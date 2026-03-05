Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 5 marzo: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 5 marzo 2026

Ariete

Dall'ingresso di Saturno nel vostro segno, il 14 febbraio, oggi e domani è la prima volta che si scontra con la Luna in Bilancia. È un aspetto di opposizione che può creare parecchia agitazione nel rapporto di coppia e nelle collaborazioni, questo per mancanza di dialogo e comprensione reciproca. Le crisi avvengono se vi rendete conto di esservi buttati troppo nelle questioni materialistiche della vita, dimenticando le necessità emotive. Parlate, spiegatevi.

Toro

Il settore del lavoro e delle finanze appare come il meglio illuminato, grazie al sostegno della Luna in Bilancia e la positiva presenza dei pianeti in Pesci, così importanti per il vostro successo perché vi permettono di incontrare e di dialogare con le persone" giuste". Grande capacità di riflessione, intuito vincente, anche un richiamo dell'ambiente professionale diventa uno stimolo per fare qualcosa di nuovo e di più importante. Dulcis in fundo, Venere crea un miracolo entro domani.

Gemelli

Tutte le vostre qualità dovete mettere in evidenza, siete osservati, giudicati, criticati. Luna ritorna positiva in Bilancia e voi avrete atteggiamenti amichevoli in famiglia, con gli amici e in amore, ultimamente trascurato oppure dato per scontato. All'orizzonte splende Venere, domani mattina entra in Ariete ma già oggi spiega il fuoco nelle vostre vene - non è la febbre, è la passione che brucia. La vita chiede passione e sentimento, potete avere esperienze piene da cui capirete molto di voi stessi.

Cancro

Luna in Bilancia richiama sempre l'attenzione sulla famiglia e sulla salute, ma questa volta è opposta a Saturno nel vostro settore dei rapporti professionali importanti e coinvolge anche le persone autorevoli presenti nel vostro ambiente. Potete consolarvi sapendo che l'odierna agitazione è generale, potremmo dire globale, ma questo non vi autorizza a fare passi prematuri anche negli affari economici. Riflessione! Digestione laboriosa dovuta dall'accumulo di tensione.

Leone

Ancora un’ottima Luna per le questioni scritte, avida di sapere, di fare, di guadagnare. Indulgenti e comprensivi con gli altri, ma giustamente freddi quando si tratta di fare i conti. L'oroscopo generale è, oggi e domani, fortemente disturbato dalla opposizione di questa Luna con Saturno in Ariete, che chiede verifiche nelle collaborazioni esistenti, ma voi siete riparati dal commettere errori. Prendete in considerazione anche attività nuove, ma pure amori nuovi…

Vergine

Siete persone di successo, questo è certo, appartenete al più laborioso dei segni, ma non dovete essere così apprensivi se le cose non riescono a perfezione, non possono - il vostro Mercurio non è in aspetto ideale. In questo periodo sarebbe meglio non parlare troppo, specie di progetti in fase di elaborazione. Venere sta svoltando verso un cielo amico, Ariete, accorgetevi di quei due occhi che vi seguono con insistenza. Cautela nell'attività fisica.

Bilancia

Arriva nel segno l'ultima Luna invernale, toccata da ben 8 aspetti con altrettanti pianeti, diciamo che potete dire che avete toccato un record. La famiglia, il rapporto di coppia e le collaborazioni, sono coinvolte in un cambiamento che richiede la partecipazione di tutti. Questa Luna espande la sua protezione verso ogni settore, porta con sé un messaggio segreto che voi siete in grado di decifrare. Chi vuole, si prepari all'inizio di un nuovo capitolo dopo il 26 marzo.

Scorpione

Ottime stelle per le questioni pratiche, comprese le finanze. La settimana si conclude con una fortunata Luna nel vostro segno, il transito Mercurio-Giove consente di operare un vero e proprio rilancio professionale, soprattutto se avrete il coraggio di fare scelte drastiche e definitive. In questa benevola atmosfera stellare non sono da meno gli incontri d'amore, le donne dovrebbero essere più seduttive. Proteggete le vostre mani delicate.

Sagittario

È stata fastidiosa Luna piena in Vergine - la salute ne risente anche oggi, cercate solo di calmarvi, seguite le precauzioni suggerite dal medico. Oggi e domani, Luna transita in Bilancia, segno a voi caro, risveglia il gusto della compagnia, favorisce gli incontri, fa sembrare più leggeri i discorsi professionali e materiali. Amore come ai bei tempi antichi, ma senza il rimpianto delle rose non colte.

Capricorno

Luna aumenta l'umidità che non fa bene alle ossa, sottoposte anche alla pressione di Saturno. Programmate un breve viaggio in qualche stazione termale (fanghi e acque). Possibile qualche tempesta in famiglia o nel lavoro, dove la situazione pare più suscettibile alle crisi. Nonostante le apparenze è sorprendente la resa nelle finanze. Venere scapperà, Marte invece è per tutto il mese favorevole e garantisce passione, Marte significa amante, commilitone, fratello, figlio.

Acquario

Sorprese, sorprese! Consigliamo di puntare su poche cose che però siano davvero in grado di cambiare e incidere sul vostro futuro professionale o sentimentale. Bravissimi nel convincere gli altri, ammirati, intriganti nelle situazioni amorose. Una nuova sorgente sarà scoperta grazie al geniale aspetto Plutone-Saturno, fortissimo per sistemare le questioni di casa e nell'ambiente di lavoro. Richiesta prudenza durante i viaggi lontani, ma vale per tutti i segni.

Pesci

Luna nuovamente amica, transita in Bilancia segno che vi affascina e che trovate spesso lungo la strada della vostra vita, tra voi esiste un feeling che si perde nella notte dei tempi. Ora però siete voi la parte più forte, non fate mancare un appoggio o un incoraggiamento, se necessario. Il mare della vostra vita è nuovamente calmo, nel senso che vi lascia riflettere e andare in profondità dei rapporti che vivete. Capite l'inconsistenza dei progetti di massa, per questo vincerete.