Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 3 marzo: tutti i segni

Branko 03 marzo 2026

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 3 marzo 2026

Ariete

Le previsioni per tutti i segni partono oggi dalla Luna piena in Vergine, accompagnata dalla totale eclissi, perché è il fenomeno che condiziona il lavoro e la salute di noi tutti. Nel vostro caso incide positivamente, con fermezza e costanza arriverete a concludere anche ottimi affari, dovete solo stare attenti alla legge. Nella salute la zona addominale è il punto debole, dieta. L'influsso non tocca direttamente l'amore, però aumenta il desiderio e le persone sole troveranno passione.

Toro

Luna piena è naturalmente bellissima, nasce nel vostro settore dell'amore e della fortuna, trova solo per voi l'appoggio di Venere e Marte, Giove facilita incontri e innamoramenti. Questi transiti sono particolarmente favorevoli alle donne giovani e meno giovani, qualcuno vi verrà incontro con il cuore in mano. Esperienze intense anche per l'uomo del segno perché oggi riesce ad esprimere molto più del solito le sue emozioni. Il mondo farà le guerre, voi lavorerete con profitto.

Gemelli

Questo è il momento adatto per ritirarsi nel proprio angolino, adatto all'introspezione, riflessione, orientamenti emotivi nei confronti del mondo che vi circonda. I pianeti in Pesci, ma soprattutto Luna piena in Vergine sono un fermo richiamo alla famiglia. Essendo il fenomeno accompagnato dall'eclisse, dovete occuparvi anche della salute degli altri. In voi c'è anche una incredibile energia interiore, vedi Saturno e Plutone, che vi consente di affrontare ogni battaglia professionale.

Cancro

Sete tra i segni privilegiati, Luna piena si verifica in un segno amico e forma un positivo è molto utile aspetto con il vostro Giove, significa che nel mezzo dell'odierna confusione generale, voi avete la possibilità di realizzare progetti oppure di trovare nuovi spunti e nuove persone per le future imprese. Lasciate le astrazioni metafisiche, grandiosi progetti di riforme sociali, occupatevi di esperienze reali, fisiche ed emotive. L'amore è molto passionale, innamoramenti immediati.

Leone

Luna al massimo della luce, il plenilunio avviene nel settore dei beni materiali, soldi e proprietà di qualsiasi natura. I beni acquisiti con il proprio lavoro e ingegno, ma anche sostanze ereditate dalla famiglia. Appartamenti, terreni, macchine, aumenteranno grazie alle opportunità occasionali e impreviste, questa si chiama fortuna. Anche nel lavoro e nelle collaborazioni siete liberi di decidere. La mente è un laboratorio di idee creative, l'amore una raffinata essenza spirituale.

Vergine

Oggi tutti i segni vi guardano, aspettano di vedere i segnali che lancia Luna piena nel vostro segno alle ore 11:39, accompagnata da eclissi totale. Voi dovete indirizzare l'attenzione sulla vita personale e sulla famiglia, l'accento cade pure sulla salute e medicina in generale. Giorno non indicato per trattare con le autorità, meglio non esporsi nemmeno con i parenti. Lasciatevi stregare in amore, Luna è simile a quella che fece innamorare Cher e Nicholas Cage, nel famoso film.

Bilancia

La tenacia è il senso per l'ordine aiutano a tenere sotto controllo gli affari e la professione, ma è possibile una delusione - avete dato fiducia a chi non la meritava. Scarsa efficienza fisica, sono le donne che risentono maggiormente del fenomeno lunare in Vergine, segno che rappresenta la vostra 12ª casa, quella che richiede spesso qualche resoconto. Trovate un momento per restare soli, ma se avete bisogno di confidarvi con un amico, un'amica, fatelo.

Scorpione

Non tutti gli incontri, i progetti e i propositi, nati sotto la Luna piena arrivano alla conclusione, ma è già molto sapere che siete nuovamente in un bel giro professionale e di affari. Esaminate gli scopi che vi proponete nella vita, questo è un momento astrologico favorevole allo Scorpione, che deve solo liberarsi dai fantasmi del passato. Questo è il significato dell'eclissi lunare: se finisce qualcosa, nasce il nuovo. Ovunque potete imbattervi nel vostro prossimo grande amore.

Sagittario

Luna piena in Vergine non risulta romantica per voi, porta in evidenza gli affari e la vita professionale, mette alla prova le vostre capacità, quindi è importante sapersi comportare nell'ambiente di lavoro. Meglio non avere niente da nascondere nemmeno nella vita privata, dato che siete controllati da tre spioni: Marte, Mercurio, Venere. Le proposte che arrivano sotto questo influsso non sono affidabili, verificate. Non trascurate segnali di debolezza nella salute. Nostalgia.

Capricorno

Luna piena nasce in un segno amico, risveglia l'amore e voi avrete finalmente la vostra porzione di sensualità, che vi renderà più vivaci nelle amicizie e meno nervosi in famiglia. Se sentite un forte impulso ad evadere dalla routine quotidiana e andarvene da qualche parte, partite. Questa Luna illumina il settore del lontano, delle lunghe distanze, dell'estero. Avrete approvazione, successo. Amore: tutto può succedere in un attimo, correte, le ore passano in fretta. Slancio!

Acquario

Sotto la Luna piena di marzo liberate i vostri sentimenti, parlate, chiedete, pretendete, offrite. Adesso potete liberarvi anche delle tensioni accumulate nel matrimonio e altri rapporti stretti, nella famiglia d'origine, con i figli, con i parenti. La primavera farà nascere grandi passioni e anche distacchi nei rapporti critici da tempo. Un maggior controllo su ciò che avete in comune con altri. Dopo che avrete sistemato affari e questioni legali, scappate da qualche parte con il vostro amore.

Pesci

Luna piena in Vergine, per voi divide o riunisce. Porta alla mente eventi accaduti il 7 settembre 2025, anche allora c'era l'eclisse ma c'era anche Saturno nel vostro segno. Oggi no, l'atmosfera astrale è decisamente cambiata, ma siete cambiati anche voi e il vostro amore. Guardate avanti e studiate il prossimo rinnovamento nel campo pratico e ancora di più in quello amoroso. Novità sentimentali anche per le persone che hanno già rinunciato ai sogni d'amore.