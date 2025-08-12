Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 12 agosto: tutti i segni

12 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 12 agosto 2025

Ariete

Combattuti tra spendere o risparmiare, ma se c'è qualcosa che vi fa felici, comprate. Dicono che gli acquisti riempiono qualche momentaneo vuoto… Spiegatevi con le persone vicine, coniuge soci in affari, collaboratori. Molto probabile che ci sia anche qualcosa di confidenziale da confidare a un caro amico. Eccellente l'aiuto di Mercurio-Luna nel vostro segno, portano novità che vi faranno guadagnare in tempi brevi. Possono mancare scontri? Certamente no, non sarebbe da Ariete.

Toro

Quello che scriviamo da qualche tempo sarà più evidente nel prossimo periodo che inizia il giorno 14, con l'arrivo della vostra Luna di agosto nel segno. Un ritrovato gusto della lotta, ambizione, competizione. Assumetevi però solo compiti che presentano un reale vantaggio. Obblighi sociali piacevoli, calore e schiettezza nelle amicizie, amore molto passionale. Resta il disturbo di Mercurio in Leone fino al 31, questioni di case e famiglia che conoscete. Salute, pressione variabile.

Gemelli

Forti passioni, nuovi incontri per le persone sole, un avvenimento che riavvicina i coniugi. Intraprendente Luna in Ariete, qualcosa che sembrava perduto può essere recuperato, nel lavoro e in affari. Adesso che avete la fantastica protezione di Marte-Urano-Saturno, potete puntare molto sulle questioni finanziarie. Il vostro pianeta Mercurio vi segue con affetto, promette facilitazioni clamorose ma chiede azioni veloci. Quando serve, un amante è sempre assente.

Cancro

Basta non prendere le cose in maniera così emotiva, soprattutto in affari-professione, i capolavori non possono nascere tutti i giorni. Luna in Ariete significa ambiente di lavoro e persone con cui dovete trattare o discutere, non potete proprio evitare perché è in ballo il vostro successo. Se dalle scelte dipende il prossimo futuro, meglio aspettare fino a giovedì. Ci sarà un'altra Luna. Attenti oggi ai reumatismi, sintomi influenzali, sciatica. Il vostro toccasana è l'amore, sempre!

Leone

Al centro della scena nel lavoro e in vacanza, tra cari amici e nuove conoscenze. Cresce la voglia di divertirvi, di lasciarvi andare, per un po’. E naturalmente riuscite ad essere brillanti e irresistibili, ispirati da Mercurio, versatile maestro di comunicazione. Pervasi da una sensuale armonia, siete disponibili al gioco e alla seduzione e riuscite a risvegliare entusiasmo e allegria nel rapporto di sempre. Ma se dovesse capitare qualche affare interessante anche la fortuna è dalla vostra parte.

Vergine

Possibilità professionali ad altissimo livello, situazioni dove poter esercitare la vostra bravura e il senso affaristico, indifferenti agli ostacoli di ogni genere. Luna agita positivamente la vostra mente, le idee vanno ancora in ordine sparso come è logico quando nasce un'intuizione, ma presto sarà possibile metterle in ordine logico e realizzare progetti importanti. L'amore va portato più spesso sulle onde del romantico abbandono, e per fortuna ci penserà Venere.

Bilancia

Questo amore si farà anche con Luna contro, potrebbe anzi scoccare una nuova scintilla, ma molto dipende dal fisico un po' provato. Il saggio dello zodiaco, Giove, vi invita a dare prova di saggezza nel lavoro e in affari. Non rispondete alle provocazioni, siete troppo riscaldati. Mettete in evidenza le vostre qualità," Mai dimenticare che sei un Agnelli", ricordava Miss Parker ai piccoli della casa. Voi non dovete mai dimenticare di essere della Bilancia, segno dell’eleganza.

Scorpione

Cercate di concludere, bisogna fare le cose con una certa fretta perché si avvicina un cambio di Luna abbastanza nervoso, che toccherà le collaborazioni e i rapporti stretti per primi. Pensiamo all'ultimo quarto che nascerà in Toro la notte del 16, fase che chiede prudenza anche nella salute. Dovete però capire che non è facile per gli altri segni seguire le vostre idee, tenere il vostro ritmo, cercate di adeguarvi altrimenti rimandate. Amore: i baci rubati sono più dolci.

Sagittario

Grinta sorprendente viene oggi regalata dalla Luna in Ariete, molto indicata anche per impostare progetti a lungo raggio. Dovete fare come i teatranti, d'estate si prepara la stagione autunnale e di conseguenza gli spettacoli. Non mancano possibilità di cambiamento e promozioni nel settore professionale. In amore dovete pretendere certezze. Giove aiuta a sognare una vita in due che lascia spazio all'allegria… Questa parola mi riporta in mente Adriana Asti, ciao divina!

Capricorno

È raro vedere Capricorno con idee confuse, succede solo quando la Luna è in Ariete, segno di testa, oppure quando siete innamorati. Dato che oggi non siete in forma, guardiamo soprattutto Marte negativo, controllate la salute, lasciate fare qualcosa alla fortuna. Nella vita personale potrebbe nascere una lotta emotiva di potere con qualcuno, anche nel mondo degli affetti. Rilassatevi al mare o in posti d’acqua, evitate di incontrare persone che non vi piacciono.

Acquario

A qualcuno invece questa Luna arietina porterà un amore caldo. Marte è attivo in postazione molto passionale, propizia incontri anche lontano dal solito ambiente, Venere lancia una freccia verso qualche matrimonio e nemmeno oggi non può mancare discussione in famiglia. Il vostro caro coniuge sembra aver ritrovato il gusto di lanciarvi parole contro, ma avrà risposte adeguate. E voi seguite il movimento della vostra vita on the road.

Pesci

Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, se non avete vicino il vostro amore. È ancora amore, Venere nel dolce Cancro, siete stimolati anche da Marte. Le persone sole non devono gettare le armi, un incontro può avvenire in qualsiasi momento, in ogni luogo. Ma è il mare che vi chiama forte, come la vita che si muove, agita, cresce, trasforma… P.S. Il Ponte sullo Stretto sarà una struttura del segno dei Pesci.