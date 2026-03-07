Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 7 marzo: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 7 marzo 2026

Ariete

Quando il Sole transita in Pesci, per voi, diventa come un analista: rilassatevi, sfogatevi, apritevi. Dopo potete ripartire con slancio alla conquista di nuovi traguardi professionali e finanziari, sicuri questa volta. La giornata è movimentata e simpatica, frivola e produttiva. L'influsso più bello è sull'amore, magnetismo ardente, progetti matrimoniali per gli innamorati, nuovi incontri passionali annunciati da Venere nel segno e dalla sensualissima. Luna che rende anche vendicativi.

Toro

I risentimenti di vecchia data non meritano di essere presi in considerazione. Luna opposta potrebbe riportare in luce qualche antico rancore, certamente non rende facili i rapporti coniugali e l'intesa con le donne (madre, figlia). Dovete stare attenti alle parole, un po' di raucedine vi impedisce almeno di parlare troppo. Amerete lo stesso perché è forte lo stimolo di Marte sul vostro Urano che spinge a cercare esperienze diverse dal solito. Energico per affari.

Gemelli

Perché vi dovete immischiare nelle questioni degli altri, forzandoli nelle loro cose? Di solito siete voi a non gradire intromissioni nelle vostre decisioni. Ricordate che il successo professionale passa anche attraverso le crisi, magari lo stallo odierno sotto il segno dei Pesci avrà alla fine un risultato positivo perché blocca iniziative precipitose, questo non è il momento di rischiare nelle finanze. Amore come prima colazione e per cena, ritrovate l'amante che è in voi.

Cancro

Splendida per voi Luna in Scorpione, non solo per la vita affettiva ma anche per ogni attività creativa. Grande aiuto di Marte, forza di volontà, e di Giove, circostanze di fortuna; per non dire del Sole che manda una dose di energia, vitalità. È il momento adatto per cercare di accostarsi alle persone con cui non andate troppo d'accordo e vedere di sistemare le cose. È anche un buon momento per dichiarare il vostro amore alla persona che vi interessa o per sposarsi.

Leone

Il disturbo Luna-Urano produce tensione interiore, che dovete e che siete in grado di controllare, il corpo chiede un giorno di relax. Le vostre reazioni sono troppo vivaci, in famiglia e nell'ambito lavorativo, dovete esercitare un severo autocontrollo soprattutto quando trattate con persone che servono per gli affari, che poi si concluderanno bene in un secondo tempo. È necessario trovare una nuova freschezza intellettuale nel lavoro, per non dire in amore, che ora splende.

Vergine

Tirate fuori tutte le vostre qualità: buon senso, laboriosità, capacità di analisi e di sintesi, sollecitate le risposte che vi interessano, soprattutto se sono di carattere legale. Arriverete alla sera esauriti, ma non sconfitti. Quando Mercurio e Marte sono entrambi contrastanti, noi di solito sconsigliamo i viaggi faticosi o lunghi, ma visto che avete ben illuminata la casa del lontano (Toro), potete muovervi se veramente necessario. Il vostro amore dovrebbe essere più vivace.

Bilancia

Le comunicazioni sono più scorrevoli, avete una notevole dose di lucidità mentale per attuare i vostri programmi, soluzioni burocratiche e possibili aumenti economici. Passione speculativa ben sostenuta dalla Luna scaltra e da Plutone che ora aiuta anche i rapporti con le autorità e con le persone che vi servono per la carriera, affari. Venere può avere un effetto negativo sulle persone che vivono chiuse in se stesse o che chiedono più amore, che gli altri non possono dare.

Scorpione

Assomiglia a un sogno questa ultima Luna invernale ma già con un respiro anticipato di primavera, vive dell’intraprendenza amorosa di Venere, della carica passionale di Marte, persino da Saturno siete assistiti (ma questo non significa essere distratti nella salute). Sorprese della sorte, ma tante cose sono ancora in una fase transitoria e attendono flussi più concreti. Arriveranno, lasciate che le vostre energie scorrano in una direzione che vi soddisfa.

Sagittario

Manca qualche spinta più energica per la salute e la vitalità fisica, ma non c'è pericolo di cadute. Non avete bisogno di stancarvi, le buone occasioni arrivano da sole e sono mandate dal vostro pianeta Giove, che ogni tanto vi sorprende con denaro a sorpresa. Per affrontare le questioni domestiche, iniziative nel ramo dei beni immobili, avrete la Luna giusta la prossima settimana. Reagite alle critiche. Un turbamento nella vita sentimentale, stato di attesa. Si vedrà…

Capricorno

È un po' difficile prevedere tranquillità tutto il giorno, quando c'è il contrasto di Venere-Saturno nel campo della famiglia e nel matrimonio, ma non manca certo la passionalità, anzi oggi sono favorite le persone sole da Marte passionale, Urano esplosivo e imprevedibile. Seguite pure chi vuole portarvi sul sentiero del desiderio. Guerre nel mondo, guerre nell'ambiente del vostro lavoro. Possedete una grande forza: intuito, razionalità, decisione, parole persuasive.

Acquario

Agitati anche voi, perché condizionati dall'oroscopo generale, cosa che vi infastidisce parecchio con conseguenti reazioni impulsive e non diplomatiche. Qualità che sono adesso necessarie, obbligatorie. Evitate quindi di fare mosse decisive. Insidioso aspetto Luna-Urano, non trascurate la famiglia e chiedete notizie di parenti lontani. Prudenza nell'attività fisica, sport, infiammazioni dei tendini possibili. Oggi l'amore non va come voi vorreste, ma va. Meglio i soldi.

Pesci

Anche se gli spostamenti e i viaggi sono messi in guardia per tutti i segni, il vostro è il meno esposto ad eventuali intoppi. Luna è anzi magnifica in Scorpione, segno che governa i rapporti con il lontano, anche con l'estero. Tanto è vero che nelle nuove conquiste gli amori nascono con i forestieri. Non avete però bisogno di cercare lontano, la passione e l'amore sono vicino. Mercurio fortunato per i guadagni grazie all'aspetto con Giove. Approfittate della variabilità delle borse.