Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 16 maggio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 16 maggio 2025.

Ariete

L’effetto sorprendente della Luna in Capricorno e Venere nel vostro segno è che sarete particolarmente affettuosi con la persona amata, il vostro impulso di aiutare e proteggere le persone care è sentito. Un transito che risveglia i ricordi, basta la vista di un oggetto del passato e vi sentite romantici. Per una volta almeno! Diverso il discorso per i rapporti con persone del vostro lavoro, siate pronti a manifestazioni non simpatiche nei vostri confronti. Alimentazione.

Toro

Gli andamenti del mercato finanziario indicano un miglioramento delle azioni del Toro, nel piccolo o nel grande, secondo le vostre possibilità, ma è indubbio che tutti voi siete in grado di aumentare, crescere, costruire, realizzare, amare. Tenete soltanto sotto controllo quella vostra cronica abitudine di parlare troppo e di dire troppo. Mercurio per ora è in guerra con Marte, prudenza in viaggio, negli spostamenti.

Gemelli

L'amore ritrova molto dello slancio perduto negli ultimi tempi. I pianeti che si mostravano ostili o indifferenti sono adesso in aspetto gentile, anzi di fuoco. Venere in Ariete è associata alla passionalità focosa, Luna ritorna vostra complice anche in affari - sono giorni della fortuna, basta sfruttarli con intelligenza. Il vostro segno è responsabile della confusione politica, ma voi siete figli dell’alato Mercurio, volate sopra le acque agitate. Figli gemelli della Bella Elena, amate con intensità.

Cancro

È bene andare cauti nelle nuove relazioni amorose, dovete valutare con attenzione anche le nuove conoscenze, tutti gli incontri avvengono sotto un'ambigua Luna. La testa scoppia, l'agitazione deriva da Venere in Ariete, segno di testa, e dalla Luna in Capricorno. Una sfida anche per i coniugi, davanti alle questioni di vecchia data (finanziarie) mai affrontate seriamente, non ancora chiarite. E se qualcosa dovesse cadere sotto questo cielo, alla fine sarà positivo per voi.

Leone

Ancora amati da Marte, stimolati da Venere nel felice Ariete, potete andare subito al cuore delle questioni, cioè, amore. Perché non sfruttate questo venerdì per aprire quell'angolino segreto del vostro cuore? Estasi. Trasporto passionale sano, vivace, giocherellone, anche per i coniugi. L'agitazione nel campo del lavoro deriva dalla difficoltà di trovare un'intesa, ma la cosa non sorprende, lo sapevate sin dall'inizio con chi vi stavate mettendo. Realismo.

Vergine

Nuovamente alla ribalta, illuminati dalla luce d'argento della Luna in Capricorno, aspetto felice per gli incontri sociali e di amicizia, ottima per i viaggi anche in paesi stranieri. Forse manca il vigore di Marte, ma ancora per poco e comunque, in tanti siete già nella rete di una nuova passione, se l'avete cercata. Successo professionale finanziario promettente, ma l'attività va alternata con una vacanza, trovate posti ameni ed esclusivi per un completo relax fisico. Ferie adesso.

Bilancia

State un po' attenti, rilassatevi, questa Luna è molto faticosa. I rapporti con le persone vicine sono qualche volta agitati, perché non c'è una perfetta intensa circa le iniziative da prendere nel campo finanziario, incomprensioni anche nel matrimonio. Problemi più o meno simili anche nel lavoro e nelle associazioni, però voi siete in grado di arrivare al risultato che volete! È una questione di stile, diplomazia, capacità di persuasione. Marte pieno di morbose curiosità.

Scorpione

Si dice che la nascita di molti Scorpioni non sia stata programmata dai genitori, voi arrivate al mondo a sorpresa, per questo avete uno strano complesso nei confronti della famiglia, magari a livello inconscio. Sarà per questo che l'ambiente domestico è molto spesso il punto delicato del vostro oroscopo, ma oggi potete contare sulla fortissima e fortunata Luna che mette a posto tante situazioni. La provocazione di Marte può diventare una divertente guerra dei sessi.

Sagittario

Le rose di Cannes viste ieri sera in televisione durante il Festivalci hannofatto pensare a voi. Rimpiangete le rose che non avete colto? Sì e no. Ci sono dei tramonti di Venere, molto cinematografica in Ariete, talmente accesi ed emozionanti da risvegliare le corde della nostalgia, per non dire del romantico Nettuno… Ma c'è anche Marte in Leone ad accendere questa mattina un'alba di fuoco, tutto diventa possibile. Consiglio: impegnatevi in affari fino al 20, Sole-Gemelli.

Capricorno

William Lilly, astrologo inglese del Seicento, attribuisce alla Luna in Capricorno il governo del sindaco di Londra… Dopo diversi secoli, eccoci qua. Siete il segno che oggi conta su molte possibilità di riuscita, in ogni campo, tenendo presente però che la vita di tutti noi è governata anche dal destino, o dal caso. Questa Luna è anche sexy, intraprendente per le nuove conquiste, affamata di amore. E trovatelo finalmente un angolo di paradiso solo per voi, al mare.

Acquario

Cielo straordinario, praticamente tutti i pianeti sono in aspetto attivo per il vostro segno, si avvicinano tempi belli, caro Acquario! Pensate a scelte radicali. Lavoro, studio, carriera, affari-siete tra i primi. Bravura certamente, ma anche una costante protezione della fortuna. Sottolineiamo che il punto forte è la vostra presenza nella vita sociale. Dovete innamorarvi, se non avete nessuno, Marte vi spingerà tra le braccia di un tipo diverso da voi, però è bello sperimentare.

Pesci

Siete molto legati alla casa, ma se le pareti vi sembrano adesso un po' strette, partite, organizzate un breve viaggio con gli amici, avete una speciale Luna per i viaggi, relazioni sociali, nuove conoscenze che un giorno saranno utili anche per il lavoro. Molto bene per gli affari. Alzate un po' gli occhi da quel telefono, se volete vedere quel meraviglioso essere umano che vi viene incontro con il cuore in mano. Ma non vi rendete conto quanto siete amati, desiderati?