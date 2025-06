Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 16 giugno: tutti i segni

16 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 16 giugno 2025.

Ariete

Come abbiamo visto tutti, il vostro Marte non si è smentito nemmeno questa volta nel passaggio in Leone -gioca sul terreno delle guerre. Ma le vostre personali guerre sono di esempio ad altri segni che rincorrono obiettivi che sono più o meno anche vostri, a loro manca la forza di arrivare fino in fondo. Inizia la settimana che ci porterà l'estate, per voi può essere il coronamento di un sogno professionale o privato intensamente voluto. Saturno mette l'accento sulla famiglia.

Toro

Seguite l'ispirazione del momento, quando dovete prendere decisioni per la casa e la famiglia ma anche nel lavoro. Sono previsti però momenti di tensione anche oggi, provocati dalla forte pressione della Luna sul vostro corpo, sulla mente, stati d'animo. Concediamoci relax fisico, domani arriva una nuova forza di Marte eccezionalmente positivo. Le finanze risentono dell'andamento instabile dei mercati, ma voi non perderete per la crisi generale. L'amore non deve mai essere abbastanza.

Gemelli

Il vostro mese astrale si avvia alla conclusione, ma certi transiti della settimana fanno pensare piuttosto a una nuova partenza, un nuovo viaggio verso l'avventura. Dato che non nascondiamo nulla, avvertiamo che questo viaggio sarà talvolta molto faticoso a causa del negativo Marte in Vergine, da domani. Cambiamenti sia nella sfera privata - amore, matrimonio, famiglia, figli - sia nel campo pratico. Una nuova sfida è qui, siete pronti per una lotta di potere?

Cancro

Gli ultimi giorni che annunciano l'estate, cioè, Sole in Cancro, a partire da sabato 21 giugno, vi riservano una fase lunare estremamente importante per il cambiamento nel vostro privato e ancora di più nei rapporti con il mondo esterno. Oggi studiate le vostre carte, domani sotto Luna ultimo quarto in Pesci, le vostre azioni sorprenderanno la concorrenza. Un amore è finito nonostante Venere? Non era amore, voi avete rappresentato solo una via di fuga per quella persona, niente più.

Leone

Luna ancora negativa per qualche ora vi rende vulnerabili soprattutto in amore, visto che avete anche Venere non molto simpatica, incomprensioni nel matrimonio ma anche grande slancio passionale. Questo è un regalo di Marte, prima di lasciare il segno domani mattina. Nuove responsabilità in famiglia, anche per i più giovani. Non c'è bisogno di recitare una simpatia che non sentite, fatevi coinvolgere dal ritmo degli avvenimenti, non tutto riesce perfetto al primo colpo.

Vergine

Siamo davanti alla nuova stagione, voi siete arrivati all'appuntamento con l'estate un po' sfibrati, ma già domani mattina Marte arriva nel segno e vi fornirà nuova energia. Tuttavia dovrete stare ancora calmi e far passare l'effetto della Luna ultimo quarto in Pesci, questa volta diretta verso i rapporti stretti, matrimonio, collaborazioni. Scoppia il grande caldo astrale, sarete in fermento, avete bisogno di parlare, discutere, viaggiare. Chiede Venere: quando farete l’amore?

Bilancia

Prima di iniziare la stagione estiva, sabato prossimo, qualche giorno di riflessione. Chiedetevi se, per caso, non abbiate da soli contribuito a qualche problema nato questa primavera, segnata dal severo Saturno nel settore della vita di coppia e di ogni rapporto diretto che voi avete con certe persone, determinati ambienti. Ci sarà un periodo non facile nei rapporti con le autorità, con i genitori. Venere, guardiana della vostra felicità, dice che l'ultima parola sarà la vostra.

Scorpione

Influssi incantevoli nel settore dei viaggi, incontri nuovi lasceranno una traccia profonda per voi tutti. L'estate sarà un trionfo della sensualità, per voi inizia praticamente già domani mattina con l'ingresso di Marte in Vergine, Mercurio e Giove in Cancro mentre cambierà fase la Luna in Pesci, segno che governa il vostro settore della fortuna. Oggi, nonostante un terribile mal di testa che viene dall'Acquario, affrontate tutte le questioni pratiche, è urgente.

Sagittario

Oggi Mercurio sollecita bene il mondo del lavoro e degli affari, ma se non riuscite a concludere sarebbe meglio rimandare importanti decisioni dopo Luna ultimo quarto che nasce in Pesci tra domani e mercoledì. Durante questa lunazione che incide sulla salute e sulla famiglia, Marte lascia il Leone e diventa pesante in Vergine. Gli amici ancora una volta rendono più leggera l'atmosfera in famiglia, mandate un invito, festeggiate e onorate le persone a cui volete bene.

Capricorno

Lunedì molto positivo, anche se l'opposizione dei pianeti in Cancro richiede sempre cautela nelle imprese e diplomazia nei rapporti professionali, da sabato prossimo in poi anche nei rapporti con le istituzioni e le autorità statali. Perché Sole e Giove saranno in contrasto con Saturno. Non sarà un gioco da ragazzi, ma voi siete gente di carattere, gente di mondo, deve ancora nascere quello! In amore non avete concorrenti, da domani sarete più passionali.

Acquario

Luna ancora nel segno: incontri, appuntamenti, sorprese, inviti divertimenti, follie d'amore. Tutto questo deve succedere in serata perché il giorno è troppo importante per le operazioni finanziarie, dove siete ancora protetti dal Sole ultimi giorni in Gemelli, vostro settore della fortuna. Tuttavia il fatto astrale più importante riguarda Marte ultimo giorno in Leone. Sapete quanto può cambiare l'esistenza di una persona anche solo in un giorno?

Pesci

Come tu mi vuoi, amore. Venere è così bella, ma così bella, come mai non vedete due occhi che vi seguono? Nella poca luce notturna possono sembrare due occhi da lupo, oppure da volpe-dipende se si tratta di un uomo o di una donna. Ma sono i vostri occhi che incantano, stregano. Mentre si prepara la vostra Luna ultimo quarto che chiude una stagione di vita, c'è un bel revival di Gianni Morandi: ritornerò in ginocchio da te. Ritornano sempre pentiti, da voi.