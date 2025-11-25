Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 25 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 25 novembre 2025

Ariete

Il Sole in Sagittario rende tutti un po’ avventurosi, figuriamoci voi che rappresentate il fuoco che prorompe, vitale e impetuoso. Oggi non vi mancano entusiamo e spirito d’iniziativa, grazie anche a Marte nello stesso segno, mentre Luna stimola lo spirito di squadra. Potreste prendere le redini di un progetto, coinvolgendo anche colleghi o amici. Bene le collaborazioni. Non siate impazienti in amore. L’azione è la chiave fondamentale del successo, diceva Pablo Picasso.

Toro

A metà mattina la Luna passa in Acquario vicina a Plutone e mette alla prova la vostra capacità di adattamento, la vostra flessibilità. Si, è vero non siete proprio famosi per questo, ma sono dicerie messe in giro da Urano... portatore appassionato di improvvisi cambiamenti. Si potrebbe più verosimilmente dire che a volte lo siete e altre no, e per quel che riguarda i cambiamenti sapete accettarli, gestendoli con calma. Cosa che farete oggi.

Gemelli

Il Sole oggi vi guarda di sguincio, ma senza malanimo, solo un po’ distratto, nervoso. Anche Mercurio non vi è di grande aiuto, seppure la vostra bella mente iperattiva non ve la leva nessuno. Da metà mattina vi sorride invece la Luna che esalta la vostra curiosità, la capacità di gestire più cose insieme e di convincere con una dialettica inarrestabile, anche in amore conquistate. Oggi però evitate di perdervi in impegni poco interessanti e forse inutili. Ampliate i vostri orizzonti.

Cancro

Sembra proprio un martedì fortunato, ci sono buone opportunità nel lavoro, forse parte anche una iniziativa che sembrava arenata, e ci sono buone notizie sul fronte economico. Il vostro Giove lavora con costanza, portando fortuna e ottimismo, sfruttate tutta la sua benevolenza, non cedete alla malinconia della Luna che vi fa vedere il bicchiere mezzo vuoto in questioni emotive che potete risolvere con la vostra sensibilità.

Leone

Coraggio ed energia non vi mancano, avete la carica giusta per prendere decisioni o portare avanti il lavoro arretrato. La Luna opposta da metà mattina vi porta un po’ di irrequietezza, vi innervosiscono le pretese in ufficio, i ritardi, ma allo stesso tempo riuscite a considerare il punto di vista altrui senza creare complicazioni, anzi riuscite a rendere utile il confronto. Piuttosto da quanto non portate il vostro amore a fare una passeggiata? A volte si parla meglio, ci si riconnette.

Vergine

La perfezione non è raggiungibile, si dice, però voi insistete nel cercarla continuamente. Grazie a Mercurio e Venere oggi siete particolarmente portati all’analisi, al controllo dei dettagli, e la buona notizia è che questo è un giorno fortunato e vi riusciranno piu cose di quanto crediate. Ricordiamo comunque che Saturno e Urano retrogradi insistono per trovare equilibrio tra dovere e piacere. Moderate l’esigenza di perfezione, sorvolate su qualcosa, ma non su chi vi guarda con passione.

Bilancia

Armonia, amore, arte e bellezza sono ben distribuiti nel vostro animo e orientano la vostra vita. Fino a metà mattina la concreta e legnosa Luna in Capricorno vi assorbe in questioni domestiche o familiari. Più tardi Luna passa in Acquario e illumina il campo della creatività, del divertimento, delle relazioni amorose, rendendovi desiderosi di socialità, leggerezza e armonia. Avete fatto colpo su una certa persona, questo dice Plutone.

Scorpione

Luna in Acquario porta un po’ di tensione in casa e con i familiari in genere. Per evitare discorsi antipatici, rancori o ipercontrollo, sarebbe meglio tagliare corto con le polemiche, cercare un punto di incontro oppure defilarsi e rimandare i chiarimenti a un momento più adatto. Meglio dedicarsi a problemi pratici e finanziari, scadenze accumulate. Sole e Marte aiutano proprio le questioni pratiche e riuscirete a risolvere problemi concreti.

Sagittario

Energia, vitalità, fiducia in voi stessi, questi sono alcuni dei regali del Sole nel segno, mentre Marte attiva coraggio, intraprendenza e slancio, che può anche diventare impulsività. Vi sentite bene, centrati, ottimisti pronti alla conquista di quello che in questo momento desiderate. Oggi anche la Luna alimenta la vostra voglia di viaggiare, e anche un breve spostamento potrebbe favorire conoscenze interessanti. Siete travolgenti.

Capricorno

Se vi siete svegliati presto avete ricevuto ancora qualche carezza dalla vostra Luna... che dopo le 10 passa in Acquario e da lì vi aiuta con impegno nelle faccende economiche e finanziare, semplici o impegnative. Potete rivedere il budget o cercare nuove opportunità di guadagno. Giove è sempre un po’ critico, non si impegna a proteggere società e collaborazioni che potrebbero riscontrare problemi e sfide, a meno che non troviate strade più valide per collaborare.

Acquario

Un energico boost emotivo e mentale vi arriva da Luna in Acquario da metà mattina, che vi regala lucidità mentale e fortuna, stimola il vostro bisogno di indipendenza come Plutone che sta sempre lavorando a una vostra trasformazione profonda. Marte vi scarica dalle tensioni che Urano retrogrado accentua. Non date retta a chi insiste nel chiedervi cose che non volete e non potete fare, dedicatevi a collaborazioni con persone fidate, amici, progetti a lungo termine, volontariato.

Pesci

Fortuna. Sempre in navigazione nel mare di Nettuno e di Saturno retrogradi siete ancora in fase introspettiva, ogni tanto vi perdete per poi ritrovare la direzione, magari diversa dal previsto ma che vi sta bene, e quella momentanea confusione non vi disorienta, serve a ricaricarvi, a rinnovare il messaggio intuitivo, che poi vi riporta alle cose di tutti i giorni, alle soluzioni che stavate cercando per gli affari, per il lavoro, per i rapporti con la famiglia, per l’amore. Non prendete decisioni affrettate. Attività creative.