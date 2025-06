Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 9 giugno: tutti i segni

09 giugno 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 9 giugno 2025

Ariete

Luna si prepara al plenilunio e vi porterà qualcosa di molto stimolante ed eccitante. Se non siete sposati, fateci un pensiero. Ricordate i sogni fatti nella notte? Sono premonitori, ispirati dalla forza di premonizione ed intuito che produce Nettuno. In mezzo alle mille idee che sbocciano, almeno tre sono perfette e realizzabili: un nuovo socio, una nuova partenza, un modo diverso di ottenere denaro. Chi invece non ha questo tipo di problemi vive un intenso momento in amore.

Toro

Tra i segni che in questo momento contano sulle maggiori possibilità di riuscita, lavoro e affari finanziari. Mercurio in Cancro è in aspetto ideale per operazioni bancarie, borsa, compravendite immobiliari. Ancora più bello è Giove che aiuterà a a costruire un nuovo nido per gli innamorati. Giorno diviso in due parti, Luna è ancora in opposizione e non è garanzia di buon umore. Poi entra in Sagittario e prepara una settimana d'amore come non avete mai vissuto.

Gemelli

Arrivederci Mercurio, ciao Giove! Avviene lo spostamento nel segno del Cancro, dove continueranno a sollecitare la vostra intelligenza e la vostra operosità. Nella seconda parte di questo giorno dovete stare però prudenti, situazione un po' pesante perché la Luna inizia la fase del plenilunio in Sagittario. Da una parte stimola trasporto fisico in amore, propizia nuovi innamoramenti e focosi flirt, dall'altra parte invece provoca ai coniugi nervosismo senza motivo.

Cancro

Benissimo per quanto riguarda le questioni burocratiche o legali, troverete esperti capaci anche per altre situazioni che dovete sistemare. Qualcosa cambia nella vita in casa, e sarà molto piacevole per voi genitori, i rinnovamenti di Saturno sono importanti per tutti i componenti della famiglia, anche i parenti che vivono altrove. Lunedì vi accoglie prima con Luna in Scorpione, in serata invece inizia il plenilunio nel Sagittario. Avrete fortuna perché ora sono con voi Mercurio e Giove.

Leone

Un eventuale mancato successo degli ultimi giorni è dipeso da una non perfetta organizzazione, non siete stati convincenti. Lo sarete domani sotto Luna piena in Sagittario che vi riserva qualcosa di speciale, a sorpresa. Ecco perché non dovete insistere questa mattina con Luna ancora in Scorpione, richiesta anche cautela nel movimento fisico, salute, Marte è ancora con voi, non solo passione amorosa, sapete portare avanti le iniziative con una forza realizzatrice straordinaria.

Vergine

Innanzitutto la notizia che voi tutti aspettate: finisce Giove in quadratura, inizia il transito in Cancro, segno con cui avete sempre un rapporto importante, non solo amoroso. Anzi questa volta c'è in quel cielo anche Mercurio, vostro principale pianeta, che nel giro di due settimane vi farà riavere tutto quello che qualcuno aveva bloccato. Burocrazia insostenibile. In serata inizia Luna piena in Sagittario, tutta l'attenzione è rivolta alla famiglia e figli, in primo piano sono le figlie.

Bilancia

Le prove di Saturno non sono ancora finite, però ci sono anche nuove vibrazioni che vi permetteranno di ripartire con nuovi progetti e, soprattutto, con nuove persone. Luna vi aiuta a superare qualche intoppo burocratico, Venere vi getta tra le braccia dell'amore. Ci saranno moltissime passioni per voi, durante tutta l'estate, ma ci saranno anche scontri. Quattro pianeti vi tengono d'occhio, situazione non chiara anche nell'ambito di interessi familiari. Bisogna cambiare.

Scorpione

È ancora primavera, avete bisogno di trovare nuovi stimoli, nuove situazioni, nuove persone. Profitti dalle attività indipendenti, ogni vero Scorpione dovrebbe lavorare in proprio, visto che non accettate volentieri ordini. Si potrà fare come dite voi. Luna ancora nel segno saluta Mercurio e Giove che assumono un aspetto vincente per i vostri prossimi affari, nuove iniziative nella professione e nel privato. Se qualcuno è uscito dalla vostra vita, non dovete coltivare rimpianti.

Sagittario

Due piccioni con una fava. Avete tanto atteso il ritorno di Giove positivo, oggi anche Mercurio prende possesso del Cancro, tutto sarà più facile. Questo però non significa che non dovete impegnarvi come sempre, anzi di più, perché le stelle descrivono per i nativi di ogni età raggiungimento di traguardi che un anno fa sembravano sogni. Siamo in attesa della Luna piena nel vostro segno, per questa sera e mercoledì. Qualcosa di assolutamente imprevedibile. Fortuna?

Capricorno

Quante rose non colte in maggio! Sospira qualcuno, per un amore che non avete saputo capire e vivere, ma non è ancora tardi. Non è mai troppo tardi, quando abbiamo la protezione di Venere che si unisce alla Luna e Marte. Nel lavoro potete e dovete seguire nuovi metodi e nuove tecniche, ma non dimenticate le vostre astute vecchie tattiche, sempre efficaci. Giove in opposizione insieme a Mercurio, nel mese del Cancro seguite attentamente questioni legali.

Acquario

Luna, tutta la mattinata ancora in Scorpione, batte contro il vostro Plutone e si oppone a Urano e Venere in Toro. Casa, famiglia, parenti. Controllate un po' anche la vostra salute. Succede sempre qualcosa quando siete così nervosi e offesi, non si capisce nemmeno per che cosa. Ma da stasera Luna piena nel caro Sagittario: via, in viaggio per il mondo! La vostra mente, il corpo, il vostro amore, hanno urgente bisogno di aria diversa. Merano è il vostro luogo astrale da scoprire.

Pesci

Trasporto verso i bambini, desiderio di avere figli. Questo sarà il positivo effetto di Giove-Cancro, da questa sera e fino al 30 giugno 2026! Avrete tempo, tutto il tempo, per recuperare quello che pensate di aver perduto o di non aver realizzato com'era vostro desiderio. Sapete qual è la bellezza del vostro segno? I vostri sogni non svaniscono all'alba. Come potete immaginare, Luna piena in Sagittario porterà confusione nell'ambiente professionale, con le autorità.