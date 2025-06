Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 27 giugno: tutti i segni

27 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 27 giugno 2025.

Ariete

Oggi inizia un nuovo ottimo influsso per tutte le questioni pratiche, Mercurio, lavoro, viaggi, denaro passa in aspetto fortunato. Fuori le idee, la grinta, l'intraprendenza, la voglia di vincere! Sole in Cancro mette in primo piano la famiglia, i figli, i genitori, i parenti. Le prospettive sono buone, ma alcuni transiti fanno pensare a un po' di tensione nel rapporto coniugale. Probabilmente anche il coniuge risente dello stress, non vi siete certo risparmiati in primavera.

Toro

Inquietudine e fretta, questo produce Luna infiammata in Leone, che può anche avere conseguenze sulla salute se non vi mantenete calmi. Complicazioni. Le cose impostate, speriamo anche grazie alla nostra sollecitazione, non corrono pericoli ma il Mercurio negativo è comunque un avvertimento: non fidatevi di tutti. Mercurio investe l'ambiente della famiglia, rapporti con le donne. Problemi digestivi. Un giorno di vacanza se potete. Risparmiate energie, non i soldi.

Gemelli

Nell'attesa di Venere il 3 luglio, questa Luna in Leone insieme a Mercurio, l'aspetto per voi formidabile che nasce con Plutone in Acquario, annuncia un'estate di grandi amori, eventi indimenticabili in famiglia. Arrivano risultati dalle iniziative impostate, non accontentatevi di poco visto che siete capaci di ottenere molto, il massimo! Avete un Mercurio da Babbo Natale, pieno di regali. Affrontate oggi ogni problema personale-familiare, lo impone il severo Marte.

Cancro

Ancora auguri per questa nuova stagione della vostra vita! L'estate potrà essere qualche volta turbata dall'aspetto di Saturno in Ariete, così anche Nettuno, ma sono transiti rivolti principalmente ai rapporti con l'ambiente professionale e le persone che ne fanno parte, dirigenti e superiori, noie possibili anche con i rappresentanti statali. Ma il buon Giove è pronto a tirarvi fuori, e vuole da voi un gesto, diciamo così, rivoluzionario. Anche e soprattutto in amore.

Leone

Soldi. Impossibile non toccare l'argomento, Mercurio è attivissimo nel vostro segno, conviene fare un salto in banca prima della chiusura. Oppure dal notaio, avvocato, commercialista. Saturno mette l'accento anche su architetti che, niente niente vi state facendo un'altra villa? Vi conviene senz'altro vendere la proprietà che possedete in un luogo campestre, la vita dei giovani Leoni si svolgerà in città, tra i grattacieli. Weekend estivo come un'isola di felicità.

Vergine

Siamo lieti di poter contare per il vostro caro segno soltanto pianeti in aspetto positivo. Vivete questi giorni, fino al 3 luglio, con la consapevolezza che la vita vi offre un'occasione preziosa se aspettate di risolvere qualche problema di vecchia data, ora persino Saturno porge una mano. Giugno conclude con Luna in Vergine, congiunta a Marte e in aspetto con Venere veramente speciale, in amore i vincitori siete voi, questa volta. Un viaggio caldamente consigliato.

Bilancia

Superato il novilunio, questa sera vi sentirete in buona forma, organizzate una riunione brillante. Dovrete, purtroppo, essere disciplinati a tavola e attenti alle bevande alcoliche, tenete presente che Giove è un mangione e anche bevitore, ingrassa e può disturbare la salute. Infatti, lo stomaco ha iniziato a farvi guerra subito il primo giorno del Sole in Cancro, sabato scorso. Luna è oggi strepitosa in Leone: amore, amore. Mercurio viaggiatore, relax al mare. Soldi in arrivo.

Scorpione

Se non siete grandi affaristi, lasciate perdere imprese finanziarie spericolate, Mercurio in Leone potrebbe bruciare i vostri soldi. Voi lavorate per soddisfazioni immediate, importanti per tirare avanti la baracca, ma l'obiettivo deve essere un altro: il futuro, una vita nuova che inizierà il 22 settembre. Se proprio volete, lasciatevi bruciare da una passione giovane, nuova. Sboccerà di sicuro dopo il vostro ritorno dal mare, il 5 luglio, con gli auspici di una esuberante Venere in Gemelli.

Sagittario

Splendida Luna in Leone accanto a Mercurio, apre la nuova stagione balneare, amorosa e passionale. Risveglia il turista che è in voi, ma non siete più solo "un turista per caso", com'è nel vostro stile, siete diventati perfetti agenti di viaggio, sapete colpire l'obiettivo prescelto, sostenuti da un grappolo di stelle favorevoli. Tranne una… Marte può essere subdolo, coinvolge persone curiose e invidiose in quelli che sono i vostri affari privati. Non si parla dei progetti in fase di elaborazione.

Capricorno

Un viaggio all'improvviso è da tenere presente, probabilmente per le esigenze familiari. Questo è comunque un giorno importante perché vi porta Mercurio amico e Luna in Leone, piano piano e con metodo vi riprenderete anche in affari. Non dovete però ritornare sulle decisioni prese, anche nel privato. Quell'amore che se n'è andato, l’avete deciso voi. Ma la nostalgia non è più quella di un tempo. Troverete l'amore, Venere è stupenda, Marte conquista.

Acquario

Luna è in opposizione dal Leone, ma è poca roba al confronto dei litigi coniugali passati. Purtroppo c'è sempre qualche parente che si intromette. Lievi dolori alle gambe, non esponetevi troppo al Sole perché Mercurio è troppo caldo per la vostra pelle così sensibile. Nulla di strano, voi siete un segno invernale e non certo estivo, eppure proprio in questa estate sono successe e succederanno ancora novità che riempiono il cuore. Spenderete molti soldi, per la felicità di chi amate.

Pesci

Cambierà? Certo che cambierà! Sole in Cancro è nella migliore postazione per il vostro segno, darà quella energia che toglie Marte, consigliamo di programmare un tranquillo weekend perché giugno conclude con Luna in Vergine. Quanti suggerimenti per "il vostro bene"! Giove dice che è meglio sbagliare da soli, almeno saprete con chi prendervela. Ma non potete sbagliare se prendete iniziative anche molto ambiziose questa mattina sotto il fuoco, amico del Leone. Voi siete molto amati.