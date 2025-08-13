Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 13 agosto: tutti i segni

Branko 13 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 13 agosto 2025

Ariete

Splendido splendente, Luna nel segno è in aspetto diretto con Sole in Leone, i due luminari fanno luce nella vita familiare e nel rapporto di coppia, lui e lei si parlano e trovano intesa sulle questioni finanziarie. In questi momenti astrali, quando Marte si mette in ascolto, bisogna affrontare questioni rimaste dal passato. Passioni in arrivo. Un richiamo: legge, disciplina con cibi e bevande.

Toro

Favoriti i lavori a contatto con il pubblico, quindi anche il commercio e la ristorazione, ma pure attività che portano emozioni. Mentre vi rilassate al mare, monti, campagna, o più semplicemente nella vostra bella e ordinata casa, studiate. Dovete inventare un nuovo affare, per quando arriverà nel segno la Luna e diventerà ultimo quarto. Affari: siete forse di disturbo per qualcuno? Sensazioni d’amore meravigliose ma non c’è tempo per viverle ogni attimo.

Gemelli

Una svolta nel lavoro è favorita, ma in settimana si prevedono anche novità in casa, nel matrimonio. Giorno di grandi incontri e solo un piccolo intoppo, insignificante. C’è sempre Mercurio che aiuta ad ottenere la firma sul contratto che tanto vi interessa, per un attimo potete mettere in disparte anche l’amore, ma non certo la famiglia e i figli. Occasioni di viaggio vi ritemprano. Marte non fa mancare le avventure.

Cancro

Luna nervosa anche oggi, rimandate iniziative importanti, ma tenete in considerazione le proposte. Voi siete irrequieti e impulsivi a causa della Luna che vi provoca insieme a Saturno. Evitate faticosi spostamenti e attenti quando vi muovete, voi inciampate anche sulla sabbia. Nelle nuove conquiste, prima di proseguire accertatevi se siete solo in due.

Leone

Che bella mattinata! Una stagione di compleanno davvero sorprendente, non passa giorno che le stelle non vi diano qualche influsso speciale, come oggi con questa Luna per voi fortunata. Non solo casa e lavoro, obblighi e affari, il Leone governa anche le situazioni piacevoli e spensierate della vita, le amicizie, le avventure estive, le escursioni in montagna, le crociere… Il mare è agitato ma voi avete un grande Nettuno, potete navigare sereni.

Vergine

Il vostro caro Mercurio è in aspetto silenzioso in Leone, ma non per questo è meno importante. Vi aiuta a pensare, riflettere, progettare. Liete partenze, felici arrivi. Luna in Ariete, in testa nasce una nuova idea da considerare molto buona, ma è Venere che fa sentire la donna Vergine libera di un peso, l’uomo invece deve amare di più le donne. Urano in Gemelli è associato ai macchinari, ai viaggi. Siate sempre prudenti.

Bilancia

Un momento in disparte. Luna in Ariete è opposta al vostro Marte, da qui l’agitazione che vi prende sin dal mattino. Visto il contrasto che nasce anche con Venere, in primo piano arrivano le questioni o problemi che riguardano una donna. Se avete la possibilità di villeggiare in posti di mare, il Portogallo sarebbe ideale, è della Bilancia. Ritroverete tranquillità e concentrazione. Sapete nascondere molto bene se c’è qualcosa da nascondere.

Scorpione

È dal 1942 che mancava Urano in Gemelli, posizione per voi ottima dal punto di vista del lavoro mentale ma per la situazione generale certamente ambigua. L’attuale perfetto aspetto con Marte e Saturno è collegato all’elemento fuoco. Alcuni dicono che siamo tutti nel fango ma c’è sempre qualcuno che dal fango riesce a vedere le stelle - voi. Venere, dea della fortuna, Luna marziana e guerriera, preparatevi per una nuova battaglia il 16. Spettacolare.

Sagittario

Luna è oggi in Ariete, mentre Saturno forma un finanziario aspetto con Mercurio nel segno del Leone, Giove aggiunge protezione legale. Il pericolo è la vostra fretta, l’ansia, i cambiamenti d’umore. Stelle belle per i viaggi e per i soldi, ma anche la famiglia e i figli sono toccati da questo vigoroso Marte che mantiene viva la fiamma della passione tra i coniugi. Conquiste molto facili.

Capricorno

Sotto questa Luna in Ariete meglio non iniziare cose importanti, osservate le azioni dei famigliari, il settore della famiglia è per tutta la settimana al centro dell’attenzione pure di Venere. Situazione generale esplosiva se vogliamo, ma in mezzo all’incertezza creata da Marte, troverete la vostra occasione. Dedicate attenzione alla salute, molta acqua per il corpo. Amore: colpi di fulmine che vi incatenano subito.

Acquario

Oggi si, conviene dare ritmo al lavoro, accelerare le discussioni per contratti e transazioni, tenere gli occhi sulle questioni di beni immobili, divisioni, spartizioni, eredità. Questa Luna in Ariete è imbattibile. Grazie a Marte il conquistatore potete compiere cose davvero straordinarie in questo giorno, in amore e per amore, potete abbattere barriere nella vostra vita senza distruggere tutto. Questa cosa è molto vicina alla felicità completa in amore.

Pesci

Cos’è fortuna astrale? Essere fuori da influssi pesanti che non sono invece risparmiati ad altri segni, questo capita anche oggi a voi. Prendete tutto quello che offre questa settimana, sempre sotto la guida di Venere e della Luna che oggi transita nel settore del patrimonio, il 16 sarà preziosa per concludere o per aprire nuovi affari. I pianeti dell’amore sono sulla spiaggia della vostra vita e vi attendono per portarvi con loro nel mare dell’incanto.