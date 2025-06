Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 8 giugno: tutti i segni

08 giugno 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 8 giugno 2025

Ariete

Una domenica perfetta. Persino la vostra impazienza è oggi un fatto positivo, significa che avete individuato l'obiettivo giusto e che farete di tutto per realizzarlo. Cercate, provocate e coltivate le amicizie, vi saranno di grande aiuto nella stagione del Cancro. Aumenta il desiderio d'amore e di affetto, aumentano le possibilità di conquista. Dopo lo Scorpione la Luna sarà magnifica in Sagittario, Luna piena che può anche portare nuovi amori per la vita. Nervosi quando mangiate.

Toro

Il mondo è fatto di gente strana, si trova sempre qualcuno che promette mare e monti, rifiutate gentilmente e precisate che il vostro ambiente naturale è la campagna, habitat naturale per l'animale che vi rappresenta. Cioè: i progetti devono essere realizzabili, e lo saranno non appena la Luna esce dallo Scorpione. Venere la vostra stella portafortuna, dopo oltre un anno di assenza adesso transita nel segno per contribuire alla vostra felicità e alla fortuna in affari.

Gemelli

Contatti e viaggi, vendite e acquisti, esplorazioni e invenzioni. Mercurio domani lascia il segno ma oggi vi inserisce tra i protagonisti della domenica, eccezionale per affari e carriera, passionale per l'amore. Siete belli e sexy, impossibile non colpire in amore. Intanto oggi decidete se seguire la carriera o l'amore, noi consigliamo la vita privata. Insofferenti alle abitudini vorreste spezzare il solito tran tran, un viaggio vi rilassa.

Cancro

Er barcarolo va controcorrente sul biondo Tevere, provate anche voi a remare contro, adesso che arrivano nuovi e bellissimi transiti per il vostro segno. È da un anno che vi lasciate condizionare dalle decisioni degli altri, intensificate gli sforzi nel lavoro, professione, carriera. Una raccomandazione particolare per chi studia, la campanella suonerà. Le campane della domenica suonano per voi, finalmente Venere-Luna annunciano al mondo un amore che rinasce.

Leone

Domenica è il vostro giorno astrale perché governato dal Sole, oggi però il cielo sembra un po' scuro a causa della Luna nello Scorpione che incide sul sistema nervoso e stanchezza fisica, consigliamo una pausa. L'attenzione delle stelle si rivolge alla vostra casa, la vostra patria. Siete stati troppo impegnati ultimamente, anche troppo in giro, adesso è il momento di riscoprire le gioie della vita domestica. Una traccia da seguire sul terreno della vita pratica, conduce a un ottimo obiettivo.

Vergine

Non è un paese delle meraviglie il vostro amore, ma potrebbe arrivare qualcosa di speciale e di magico, per le persone sole. Ai coniugi consigliamo di pazientare ancora, domani pomeriggio inizia il plenilunio in Sagittario, non di vostro gradimento. Ma domani ritornano positivi Mercurio e Giove, che lasciano il Gemelli e iniziano un influsso veramente risolutivo in Cancro. Marte darà una sensazione di vitalità, ma siate prudenti lo stesso. Curate i vecchi problemi.

Bilancia

Nell'oroscopo generale sono disturbati i rapporti con il lontano, i viaggi, ma voi avete ancora un magnifico Mercurio che protegge e favorisce anche i contatti con l'estero. Però Giove adesso corre veloce verso il Cancro, consigliamo di accelerare tutte le questioni burocratiche, legali, amministrative, per domani mattina. In amore sarete favoriti da una splendida Luna piena Sagittario che inizia domani e raggiunge il culmine mercoledì 11. Nuovi colpi di fulmine.

Scorpione

Come state con i soldi? Ci sono pianeti che mangiano parecchio denaro liquido, adesso anche Venere in Toro pretende nuove spese, soprattutto quelle per la vostra bellezza ed eleganza. Però avete così bisogno di cose belle, di essere circondati anche di persone belle. Tutto questo sarà possibile dalla prossima settimana in poi quando inizia il più bello degli influssi astrali. Giove, pianeta della fortuna nel punto giusto vi proteggerà per un anno intero! Divertitevi.

Sagittario

È presente una notevole quantità di stress, prendetevela comoda questa domenica, rimandate le questioni importanti lavorative e finanziarie a martedì prossimo quando arriva nel segno la Luna di giugno, vi risveglierà. Sarà un plenilunio pieno d'amore e di passione, Mercurio e Giove già domani assumono finalmente un aspetto fraterno e paterno. Da un anno siete un po' orfani del vostro padre astrale, Giove. Inizia un’epoca d’oro.

Capricorno

Occupatevi del vostro futuro, cercate persone positive che possono darvi il là nelle iniziative professionali e spingervi avanti in affari. Venere in Toro, segno amato e che noi "consigliamo" specialmente alle donne Capricorno, come marito e come amante. L'uomo Toro sa come si ama. E poi la Venere in quel cielo è una musica, una festa per la famiglia che si libera di qualche peso, una gioia per i giovani sposi. Tenete care le sensazioni che proverete oggi.

Acquario

Venere diventa aspra, questa domenica certi amori andranno su e giù per le antiche scale della incomprensione, il matrimonio e la famiglia si trovano davanti a una nuova prova, responsabilità. Allontanatevi, almeno per un giorno, domani pomeriggio questa Luna che oggi non vi lascia in pace anche di notte, inizia la fase di plenilunio in Sagittario, segno che vi porta sempre bene. Attenti al fisico, Marte vi stressa dal 19 aprile!

Pesci

Fortissima per voi Luna in Scorpione, che vi mette al centro dell'attenzione e vi rende protagonisti nel vostro ambiente domestico e professionale. Siamo lieti di annunciare un formidabile cambiamento da domani sera, Mercurio e Giove passano in Cancro, il transito migliore per voi. Ma dovrete esercitare l'arte della pazienza quando la Luna diventerà piena in Sagittario, renderà il vostro ambiente di lavoro irrespirabile. Avete Venere, vivete l'amore con abbandono assoluto.