto che siete innamorati.