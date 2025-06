Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 21 giugno: tutti i segni

21 giugno 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 21 giugno 2025.

Ariete

Il Sole in Cancro, sarà un mese che metterà l’accento sulla famiglia, figli e parenti, ma anche sulle questioni economiche dei rapporti che vivete o che vi state preparando a vivere. Essendo questo segno governato dalla Luna, succederà di dover rispondere alle domande su cose accadute anche anni addietro. Oggi la prima Luna estiva è molto positiva insieme a Venere, regala emozioni, sorprese in viaggio, occasioni di nuovi affari.

Toro

Sole in Cancro, una nuova positiva energia per l’attività, studio, affari. Siete sempre richiesti nel lavoro, impegnati su diversi fronti, desiderati, fortunata combinazione Sole-Giove-Venere, per tutte le attività commerciali, professionali, imprenditoriali. Stasera isolatevi nel mondo dei sogni, nascerà un grande desiderio di amore. Professioni favorite: medici, architetti, artigiani, arte e moda. Qualche momento di relax in collina.

Gemelli

Finisce il mese zodiacale, l’uscita del Sole lascia sempre un po’ stanchi, spossati, come privati di qualcosa. Questa sensazione può proseguire anche nei prossimi giorni, sentite forse un forte bisogno di qualcuno? Apritevi, chiedete! Se è vera invece la posizione di Marte in Vergine, rimprovera le assenze in famiglia, la vostra scarsa partecipazione ai problemi, che non mancano. Ma voi vincete tutto con amore e passione.

Cancro

Ed ecco il solstizio d’estate, alle ore 2:43, che introduce il mese del vostro compleanno, auguri! L’inizio è davvero bene augurante, Luna generosa in Toro insieme a Venere, Giove fortunato nel vostro segno insieme a Mercurio… è da tanto che non iniziate la vostra stagione con stelle così luminose, che toccano anche la sfera professionale-finanziaria della vostra vita. Grandi influssi faranno una grande estate, anche con qualche punto interrogativo…

Leone

Lieto di comunicare quanto segue… il cielo dell’estate 2025, che apre questa notte è a favore del vostro segno di fuoco. Pensiamo soprattutto a Mercurio che sarà al lavoro per voi tutta la stagione! Avrete successo, farete soldi, troverete l’amore e la felicità familiare. Questa sera però relax, Luna negativa in Toro insieme a Venere, particolarmente antipatica nei confronti delle donne Leone. L’uomo, come spesso accade, vince anche questa Luna.

Vergine

Inizia l’estate e le cose andranno a posto piano piano. La stagione attraversa tre segni: Cancro, Leone e Vergine. Quest’anno il massimo è previsto proprio nel mese del vostro compleanno, ma già in luglio vivrete una grande schiarita aperta da Marte nel vostro segno e da Giove in Cancro. Dove siete veramente forti è nelle relazioni sociali, ma oggi e domani vivete anche splendidi incontri sentimentali. Questa Venere in Toro vi porta fortuna.

Bilancia

Solstizio d’estate apre con Sole, Mercurio e Giove in Cancro. Le battaglie professionali non entrano subito nel vivo. Potete fare affidamento su Venere, e nel mese di luglio anche su un formidabile Mercurio, ma ricordate che c’è ancora un pezzetto di Saturno negativo in grado di fermare una trattativa. Ma non sempre il buon giorno si vede dal mattino, anche la vostra estate non sarà così stressante-complicata-burocratica come appare oggi.

Scorpione

L’estate inizia con Luna e Venere in Toro, evitate di discutere nel matrimonio sin dal primo giorno. Mercurio, pianeta della parola e delle litigate, sarà molto attivo in Leone fino all’autunno… Ma adesso fino al 26 è in Cancro insieme a Giove, fortuna grande o piccola, dipende da come siete arrivati a questo appuntamento stagionale e soprattutto con chi. Un crescendo positivo prima esaltante poi, esagerazioni erotiche.

Sagittario

Ottime notizie: Sole esce dall’opposizione e passa in Cancro, segno che sollecita e stimola il desiderio di cambiamento, di rinnovamento, ampliamento. Da non dimenticare le vostre ambizioni di ricchezza, ma cercate di ripartire con prudenza, oggi e domani la Luna è molto buona e anche amorosa, appassionata, ma poi lunedì andrà nel segno dei Gemelli, quindi circospezione. Parlate di meno.

Capricorno

Come eravamo. I nativi “anta” nella notte del solstizio estivo ricordano con nostalgia il tempo dei primi baci, delle corse lungo il fiume, le vagabonde lucciole amorose che rischiaravano le notti di giugno. Ma è sempre il tempo delle emozioni, passioni, Venere innamorata nel segno del Toro, stimolante anche per gli affari, ma il vostro jolly lo tirerete fuori dopo la Luna nuova in Cancro, 25 e 26.

Acquario

Spero che seguirete sempre il nostro oroscopo, avremo tante belle storie da raccontarvi. Inizia l’estate con una stella che si vede brillare all’orizzonte, Venere, ma fino al 4 luglio potrà ancora creare qualche tensione in famiglia, disturbare i rapporti con le donne. Proprio oggi primo giorno d’estate anche Luna è in Toro, ma lei è più legata alla casa, ai figli, ai bimbi. Cosa significa Sole in Cancro? Soprattutto capacità nel lavoro e di conseguenza soldi.

Pesci

Il primo mese d’estate è sempre un periodo particolare per voi, Sole infatti illumina il segno del Cancro, che è la vostra “casa” della fortuna, amore, figli, amici. Insomma quello che è più bello nella vita. Quest’anno vivrete un mese davvero con i fiocchi, anche se sarà talvolta faticoso, fisicamente per via di Marte in Vergine. Che non toglie però la luce immensa di Giove, che assicura conquiste d’amore definitive. Anche voi adulti ritroverete il fanciullo che gioca nel vostro cuore.