Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 14 giugno: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 14 giugno 2025

Ariete

Un amore mediterraneo per il vostro segno. Sposatevi all'Argentario, siamo in Toscana terra vostra, liberatevi dal lavoro e approfittate dell'ultimo weekend di primavera per vivere nuove emozioni. Grande caldo nella vita sentimentale, illuminata da un passionale Marte e una lussuriosa Venere, avvenimenti speciali in arrivo anche per le coppie di vecchia data. Per quanto riguarda l'attività lavorativa e gli affari, segnaliamo l'arrivo di comunicazioni molto riservate.

Toro

Quante emozioni! Oggi vi sentite legati alla famiglia, genitori, figli ma soprattutto fratelli e sorelle. È il primo effetto di Mercurio in Cancro, che dovete sfruttare per chiarire eventuali incomprensioni riguardanti il patrimonio in comune. Per quanto concerne i rapporti con l'esterno, Giove adesso è diretto e vi sostiene in ogni tipo di problema legale. Potrebbe esserci un momento causato dalla Luna in Acquario in cui non avrete idee chiare, rimandate le decisioni. Una festa.

Gemelli

Amore, restiamo uniti. Nettuno porta una nota romantica al rapporto di coppia, non guastatela con le solite discussioni materiali. Le previsioni per le finanze sono comunque buone, ottime, se non farete confusione. Luna in Acquario è tutta dalla vostra parte, vi collega con persone lontane e risveglia il vostro amore per i viaggi, il movimento, lo scambio di esperienze con sconosciuti. Siete passionali, brillanti, affascinanti. Nascono amori somiglianti a un sogno.

Cancro

L'odierna Luna non è quella di ieri, oggi transita in Acquario segno che voi sentite profondamente quando si tratta del lavoro e della costruzione di qualche progetto, in amore invece vi prende visceralmente. Quasi non sentite l'ostilità di Saturno, tanto è grande la protezione di Giove e di Venere, i due pianeti dell'amore e della fortuna. Se vi intendete del gioco di poker, Urano vi assiste. A parte tutto, sabato felice per l'amore e sereno per il vostro animo.

Leone

Ci sarà qualche problema o qualche intoppo in famiglia, nel rapporto coniugale, ma sono cose che succedono quando la Luna va contro dall'Acquario e si oppone a Marte nel vostro segno. Siete imprudenti, attenti nelle attività fisiche e nei lavori quotidiani anche in casa, tra gli sport scegliete il nuoto. Prima di assumere nuovi impegni bisogna parlare con il coniuge, anche se lui/lei non vi capisce subito. Arriva un tornado ma apre anche nuove possibilità.

Vergine

Com'è andata con la Luna piena in Sagittario? Avrete un'altra fase molto impegnativa la prossima settimana, in Pesci, ma questa in Acquario è affascinante, protegge un breve spostamento, per ragioni affettive ma anche per questioni di affari. State attenti anche se restate nel solito posto, potreste imbattervi in una occasione di acquisto molto interessante. Consigliamo sempre iniziative individuali, non siete ancora pronti per mettervi nelle nuove collaborazioni, società.

Bilancia

La parola è il legame maggiore tra gli uomini, voi ne siete maestri. Usate il vostro talento oratorio per dire quello che pensate veramente, nel lavoro e soprattutto - in famiglia, settore che risentirà della opposizione Saturno-Giove. Che cosa avete da temere, se siete così competenti e dalla parte della ragione? Nasceranno discussioni e tensioni, ma è meglio chiarire prima dell'estate. Siete persone di successo, benestanti, regalatevi però un nuovo sogno in amore.

Scorpione

Marte diventa qualche volta pericoloso anche per voi, soprattutto quando si oppone a Plutone e oggi anche alla Luna in Acquario, transiti che volendo o non volendo riportano alla famiglia, casa paterna, luogo di nascita. In giorni così ritorna vivo anche il ricordo dell'infanzia e dell'adolescenza, cosa che vi rende più dolci e morbidi, protettivi nel rapporto di amore. Un intoppo durante i viaggi si risolve con una sorpresa molto gradita, per lo Scorpione single.

Sagittario

Potreste anche fare una piccola fortuna in questi due giorni con la Luna in Acquario, per natura dovrebbe essere romantica in amore, ma la vicinanza di Plutone la rende scaltra come una volpe e lei saprà indicare la strada per ottenere vantaggi. Ma se siete concentrati sull'amore, fate altrettanto bene, perché bisogna approfittare di questo Marte positivo soltanto tre giorni ancora. Trovate tempo, occasione, ambiente, musica, create atmosfera, ristorante… Amore!

Capricorno

Un viaggio in Calabria, o alle vostre isole Capri e Ischia, riserva tante sorprese, da non sottovalutare il beneficio che avrete dalle terme. Ma anche Saturnia è luogo di relax e di pace, soprattutto perché è consacrato al vostro grande pianeta guida Saturno. Insomma, dobbiamo ritrovare la forza e prepararci per un'estate laboriosa e anche faticosa, però gratificante e ben pagata. L'uomo un po’ noioso, la donna invece ha ritrovato un conturbante sex.

Acquario

I vostri occhi sono famosi nello zodiaco, perché hanno sempre qualche effetto speciale come il cinema. Basta ricordare Kim Novak, nel ruolo di strega, con quegli occhi che avevano rapito il mondo intero. Anche i vostri occhi sono bellissimi oggi, Luna unita a Plutone li rende sensuali, avete uno sguardo che convince anche durante le trattative di un affare di compravendita. Rivivere antiche emozioni d'amore, dice Venere, fa sempre bene al cuore. Auguri.

Pesci

Venere bellissima, Marte ancora molto passionale, Giove incantevole…è possibile ricucire un recente strappo in amore, ma non si può rimettere insieme i cocci di un vaso rotto. Nulla dovete rimpiangere, il ricambio sarà decisamente un'altra cosa, Giove annuncia novità anche ai vedovi. In previsione della Luna ultimo quarto nel vostro segno con cui concluderemo tutti questa primavera, invitiamo a dedicare la domenica a un sereno relax.