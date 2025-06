Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 29 giugno: tutti i segni

29 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 29 giugno 2025.

Ariete

Soluzioni a portata di mano, dovete solo capire al volo situazioni e persone, poi lanciatevi come un Ariete, vincerete. Venere mette in luce i lati piacevoli del vostro carattere. Chiari, aperti, positivi, amabili. Un biglietto da visita per ottenere favori e appoggi. Luna passata in Vergine è nel punto migliore per eventuali discussioni di affari, tra oggi e domani ripartite all'attacco di una fortezza professionale. Lieto, appassionato il finale del mese per nuove conquiste, sera a luci rosse…

Toro

Polvere di stelle sul vostro fortunato segno, ma anche negli occhi, che gettano persone dell'ambiente professionale o quelle vicine a voi. Il fatto è che non vogliono farvi vedere la realtà delle loro azioni, ma voi siete più astuti e forti, riconoscete la verità. Sborsate i soldi che chiedono in casa, avrete un po' di pace. I pianeti dell'amore sono dalla vostra parte, dovete credere e seguire chi vi giura amore. Giove porta un uomo maturo e benestante, alle donne.

Gemelli

Controllate le parole, prestate attenzione a tutte le questioni scritte, non siete in piena forma mentale ma anche fisicamente stanchi. Vale anche per domani perché la Luna resta in Vergine due giorni, appiccicata a Marte, cosa che potrebbe essere anche eccitante per il rapporto d'amore ma poi subentrano discorsi che con i sentimenti non c'entrano. Fatevi furbi, rispondete anche al caro coniuge, quando contesta o vuole qualche cosa: mai di domenica.

Cancro

La voglia di realizzare, lo stimolo portato dalla Luna ieri in Leone e oggi e domani in Vergine, deve essere usata razionalmente per gli affari che contano veramente. Due giorni che risolvono molto se vi impegnate. E vi dovete impegnare, per i prossimi periodi, quando Marte potrà rendere difficile un po' tutto, intanto nemmeno Saturno va preso con leggerezza. Amore travolgente, voglia di compagnie sexy, trasgressive. Come Ibiza e Mykonos, per le nostre estati.

Leone

"Io regno!"Questo il motto del Leone, re dello zodiaco. Avrete occasioni per esercitare il potere nel mese del compleanno, ma anche in questi ultimi giorni di giugno potete farlo. Questa Luna è in aspetto bellissimo per le finanze, persino di domenica fa le veci di un agente, una piccola miniera per i vostri affari. Fanno ironia con Trump che annuncia una nuova epoca d’oro -Saturno in Ariete, Plutone in Acquario - ma è proprio così. Dicono le stelle.

Vergine

Non più solo speranze, le stelle creano per voi occasioni e possibilità concrete per la riuscita nel lavoro e finanze. Il mese del Cancro, segno a cui siete legati da amicizia che spesso si trasforma in amore, ha per voi ancora tre fasi lunari che vi porteranno bene in affari e in amore. Nel segno avete la prima Luna estiva, direttamente collegata a Marte, Venere e Giove. Anche oggi nemmeno un influsso contrario alla Vergine! Sentite il fuoco della passione, dovete amare questa sera.

Bilancia

In vacanza nascono nuove simpatiche amicizie, ma alcune saranno preziose per i vostri futuri successi. Nella prossima stagione avrete bisogno di essere sostenuti da persone altolocate, come puntano in alto le vostre ambizioni. La calma e tranquilla Bilancia cambia atteggiamento e carattere quando prende di mira un obiettivo super. Chi non vi conosce, resta meravigliato, noi no. In fondo siete un segno" doppio" anche voi, rappresentati da due piatti della bilancia che devono essere in equilibrio. Al vostro amore si avvicina una bellissima Luna e una splendida Venere.

Scorpione

Domenica veramente bella per l'amore, amicizia, nuovi incontri, viaggi. Bevete fino all'ultima goccia il nettare dell'amore e della passione, fermatevi con chi voi sapete e fate progetti per il futuro. Il contatto odierno tra Giove e Luna è uno dei più dolci in astrologia, fortunato per chi cerca l'amore ma anche per chi cerca di guadagnare di più. Attenti però, Giove può rendere pigri e questo sarebbe un peccato. Scorpione, non dormire, il mondo è tuo!

Sagittario

Ci saranno altri giorni per combinare affari e custodire ori in cassetta di sicurezza, ma questa Luna in Vergine non è indicata per le speculazioni e nemmeno per le spese non urgenti. Incomprensioni, come succede con Marte contro, voi contro tutti e loro contro di voi. Conciliate la vita affettiva con quella sociale, tenete sotto controllo soprattutto le vostre emozioni. Le stelle guardano al futuro del Sagittario e sono piene di promesse, ricomincerete.

Capricorno

Venere lascerà il Toro il 3 luglio, ma l'amore continua a ricevere la protezione di Marte in Vergine, dove transita oggi e domani anche una generosa Luna che si dirige alla famiglia, casa, figli, donne. Scriverete altre pagine felici. Questi sono giorni perfetti per partire e iniziare una vacanza. Per quanto possiate essere forti e resistenti alla fatica non sarà facile tenere testa a Saturno negativo. Però la domenica è molto intrigante per le persone sole, una storia nuova.

Acquario

Luna ancora un po' pesante in mattinata, fermatevi, chi vi corre dietro? Dov'è andate così di fretta, come se dovesse passare l'ultimo tram? Signore e signori, in serata inizia un nuovo meraviglioso transito per l'amore, che avrà il suo trionfo il 2 luglio con il primo quarto di Luna in Bilancia. Poi sarà Venere a mandarvi cartoline dai Gemelli, e allora sì che capirete, perché si dice che le stelle sono eterne. Fidanzatevi, sposatevi, accorciate questo noioso status da single.

Pesci

Clima estivo nel cuore, che vuole un pieno d'amore. E lo avrà perché Venere è ancora in una postazione romantica e passionale insieme, la prossima settimana invece andrà in Gemelli e indirizzerà la sua attenzione sugli aspetti più pratici della vita in casa, nel rapporto con i figli e genitori, nel matrimonio. Ma oggi è meglio non discutere perché siete infastiditi dalla Luna in Vergine che, insieme a Marte, stanca anche fisicamente. Mare, laghi, monti.