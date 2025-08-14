Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 14 agosto: tutti i segni

14 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 14 agosto 2025.

Ariete

Vigilia di Ferragosto con il potente aspetto Sole-Luna-Marte, significa amore e azione, amicizia e fortuna. Come farete a guadagnare quello che le stelle danno come possibile, se vi trovate nel beato relax vacanziero? Pensateci, qualcosa vi verrà in mente. È sempre tempo per esprimere un desiderio. L'erotismo è come una palestra o una gara di nuoto, rinforza i muscoli e, dopo, risveglia un grande appetito. È importante chiarire con le persone che sono importanti nella vostra vita.

Toro

Il richiamo delle stelle e sulla vita affettiva, matrimonio, figli, la famiglia nel suo insieme intesa come un clan. Fate oggi un programma perfetto per essere pronti domani quando avrete nel cielo la Luna più importante per le cose private, ultimo quarto. Abbiamo suggerito di fare vacanza dalla Luna piena del 9 fino alla Luna dei prossimi due giorni. Non mettetevi sulle spalle nuove responsabilità. Poche le cose concrete, ma i sogni devono essere considerati. Ferragosto al mare.

Gemelli

Iniziamo il giorno con Luna ancora in Ariete, nasce un'altra situazione professionale finanziaria, stimolante per quelli che pensano di cambiare oppure solo migliorare attività e affari. Mercurio è ancora nel transito migliore per voi, in Leone, per questa presenza e per Marte in Bilancia questo Ferragosto è da considerare come la festa dei Gemelli, tutti. Giovani o anziani, soli o impegnati, in viaggio oppure in casa, siete assistiti dalle stelle dell'amore ma anche sportive.

Cancro

L'odierna agitazione, il rialzo o il calo della pressione, dipendono dalla Luna in Ariete, transito che sconsiglia impreseazzardate. Per chi è ancora sul posto di lavoro, aperta ostilità nei vostri confronti. Meglio in vacanza al mare, a Nizza sareste considerati villeggianti chic. Mai abbandonare il pensiero di Giove, fate buon uso della sua straordinaria protezione, allungate le mani sul nuovo affare. E non fate sciocchezze, amore, mai con sconosciuti, Marte è ambiguo.

Leone

Alzate la vostra criniera al vento caldo dell'estate, sono in arrivo nuovi e fortunati raggi per voi e per la famiglia. I pianeti sono buoni, ma qualche Luna negativa non può mancare, domani per esempio sarà pesante in Toro perché in cambiamento di fase. Ultimo quarto avrà un forte effetto sulla vostra carriera, sul futuro professionale, porterà eventi che sconvolgeranno l'ambiente. Anche in ferie nei prossimi due giorni, tenetevi in contatto. Mercurio assicura liete partenze, felici arrivi. Accende anche una fiaccola per l’amore.

Vergine

Sia Mercurio che Venere quest'anno viaggiano in ritardo, però li avrete in settembre e con loro due concluderete l'estate e aprirete la stagione autunnale. Leggi: non è mai troppo tardi per l’amore. Ma non avete niente da lamentarvi neppure questo Ferragosto, c'è Luna in Toro che molti temono, cambia fase a vostro favore specialmente per gli affari domestici e interessi che avete fuori. Venere e Giove sono su di giri e stasera arriva qualcuno… La rotonda sul mare, succederà di tutto.

Bilancia

Fate finta di non vedere di non sentire. In mattinata la Luna è ancora in Ariete, rischiate di reagire in modo esagerato, siete stanchi quanto basta per consigliarvi prudenza in viaggio. Restate in un ambiente confortevole e rilassante, indossate abiti belli anche quando fate la spesa, avete il dovere di essere sempre eleganti. Qualcosa è vicino alla conclusione, niente di strano, ogni festa porta avvenimenti che possono disorientare sul momento ma poi si confermano positivi.

Scorpione

Bisognerà staccare sotto l'ultimo quarto di Luna che inizia in serata e si completa il 16. L'unica cosa di cui non vi dovete preoccupare è del vostro futuro lavorativo, saprete superare questa ambigua fase lunare senza dire nulla a nessuno, tantomeno al coniuge. Una valigia piena di sogni e di speranze, così è Giove, splendida stella di Ferragosto, che vi invita ad aprire quella valigia e ricominciare a vivere in maniera più spensierata, amare senza interferenze.

Sagittario

Viaggiatori eccellenti dello zodiaco, sarete gratificati al massimo da Mercurio in Leone, che sollecita anche viaggi del pensiero, intelligenza, ambizione. Entro il 31, alcune straordinarie combinazioni astrali portano occasioni di affari e di carriera da non lasciar scappare. Anche in vacanza dovete restare sempre in guardia. Il mese del Leone 2025 potrebbe diventare una pietra miliare per il prossimo futuro. Da quando Marte è partito, il vostro amore gioca in serie A.

Capricorno

Lasciatelo passare questo giorno con Luna ancora in Ariete, troppo infiammata per qualsiasi lavoro che richieda mente fredda e atteggiamento tutto d’un pezzo, in mezzo agli altri. Siete dei soldati, questo sì, ma questa battaglia è troppo grande per poterla vincere da soli e senza Marte al vostro fianco. Un improvviso, inaspettato aiuto, in forma di collaborazione arriva grazie proprio alla Luna che cambia fase in Toro, il 16. Intanto proseguono i colpi di fulmine.

Acquario

Bella partenza, se avete deciso di iniziare le ferie proprio oggi, giorno stimolante anche per intervenire all'ultimo momento in qualche disputa professionale-finanziaria, se necessario avrete anche una buona protezione nel campo legale, grazie al solito Giove. Diciamo "solito", perché ormai da più di un anno questo pianeta vi aiuta a uscir fuori anche dalle imbarazzanti situazioni sentimentali. Domani Ferragosto speriamo di trovarvi in un dolce relax al mare.

Pesci

Siete ancora una volta il segno che vanta un quadro astrale quasi perfetto. La perfezione non esiste, dicono, ma se voi vi impegnate come sapete, siamo sicuri che farete del vostro Ferragosto 2025 un capolavoro. Nelle proprietà non perdete tempo anche a costo di rinunciare a qualche svago, Saturno sarà di ritorno nel segno il 1 settembre. Dell'amore non possiamo dire che bene, fate parecchie foto dei vostri pianeti amici: Luna, Venere, Marte, Giove…testimoniano la felicità.