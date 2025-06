Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 30 giugno: tutti i segni

30 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 30 giugno 2025.

Ariete

Entusiasti della vita, vi lasciate affascinare con gioia dal mondo che vi circonda, convinti che a voi, numeri uno dello zodiaco, nulla potrà mai venir negato. Il vostro fascino sta proprio in questo, a ben vedere, però ci sono certe Lune che richiedono pazienza e costanza, impegno, se si vuole arrivare in alto… Luna positiva per gli affari, ma chiede di concludere immediatamente perché domani sarà in un altro segno e metterà l'accento sul privato, amore, matrimonio, figli.

Toro

Tutto ciò che è bello e armonico vi attrae intensamente, il vostro segno sa più di ogni altro godersi le vere gioie della vita, i piccoli piaceri di ogni giorno, trovare un angolo di paradiso anche all'interno di questo mondo frettoloso e caotico. Oggi siete vincenti soprattutto per Luna in Vergine che vi permette di essere voi stessi nel lavoro e nelle amicizie, le esperienze d'amore saranno molto più intense grazie a Marte in Vergine. Guardatevi soltanto dal non essere troppo protettivi.

Gemelli

Fate passare questa Luna dalla Vergine, domani vi racconterà un'altra storia molto più adatta al vostro sentire e saprà persino ascoltare i vostri desideri segreti. Date un'occhiata anche alla forma fisica e alla salute, sempre a causa di Marte in Vergine. Potete ritirarvi nel vostro angolino, riflettere sui vostri atteggiamenti, sensazioni, orientamenti emotivi nei confronti del mondo che ci circonda. Ascoltate i felici suggerimenti di Mercurio: rilassatevi e godetevi la vita.

Cancro

Le comunicazioni con gli altri tendono a essere molto soggettive, colorate da considerazioni personali, non sempre fedeli alla realtà. Il positivo della Luna in Vergine è che non siete soddisfatti della faccia superficiale che gli altri mostrano, però se riuscite a controllare razionalmente le emozioni, questo può essere un giorno di novità professionali e finanziarie davvero significative. Noi vi abbiamo avvertito, diciamo anche di rimandare cose private a domani.

Leone

Veramente bella questa Luna che chiude il vostro giugno, ancora più bella quella che aprirà luglio. Queste ore passano così presto, volano, non riuscirete a vedere tutti, a parlare con tutti, ma dovete lanciare un chiaro e forte segnale: io sono qui! Probabilmente provate molto piacere a essere circondati di oggetti familiari pieni di ricordi del passato e Venere vi comprende. Ciò che possedete è qualcosa di più di un oggetto magari di valore, esso è il simbolo di una esperienza importante.

Vergine

Le stelle vi tengono in tensione continua, questo conferma che siete tutti in una fase importante della vita. Sforzatevi di credere di più nel futuro, il vostro non sarà affatto male, come fa capire già oggi Luna congiunta a Marte. Siete nella giusta disposizione emotiva quando qualcuno ha bisogno della vostra simpatia, del vostro calore, della vostracomprensione. Ma anche gli altri sono disposti come non mai nei vostri confronti. Non si può non stimare, ammirare e amare la Vergine!

Bilancia

Rossella conclude la meravigliosa saga di “Via col vento", con la famosa frase “domani è un altro giorno”. Anche voi dovreste far passare in fretta questo lunedì che potrebbe portare qualche attimo di malinconia, e prepararvi per la vostra Luna di domani e mercoledì. Diventerà primo quarto nel vostro cielo, un inno all'amore e alla speranza di un futuro migliore, ottima anche per combinare buoni affari. Secondo le statistiche astrologiche il vostro segno ha fatturato di più, da gennaio a oggi.

Scorpione

Il vostro giugno si conclude con una speciale attenzione per il settore delle amicizie. Importanti nel presente ma anche nel prossimo futuro, perché ogni talento ha bisogno anche di essere sostenuto e aiutato. Se avete qualcosa da confidare a un amico, qualcosa che vi tocca profondamente, questo è il momento di parlare. Infantilmente gelosi quando un amico o un'amica prestano attenzione agli altri, ma noi Scorpioni siamo possessivi in tutto. Ciò che è nostro, è solo nostro.

Sagittario

Puntate l'attenzione al mondo sociale, nel senso di incontri spensierati e mondani. Ambienti nobili, chic e un po' snob, fanno parte del vostro DNA, voi siete sempre stati diversi. L'uomo Sagittario è quello che non deve chiedere mai, secondo lui, Marte negativo però è di un altro parere. La donna del segno, che sarà indubbio contrariata da Venere, deve mostrare domani all'uomo amato il meglio della sua personalità. Oggi meglio di no, Luna pessima. Stomaco.

Capricorno

Tirate fuori dal ripostiglio quella vostra valigia blu, offerta da Nettuno quando sostava in Pesci, sulla quale sono incollate cartoline di città e di paesi che avete visitato. Luna in Vergine tutto il giorno è perfetta per iniziare un viaggio anche per mare, Urano è invece in relazione con i grandi aeroporti e i grandi capitali. Qui ti voglio Capricorno! Quanto siete riusciti a realizzare nelle finanze? Intanto cominciate una nuova sceneggiatura in amore, diventerà un bel film.

Acquario

Attaccamento alle cose che possedete, ma qui sta il rischio di conflitti perché la casa per esempio è proprietà comune oppure proprietà di altri. Ogni discussione riguardante divisioni o spartizioni va rimandata a domani e mercoledì, quando sarete assistiti da una fortunata Luna primo quarto in Bilancia, forte anche sotto il profilo legale. Siete in grado di lanciare basi per un diverso futuro professionale, alcuni possono cambiare dalla A alla Z. L'armonia in casa e in amore dipende da voi.

Pesci

Dicono che siete esagerati nelle richieste e nelle affermazioni, ma tutte le persone ambiziose devono essere così… Luna è anche oggi irrequieta per le relazioni più intime, dove esprimiamo il nostro io in maniera molto più emotiva del solito. Può riguardare il matrimonio o invece i rapporti antagonistici nel campo del lavoro. Marte riporta alla luce rabbie che non si erano rivelate apertamente al momento.