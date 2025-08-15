Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 15 agosto: tutti i segni

15 agosto 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 15 agosto 2025

Ariete

Tramite il vostro segno che apre la sequenza zodiacale, mandiamo un affettuoso augurio a tutti gli altri segni che seguono: “Bonas ferias augustales!”. Fate in modo che Ferragosto diventi anche una festa umoristica, non prendete sul serio le vostre e le sensazioni delle persone vicine. Venere si burla di voi, Marte anche. Vi immaginiamo sulle spiagge delle isole greche, che sono la vostra patria di elezione astrologica, tutto è nato lì, tutto è conservato lì. Sull’Olimpo!

Toro

Ferragosto condizionato per noi tutti, per il mondo economico e non, dal fenomeno Luna ultimo quarto, che si forma nel vostro segno tra oggi e domani. Simbolicamente è la fase che conclude un periodo di ricerca e di preparazione, elimina cose non più attuali, apre una nuova via, ma così nuova che resterete incantati. Sempre accompagnati dal vostro caro amore, ma se quest'amore ancora non c'è, voi siete capaci di andare sulla Luna e portarlo quaggiù.

Gemelli

Tutti siamo irrequieti quando Luna comincia a calare nel segno che ci precede, ha la forza di creare ombre nella nostra mente, ci sentiamo irrequieti, ma questo ultimo quarto in Toro è importante anche per la vostra famiglia, figli, genitori, parenti anziani. Ma non dimenticate che il vostro Ferragosto è anche un grande canto d'amore, perciò moderate l'ironia, criticate di meno, puntate sul romantico. Quando vi impegnate vi riesce tutto alla meraviglia, questa si chiama fortuna.

Cancro

Ferragosto con amore. La festa dell'estate è illuminata da Venere nel vostro segno, che è in contrasto però con Marte nel settore della famiglia, per questo dovete essere in contatto con le persone lontane, cautela nei movimenti e nell'attività fisica. Il nuoto è sempre da consigliare a chi nasce sotto il segno del Cancro, il mare è il suo ambiente naturale e lui come marinaio è perfetto. Gli piace oziare nei porti affollati e con gli occhi pescare qualche magnifica preda.

Leone

Se avete parenti residenti sulle isole oppure dall'altra parte dell'oceano, fatevi sentire perché ci dovrebbero essere comunicazioni importanti che vi riguardano. Potrebbe trattarsi anche di questioni lavorative o di affari, in ogni caso i vostri viaggi sono molto favoriti da Mercurio\via terra, Nettuno\mare, Urano\aria. Luna ultimo quarto in Toro non è amica però non esclude un prossimo successo, probabilmente il 23. L'amore è molto sexy ma attenti alla gola, collo, bronchi…

Vergine

Ferragosto assai diverso da quello dell'anno passato, conviene festeggiarlo, Venere, Giove e Marte sono con voi, l'amore è qui e nel caso non ci fosse ancora lo troverete. Perché diversi siete voi, dopo le esperienze di Saturno, tutto sembra più bello, la gente disponibile, il mondo è un posto invitante. Molto interessante, ultimo quarto nel settore del lontano. Arrivano occasioni di affari, ma bisogna fare rumore per vendere. Presentatevi.

Bilancia

Lei verrà. Pensiamo a Venere quando lascerà la posizione negativa in Cancro ed entrerà nel fuoco del Leone dove ormai da settimane vi protegge Mercurio. Grazie alla sua velocità, voi siete riusciti ad aggirare anche l'ostacolo Saturno nel settore delle collaborazioni, oggi nulla dovete temere da questa calante Luna nel segno amico del Toro. Anzi, le Lune calanti sono affascinanti e care agli amanti. Ricordate Modugno? "Notte di luna calante, l'ultima notte con te…”

Scorpione

Il matrimonio, la vita di coppia, la casa, tornano ad avere il ruolo di primo piano in questo Ferragosto 2025, con Luna ultimo quarto in Toro, che tocca naturalmente anche le collaborazioni. Discussioni costruttive, i sentimenti veri sono protetti e addirittura esaltati dalle stelle. La seconda parte del mese sarà sotto il profilo di transiti nuovi, già durante il weekend vi troverete sulla riva dell'amore e avrete precisi segnali di successo. Una tranquilla pausa al mare.

Sagittario

Anche se è festa, le stelle non vanno in vacanza è così noi registriamo con piacere l'evento della Luna ultimo quarto nel campo del lavoro-affari, settore centrato anche da Mercurio che farà da sensale fino al 31. Parecchia agitazione intorno, ma succede sempre quando cominciate a desiderare situazioni nuove, cose, persone una vita nuova. Vi sembra di vivere in un film? Siete vicini alla verità, lo dice questo splendido Nettuno che gira una pellicola tutta a colori.

Capricorno

La forza del destino o la forza di Saturno, come preferite, noi vediamo che siete interessati da un traffico planetario intenso, nuovo per molti di voi. Se è vero che Saturno ci fa sentire più "vecchi", è altrettanto vero che noi per reazione ritroviamo lo spirito giovane, pionieristico. Luna ultimo quarto poco romantica, ma aiuta a trovare strategie vincenti, anche come… sposare un milionario. Ci sarà pure un attimo di dolce nostalgia, sarete così teneri.

Acquario

Non c'è un luogo preciso, voi trovate l'amore dovunque. Oppure sono gli altri che vi notano, vi trovano, vi prendono. Non importa dove né come, conta solo sapere che fate bene a passare le feste con una fiducia in Marte è in Venere, i due amanti che fanno dimenticare anche la pesantezza di questa noiosa per voi Luna ultimo quarto in Toro. Sweet home, dicono gli inglesi. Nuovi incontri: cominciate a parlare di voi stessi, confidatevi ma non parlate di ex amanti.

Pesci

Creature del mare, il Ferragosto 2025 è vostro. L'abbiamo già scritto più volte dopo aver guardato con attenzione i passaggi planetari, fino alla fine del mese i pianeti lasciano la strada libera. Le vostre iniziative arrivano a una felice conclusione, anche oggi con Luna ultimo quarto in Toro. Le vostre feste, ricorrenze, anniversari sembrano usciti dal film Il Padrino, tutto è bello e sontuoso. Memoire: come la dolce vita sulle terrazze del Corso, profumo tuo di vacanze romane.