Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 7 giugno: tutti i segni

07 giugno 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 7 giugno 2025.

Ariete

Luna passa in un segno sensuale, Scorpione, ma dovrete convincere la persona amata della vostra innocenza. Infatti da quando c'è Marte rigoglioso in quel campo di girasoli che è il Leone, le vostre tentazioni sono parecchie. Non è colpa vostra, il fatto è che attirate la tensione, destate sospetti, e poi si sa che i frutti proibiti hanno un altro sapore. Mercurio ancora in Gemelli, aspetto di raffinata intelligenza, ma quanto renderà sotto il profilo dei soldi dipende molto da voi.

Toro

Questa Venere nel segno è una luce magnifica, un saluto alla primavera, si associa a Urano e rende spettacolare un incontro in riva al mare, lungo il fiume. Acqua, simbolo della vita che si rinnova, che corre lontano… Luna purtroppo è in opposizione, contrasti quasi inevitabili con collaboratori e soci e anche nel rapporto di coppia. Le relazioni di fresca data saranno messe alla prova anche da Marte, attenti alla vostra gola così sensibile, alle corde vocali.

Gemelli

La vostra vita è una bella vita. Le montagne del malcontento che aveva posto sul vostro cammino Saturno in Pesci, sono al momento superate. Ma non perdete tempo in affari, Mercurio resta nel segno solo fino a lunedì, cercate di concludere oggi stesso. Luna scorpionica vi rende convincenti nel lavoro e in affari, è efficace per le cure mediche. Giove chiede però una maggiore attenzione per la famiglia, i cambiamenti già avvenuti richiedono la vostra presenza.

Cancro

Saturno è sempre Saturno, ma il vostro sabato sarà lo stesso bello o bellissimo, dipende da come prendete certe cose. Stanchi della routine in amore, volete passione, cercate il brivido, qualcosa di trasgressivo. Convenite però che voi stessi avete contribuito a questa noia nella vita coniugale, oggi però Venere e Luna nel passionale Scorpione dicono che è ritornato il tempo dell'amore. Splendidi gli amori che nascono in questo mese! Mercurio alle porte annuncia soldi.

Leone

Godetevi la vita in tutte le sue manifestazioni, dovete però tenere conto della Luna contraria, che provoca agitazione in casa e confusione nell'ambiente di lavoro. Nulla è impossibile quando c'è la volontà, l'ottimismo, la voglia di vincere. Dovete però stare un pochino più attenti alle persone del vostro ambiente, cauti in affari, mai parlare di progetti in fase di elaborazione, Venere può spifferare tutto. Voi li avete dimenticati, ma certi parenti vi ricordano sempre.

Vergine

Se qualche rapporto si facesse problematico, adesso si può tagliare. Se qualcuno è già uscito dalla vostra vita, portato via dall'uragano di Nettuno e Saturno, non coltivate rimpianti. Venere strepitosa promette un ricambio immediato. Sabato molto passionale, soprattutto grazie alla Luna nello Scorpione, la sensualità non è qualcosa che completa l'amore ma una necessità imperiosa, essenza stessa dell'amore. Tutti gli incontri possono diventare occasione di nuovi affari.

Bilancia

Tutti aspettano sabato per vivere un po' di relax, ma il nostro oroscopo non vi vuole inattivi oggi e domani perché sono due giorni con Mercurio ancora in Gemelli accanto a Giove. Questa occasione non la dovete perdere, ne avete perdute già parecchie negli ultimi 12 mesi da quando il pianeta della fortuna transita in aspetto per voi ideale. Se volete davvero concludere il primo semestre del 2025 con un successo che resterà nel tempo, attivatevi. Oggi avete fortuna.

Scorpione

Arriva nel segno la Luna di giugno, l'ultima della primavera ma che rende la vostra atmosfera quasi estiva, tanto calda da poter sciogliere l'ultima neve rimasta in qualche angolo nascosto del vostro cuore. È una Luna che combatte, in questi due giorni vi difenderà da Plutone, Urano, Venere e Marte. La fiducia in voi stessi, volontà, energia interiore, permettono di realizzare i vostri piani quasi con fanatismo. Astri potenti anche per una "revisione" del rapporto d’amore.

Sagittario

Liberazione. Il primo weekend di giugno e anche l'ultimo con Mercurio e Giove in Gemelli, sapete cosa significa? Che da lunedì prossimo avrete una strada libera per fare nuove esperienze professionali e nuovi incontri. I pianeti chiedono la massima trasparenza nei rapporti privati, sarà bene oggi stesso rinunciare a qualche doppio amore, anche perché probabilmente non era amore ma un calesse. Sprigionate il carattere brillante della vostra personalità.

Capricorno

Affari. Consigliamo di sfruttare al massimo l'odierna Luna per voi assolutamente vincente, in aspetto con Venere e Urano. Ma più ancora per ottenere qualcosa di più da Mercurio e Giove che tra due giorni lasciano i Gemelli e iniziano l'opposizione al vostro segno, dal Cancro. L'ambiente professionale è caotico e superficiale, mantenetevi a distanza e pensate a voi stessi, alla vostra salute. Grande schiarita nel vostro cielo sentimentale, questa sì è una conquista

Acquario

Non agitatevi se le cose non sono ancora a posto, raccoglierete i frutti del vostro lavoro e dell'impegno, avrete soddisfazioni e gioia nella vita affettiva, nel matrimonio. Oggi dovete portare pazienza perché la Luna è molto nervosa e imprevedibile nello Scorpione, specie perché si oppone a Venere e Urano, contrasta Marte e Plutone nel vostro segno… Eppure questi sono i germogli di una nuova vita, una nuova avventura! Molto positivo Mercurio, guadagni in arrivo.

Pesci

Venere è bella questa mattina insieme a Marte. Ma sarà ancora più bella in serata quando la Luna risplenderà in Scorpione. Esperienza bellissima se vi trovate al mare, come scrive Antonio Fogazzaro in una lettera alla sua Elena: "Stasera al tramonto guardavo dall'alto di un promontorio Venere tremare e ardere tra le nuvole rosse del Ponente sulla marina"… la prossima settimana troverete due carte fortunate in mano vostra, sono Mercurio e Giove.