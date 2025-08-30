Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 30 agosto: tutti i segni

Branko 30 agosto 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 30 agosto 2025

Ariete

Una benefica pioggia astrale rallegra l’ultimo weekend di agosto, fate qualcosa di nuovo e di importante per la vostra e per la vita di chi amate. Non perdetevi in cose frivole e inutili, soltanto quando la sera volete rilassarvi qualche divertimento è consentito. Oggi, domani e lunedì, Luna bellissima in Sagittario, fase primo quarto speciale per incontri e accordi con persone che risiedono o arrivano da lontano. Voi stessi potete viaggiare.

Toro

Dalla Luna primo quarto che inizia oggi in Sagittario alla Luna piena del prossimo 7 settembre, quante meravigliose novità nella vostra vita professionale e amorosa. Dovete mettere in preventivo anche una buona dose di nervosismo ma nell’insieme c’è una vera valanga di influssi positivi verso il campo del lavoro, dove è previsto tra poco anche Mercurio. In serata questi aspetti si trasformano in una sinfonia passionale d’amore.

Gemelli

Non sono tempi facili, però quando le stelle assumono posizioni conflittuali, dobbiamo tener presente anche le vostre caratteristiche e la vostra personalità. Talvolta il Gemelli sente il bisogno di avere due anime gemelle ma se siete alla ricerca del vero amore non dovete sciupare il tempo in avventure fuggevoli, oggi con Luna in Sagittario contraria al vostro Urano, passate il tempo con gli amici e con la gente che non si prende troppo sul serio. È festa!

Cancro

L’oroscopo generale deve misurarsi con l’aspetto di Saturno-Nettuno in Ariete, ma è l’ultimo weekend con una quadratura simile. Voi avete già in mattinata il primo quarto di Luna nel settore del lavoro, potete sollecitare qualche risposta, programmare un incontro per la prossima settimana. Indagate sulle nuove persone che entrano adesso nella vostra vita, portano qualcosa di nuovo, risvegliano la voglia di creare.

Leone

Il massimo per voi. Finale d’agosto come lo abbiamo previsto, senza una macchia nel vostro cielo, mentre nel segno padroneggia Venere e Mercurio resta ancora con voi fino a martedì. L’invito delle stelle è per gli innamorati, coppie già formate ma non ancora sposate - ricordiamo che anche settembre è il mese dei matrimoni. Nel caso foste ancora soli, Luna primo quarto da oggi a lunedì favorisce i nuovi incontri. Favorite le transazioni finanziarie, possibili vincite.

Vergine

Vi piace Brahms? La musica, la lettura, uno spettacolo, una breve gita con gli amici, tutto quello che aiuta a passare un tranquillo weekend. Perché oggi siete bersagliati dalla Luna primo quarto in Sagittario, ancora più pesante perché è in quadratura con Saturno-Nettuno, aspetti che richiedono un approccio misurato in tutte le iniziative. Concentratevi sulla famiglia, casa, quelle che sono le necessità vostre e delle persone vicine.

Bilancia

Sono anche per voi importanti e positivi gli influssi diretti verso l’Ariete, perché questo segno governa tutti i rapporti stretti compreso il matrimonio, tutte le collaborazioni professionali e di affari. Preparate in questi giorni di Luna primo quarto in Sagittario tutte le carte che servono per imporvi nel mese di settembre. L’amore non è solo un’idea astratta, spirituale, diventa carnalità. Invidiamo i vostri amanti, siete davvero irresistibili.

Scorpione

Alcuni di voi non rimpiangono agosto che se ne va, per molti è anzi il momento di tirare un sospiro di sollievo. Però i giovani scorpioni, ma anche i nativi adulti, avranno in Saturno un grande maestro di vita, una delusione amorosa non brucia più tanto. L’oroscopo è fatto di momenti, come la vita. È questo un momento di serenità, che potete considerare come inizio di una nuova fase esistenziale. Questa nuova costruzione richiederà un anno di tempo.

Sagittario

Questo benaugurante primo quarto di Luna che si compie intorno alle ore 6, è un saluto all’estate che se ne va ma segnala l’inizio di una nuova stagione professionale e forse ancora di più della vita familiare e sentimentale. Luna rossa è colorata dalla passione di Marte, con una sfumatura di verde-speranza di Venere che resta in Leone. L’amore, il trasporto fisico ritrovato come una ossessione, un’attesa di qualcosa.

Capricorno

Avanzamenti di carriera, tante occasioni per consolidare la posizione economica, ma ricordate che Saturno non sprona a lavorare chi non ne ha voglia. Ma almeno voi non siete contagiati dalla retorica delirante. Qualche scossa erotica non manca, questa sera si presenta una bella crescente Luna: amore, lascia l’ultimo ballo per me.

Acquario

I militari sono di grande attualità, non può essere diversamente: Marte in Bilancia opposto a Saturno in Ariete, entrambi però sono a vostro favore, per i rapporti vicini e lontani. Le vostre battaglie passionali si concludono benissimo, in quelle professionali indossate il colore grigio verde di Mercurio. Tre giorni a disposizione della crescente Luna in Sagittario, fase primo quarto fa maturare nuovi amori e nuove passioni, questa volta con la garanzia della durata.

Pesci

I problemi dell’ultima ora si risolveranno a breve, ma il vero scoglio è rappresentato da situazioni passate, dove può essere richiesto l’aiuto di qualche specialista. Siete un libro aperto, tanto vale dire tutto partendo dalla famiglia, causa Luna primo quarto che brucia in Sagittario, segno del successo professionale, prestate attenzione alle questioni scritte, affari. Venere protegge l’amore.