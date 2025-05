Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 31 maggio: tutti i segni

Branko 31 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 31 maggio 2025

Ariete

Quando, alla fine, scriveremo un breve romanzo di questo indefinibile 2025, a voi sarà riservato il capitolo più bello: Ho incontrato anche Arieti felici. Perché siete felici? Oggi lo confermano Venere e Marte, Luna appassionata in Leone, che poi si trasferisce dalla casa dell'amore a quella degli affari, lavoro, carriera. Siete impegnati in ogni settore della vita, fatto che fa presagire notevoli cambiamenti, nella prossima stagione, ma già oggi potete modificare molto.

Toro

Luna diventa pesante in Leone, esige presenza in famiglia, non facilita i rapporti con le donne vicine. La vicinanza con Marte la rende attenta anche alla salute, controllo della pressione. I soldi teneteli al riparo finché non esce Luna dal Leone e non prende possesso della Vergine, sarete più sicuri di voi stessi e delle vostre sostanze. Insistete voi giovani e liberi professionisti con situazioni nuove, ambienti diversi dal solito. Amore come una fiera paesana, al tiro a segno vincerete una bambola.

Gemelli

Meravigliosa domenica, un altro giorno privo di aspetti planetari contrari al vostro segno, siete primi in assoluto. Vincenti anche nelle gare internazionali (Plutone), avete influssi positivi nel settore del lontano che sono addirittura più fortunati di quelli che toccano il mondo vicino. Il momento "più" si presenta quando Luna in Leone tocca con il suo raggio benefico il vostro Giove, nuovi legami sentimentali. L'amore come una rosa completamente aperta al Sole… adesso!

Cancro

Avvertite il desiderio di avventure passionali e non, avvincenti come questa bellissima Luna che vi seguirà anche nei primi giorni di giugno quando diventerà primo quarto in Vergine, straordinaria per il lavoro e affari. In pochi giorni siete riusciti a riportare le cose professionali e persino rapporti con le autorità al vostro mulino -non per niente siete un segno d'acqua. È arrivata l'ora di programmare una vita insieme, per essere pronti quando arriverà Giove nel segno.

Leone

Quanto siete innamorati? Domanda quasi obbligatoria, dopo tanti giorni di Marte nel segno in aspetto con una straordinaria Venere in Ariete, oggi anche con la Luna. È quella giusta, vi permetterà di essere in contatto con le persone che vi piacciono e che vi servono, eccezionale l'aspetto con Giove ancora in Gemelli, per trovare finalmente la felicità, se in questo momento siete ancora soli. Fiori d'arancio, figli. L’amore è la dolce condanna degli ultimi giorni della primavera.

Vergine

Puntate sul vostro fascino, sulla capacità unica che voi avete nell'uso furbesco della parola e dei modi, riuscirete a convincere persone che non sono così facili da trattare. Pensiamo naturalmente a incontri di lavoro e di affari che dovete programmare subito dal 2 giugno, quando nel segno nascerà il primo quarto di Luna. Plutone, il trasformatore, è di giorno in giorno più stimolante anche per certi risvolti passionali negli incontri d'amore. Qualcosa cambia nel cielo…

Bilancia

Proseguono impegni professionali, scadenze finanziarie da rispettare, ma all'improvviso arriva un raggio che apre all'ottimismo e all’amore. Questo l'effetto della Luna in Leone, che vi assomiglia: elegante, mondana, leggermente esibizionista. La domenica bisogna fare qualcosa fuori programma, lo dice anche Marte che porta una fiammata di ottimismo e quello che conta di più, occasioni ottime. Costa fatica amare come voi amate.

Scorpione

Cominciate a programmare l'estate, dovrete avviarvi alla nuova stagione che vi porterà Giove strepitoso, con una fiamma che accende oggi nel cuore questa Luna nel fuoco del Leone. Un cuore desideroso di emozioni nuove, che facciano sentire più vivi, motivati, intraprendenti, giovani. Nella salute bisogna ossigenare i bronchi, eliminare la stanchezza e la poca elasticità delle gambe. Tutto questo non esclude però di poter vivere un mare di emozioni.

Sagittario

Prima che la Luna cambi aspetto, lunedì sarà in Vergine, affrontate persone e situazioni che devono essere cambiate in qualche modo. Oggi Luna è splendida in Leone, aiuta a trasformare le amicizie e le relazioni amorose di fresca data, riesce a imprimere anche una nuova impronta decisiva nel lavoro, aspettatevi offerte e proposte. A proposito di impronte, siete come i divi di Hollywood che lasciano l'impronta sul marciapiede, voi la lasciate - sempre - in qualche cuore.

Capricorno

Ancora tre fasi lunari prima dell'estate, tutte a vostro favore, risolvono vecchie questioni (famiglia, lavoro), aprono possibilità nuove, inedite, incredibili, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Oggi, mentre la Luna entra in Leone e riporta energia e slancio, cominciate a prepararvi per il primo quarto in Vergine della prossima settimana. Non solo affari, cose interessanti anche per la vita sentimentale, emozioni nuove, sarete sorpresi e sorprenderete.

Acquario

Domenica sarà anche un po' caotica, evitate di incontrare persone che vi innervosiscono con la sola vista. Voi andate molto "a pelle", sentite subito la simpatia o l'antipatia. Però il buon umore voi lo ritrovate sempre, grazie al vostro carattere aperto e anche per Giove così ottimista e che ancora occupa un posto importante nella vostra vita privata e professionale. Luna con Marte chiede possibilmente completo relax fisico, lunedì cominciano corse al successo.

Pesci

I giorni di fiacca si alternano ad altri di grande energia, succede quando Mercurio e Sole sono in contrasto per voi, quindi osservate cautela anche nei prossimi giorni perché la Luna cambierà fase in Vergine, poi diventerà piena in Sagittario, ed infine ultimo quarto in Pesci… Un programma niente male come potete immaginare, mantenetevi in buona forma anche per la famiglia. Ma l'amore è con voi, Marte manda un raggio passionale e di fortuna ai coniugi, giovani e non.