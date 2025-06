Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 15 giugno: tutti i segni

15 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 15 giugno 2025

Ariete

Donna Ariete è una donna in gamba, meravigliosa. Uomo Ariete, bello; non secondo i canoni classici della bellezza - anche se esistono maschi del segno di una bellezza superiore a qualsiasi altro segno, ricordiamo solo Marlon Brando giovane. Ma l'uomo del segno è amato soprattutto per il suo buon cuore. Laboriosità, tenacia e perseveranza, questo il segreto della vostra riuscita nel lavoro, affari. Le stelle organizzano una domenica d'amore, amerete ogni giorno di più.

Toro

Esternazioni inutili, non fatevi deviare da questa Luna in Acquario, abbastanza faticosa anche per il vostro robusto fisico. Le donne del segno avranno problemi con la pesantezza alle gambe, anche i lavori manuali non sono da consigliare. Però non avete validi motivi per iniziare discussioni, nel matrimonio e in famiglia, proprio oggi che è domenica e soprattutto mentre si allontana il pericolo di Marte in Leone. Messaggio personale: relax fino alla Luna inPesci, domani ore 17:00.

Gemelli

Bellissima Luna, Marte ancora in Leone, aspetto positivo anche per l'attività professionale e affari, che consigliamo di seguire oggi e domani e non certo quando ci sarà Luna ultimo quarto del 18. Luna in Acquario è in bellissimo aspetto con il Sole, ultimi giorni nel segno, contribuisce a ritrovare e mantenere la serenità in famiglia e anche un sorprendente risveglio di passionalità coniugale. Sempre di domenica, il nostro Gemelli single, va alla ricerca di divertimento, non di amore.

Cancro

Bene, gentile Cancro, piuttosto bene, figlio della Luna. Questa in Acquario per voi risulta affascinante e recita un ruolo importante in ogni vostro cambiamento, ogni passo che farete questa domenica illuminata dal colore viola di Giove, pianeta che vi prende per mano e vi condurrà verso l'amore. Sensuale Venere in Toro, in quel segno di terra però diventa anche un'ottima lavoratrice e amministratrice dei vostri beni. Tra un anno voi avrete una bella casa.

Leone

Vorremmo quasi saltare questa Luna in Acquario insieme a Plutone, per ottenere che cosa? I problemi che non affrontate oggi, dovranno per forza essere affrontati domani, quindi fuori il rospo! Il discorso è diretto a quei coniugi che da tempo rimandano chiarimenti e, invece, a lungo andare la situazione diventa ancora più complicata. Per gli affari aspettate Luna ultimo quarto del 17. In amore, questa sera organizzatevi per “Operazione sottoveste", come nel film di Rock Hudson,Leone.

Vergine

Quando Luna transita in Acquario si trova nel vostro settore del lavoro e della salute, congiunta a Plutone mette l'accento su farmaci e terapie efficaci. L'odierno aspetto potrebbe segnalare per qualcuno una positiva metamorfosi nel campo pratico. Questo certamente vale per i giovani della Vergine che in questo periodo chiudono una stagione scolastica e si preparano per la prossima. Potete contare su un amore veramente importante perché Venere in Toro è superlativa.

Bilancia

Le vostre idee sono lucide e chiare. Tenete presente che i buoni auspici della Luna professionale-affaristica, chiamiamola così, proseguono anche nei prossimi tre giorni. Oggi cercate almeno di organizzare appuntamenti e incontri, senza però trascurare gli obblighi familiari e anche la vostra salute. Ma è nella vostra natura, la Bilancia si preoccupa sempre prima degli altri. Sono importanti i contatti e rapporti diretti con le persone lontane, all’estero.

Scorpione

Una forte sensualità. Certo, con il solo sesso non si mette insieme il pranzo con la cena, ma la passionalità dello Scorpione va ben oltre il rapporto fisico vero e proprio. Per voi diventa grinta, fa ritrovare l'ambizione nella vita professionale, può trasformarsi in una forza realizzatrice o demolitrice, dipende dalla situazione. Voi già sapete che demolirete qualcosa tra oggi e domani, Plutone congiunto alla Luna ha un potere enorme sullo Scorpione. Casa, dolce casa.

Sagittario

Siete comunque tra i protagonisti di questo tumultuoso weekend per la nostra vita. Guardiamo al vostro segno con un'attenzione particolare perché il Sagittario governa i rapporti con l'estero e con i forestieri. Gli influssi sono talmente forti oggi e domani che non c'è nemmeno bisogno di agire in prima persona, anzi restate in attesa, Saturno "lavora" nel campo della fortuna, e vi indica il luogo dove ha nascosto l’oro. Ma è un segnale cifrato… Amate sempre così!

Capricorno

Quante cose sono cambiate dallo scorso primo gennaio, nella vostra e nella vita di tutti noi! Il processo di cambiamento non si ferma nemmeno in estate, ma le prossime settimane anche voi dovrete qualche volta fare marcia indietro, senza perdere nulla di quello che avete guadagnato. Sarà richiesta però una maggiore attenzione alla vita personale, famiglia e amore, richiamo che parte oggi stesso da questa amichevole Luna in Acquario. Imparate ad essere più morbidi.

Acquario

Il mondo imparerà a conoscere Plutone, astro dell'era atomica, transiterà in Acquario ancora tanti anni, ma per voi è un segnale fantastico di rinnovamento. Oggi con la Luna è in piena azione nel campo del patrimonio personale, quindi le previsioni finanziarie sono decisamente positive, ma se manca qualche appoggio - domani termina Marte negativo e voi troverete nuovi sostenitori. Una domenicache vi farà vivere una passione magnifica, grande tenerezza con il coniuge.

Pesci

Siete al crocevia della vostra vita. Le azioni personali e dirette sono il mezzo migliore per arrivare alle soluzioni positive, ma tante volte la vita ci insegna che bisogna lasciare via libera al destino. Non tutti credono alla forza del destino, ma se noi in questa calda mattina di giugno vi diciamo che il vostro non è affatto male, dovete crederci. Lasciate un attimo da parte i soldi, l'imperativo di Giove è uno soltanto: amore! Le parole che sussurrate nel buio sono come onde del mare.