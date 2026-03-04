Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 4 marzo: tutti i segni

Branko 04 marzo 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 4 marzo 2026.

Ariete

Non datemi consigli, diceva Longanesi, so sbagliare da solo. Però il vostro successo dipende anche dal contributo di altri, ascoltate almeno il coniuge che ha sempre ragione. Dovete dedicare più tempo alla famiglia e alle persone che vi sono care, sono importanti anche gli incontri sociali e le nuove amicizie che saranno poi utili anche nel lavoro. Luna annuncia progressi, ma solo se avete chiare le mete da raggiungere. Sera: guardatevi dalla impulsività.

Toro

Fino a sera la Luna è ancora passionale e intensa. Le persone sole possono fare incontri eccitanti. Venere indica il desiderio e la disposizione, per rapporti felici, soddisfacenti. Avete molte capacità di immaginazione che possono rendere felice un rapporto. Una proposta di lavoro, affari, collaborazione, nasce sotto la congiunzione Sole-Mercurio, che avviene in un punto fortunato del vostro oroscopo. Possibile una bella sorpresa nelle finanze, Giove favorisce le cause.

Gemelli

Ancora effetti del plenilunio che provoca discussioni nel matrimonio, possibili conflitti con i familiari e nel rapporto genitori-figli. Atmosfera agitata anche nell'ambiente dove svolgete la vostra attività, dicevano bene gli antichi: nessuno è profeta in patria. Una patria fredda, che non capisce il bene che avete fatto, ma la base su cui costruire nuovi successi nel futuro è solida, dovete solo attendere il tempo giusto di maturazione. Organizzate una riunione con gli amici questa sera.

Cancro

Un grande Giove vi tiene al riparo anche dalle tempeste monetarie che coinvolgono un po' tutti, ma a causa della presente ostilità nell'ambiente professionale dovete essere lo stesso prudenti nelle nuove iniziative d'affari. Che non significa rinunciare ai progetti e ai sogni, che sono il vostro pane quotidiano. Sotto questo cielo, toccato ancora da una irresistibile Venere congiunta a Marte, le occasioni di nuovi incontri non si contano. Il problema siete voi, diventati esigenti.

Leone

Cielo pieno di influssi amorosi, caldi per il matrimonio e passionali per i nuovi incontri, indimenticabile un incontro questa sera quando la Luna sarà in Bilancia... Adesso è possibile anche allontanare le tensioni in famiglia. Marte rende grintosi, audaci, vincenti nel lavoro. Nel campo degli affari le iniziative immobiliari riescono perfettamente, alti profitti. Cambiare rotta, questo è l'affettuoso suggerimento solo per voi di Saturno, pianeta delle miniere d’oro.

Vergine

Altre emozioni saranno portate dalla Luna piena che sosta ancora nel vostro segno, possibile una inattesa dichiarazione d'amore per le persone sole - ma non è detto, Giove risveglia certi pensieri anche agli sposati, specie gli uomini che sono già altamente provocati dal punto di vista sessuale da Plutone, Urano, Saturno. Sono questi tre giganti dello zodiaco che ci permettono di prevedere un prossimo futuro decisamente gratificante per tutti voi. Marzo pazzo.

Bilancia

Plutone è attualmente quella forza cosmica che vi permette di superare gli ostacoli creati nel lavoro dalla concorrenza, nel privato dalle persone a cui non siete graditi. Eppure non mancano stelle rinnovative che toccano il lavoro personale e importanti cambiamenti nei rapporti con la famiglia. In serata arriva nel segno una luminosa Luna, partecipate alle riunioni sociali e non impegnative, possibili colpi di fulmine se siete soli. Avete le vostre riserve finanziarie, non toccatele.

Scorpione

Siete anche un po' faciloni, avete troppa fiducia nella gente e spesso sperperate il denaro; non siete mai sfiorati dal dubbio di non riuscire a ottenere tutto ciò che desiderate. Numerosi segnali di miglioramento, specie per quanto riguarda le collaborazioni, non stancatevi di sollecitare e di cercare. Non sempre gli incontri, le proposte, le occasioni che arrivano con Luna piena sono destinate a proseguire, ma non importa vi basta un brivido d'amore, piacevolissimo.

Sagittario

Il giorno richiede una grande dose di fatica fisica e mentale, per non dire la pazienza che dovete portare in casa e nel matrimonio. Ma voi siete bravi a respingere le alte maree, troverete le capacità diplomatiche e la furbizia che ora sono indispensabili nei rapporti di lavoro e nell’ ambiente professionale. L'ottimismo è la vostra forza, ma ci vuole anche realismo - non vedete come va il mondo? Amore: è veramente inaspettata la passione che esplode con la forza del vulcanico Plutone.

Capricorno

L'amore si è risvegliato con Luna piena, nata ieri in un segno amico. Avrete finalmente la vostra porzione di sensualità, che vi renderà più vivaci nelle amicizie e meno nervosi in famiglia. Venere si bagna ancora due giorni nel mistico mare dei Pesci, provoca visioni stupende in amore, ma non dovete perdere il senso della realtà quando vi sentite corteggiati e desiderati. È capitato anche a voi, una volta, di essere respinti… Artisti siete nel lavoro.

Acquario

Plutone modifica la società e il mondo, ma ha iniziato con i cambiamenti con voi ed ecco i primi risultati: tutte le vostre migliori qualità sono in risalto, talento, originalità, intraprendenza, coraggio. Se sarete anche costanti, cosa che non è assodata, avrete grande successo. Nuove energie per le persone che hanno avuto problemi di salute, cure mediche efficaci. L'ironia colpisce le persone vicine, soprattutto il coniuge che vive in questo periodo un suo personale problema.

Pesci

Indimenticabile data per noi tutti: 4 marzo 1943, Lucio Dalla nasce sotto il segno dei Pesci. Dice che era un bell'uomo e che veniva dal mare… parole e musica che respirano il mare, come accade adesso a voi. Le stelle hanno creato un momento straordinario per la vostra vita, indipendentemente dall'età, tutti avrete quest'anno l'occasione per amare e per vincere nel lavoro. Il coniuge pare lunatico, assente? Ma chi capirà mai una moglie, un marito? Chi capirà voi? Auguri.