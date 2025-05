Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 15 maggio: tutti i segni

15 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 15 maggio 2025.

Ariete

Ultimamente, il nostro oroscopo vi ha invitato spesso alla concretezza e al realismo, ma non per questo dovete rinunciare alla fantasia, ai sogni, al vostro estro creativo che vi aiuta a trovare sempre nuovi motivi di interesse. Causa difficile Luna in Capricorno ci sono fastidiosi intoppi nel campo pratico, agitata la famiglia e un po’ anche l’amore, meglio non creare contrasti. Salute, punti deboli fegato, stomaco, reni.

Toro

Situazione magnifica per impostare nuove iniziative. Luna in Capricorno per due giorni sollecita l’ambizione, facilita scambi di idee e di esperienze, propizia ottimi affari, molto buona l’influenza per le operazioni bancarie, in borsa, per contatti con persone autorevoli. Conoscendo la vostra abilità per il guadagno, siamo certi che troverete occasioni anche in viaggio. Fortunati in amore, nel senso che “quella volta” vi è capitato un soggetto giusto.

Gemelli

Luna diversa, da oggi al 20 ogni giorno più bella, finché non arriva il Sole nel segno. Avrete la possibilità anche di riparare a qualche errore commesso in un momento di eccessivo ottimismo, oppure di rabbia. I due astri dell’amore, Venere e Marte, sono in aspetto ideale, l’amore assomiglia a un sogno ma sotto gli olmi il desiderio trova una immediata e appassionata risposta. Siete molto desiderati, piace soprattutto il vostro modo bizzarro di essere.

Cancro

Esagerato malcontento, non vi sentite bene a causa della Luna, tiratevi su con qualcosa di bello. Mai siete stati più desiderosi di avere vicino cose belle e raffinate, persone che sappiano capire anche i vostri silenzi. Compratevi un pigiama lussuoso per incantare la persona amata. Qualcuno sostiene che non siete in sintonia con i nuovi tempi, al passo con le novità e i mutamenti, ma a noi non dispiace questo atteggiamento un po’ démodé.

Leone

Marte contro il Sole, troppo fuoco persino per il vostro segno di fuoco, cautela nell’attività fisica, sport, viaggi contatti con i macchinari. Indietro rispetto ai programmi stabiliti, ma non si tratta di ritardi preoccupanti. La situazione economica tende ad avviarsi verso un consistente miglioramento. Controllate le spese di casa, dei familiari. Brilla la stella dell’amore, Venere. Insieme a lei, ogni nuovo incontro porterà bene e gioia, resterà.

Vergine

Luna in Capricorno è intrigono con Mercurio, nel mezzo anche il danaroso Urano, prospettive molto buone per il lavoro e gli affari finanziari, investimenti in oro. Giorno giusto per determinare mutamenti. Decidere cosa occorre riformare nella vostra vita e datevi da fare subito. Tutto è condizionato dalla forma fisica che deve essere perfetta, esercizi di ginnastica. Ripetenti in amore, non avete imparato la lezione. Viaggi e contatti con il lontano.

Bilancia

Non siate cosi pensierosi, avete già vinto tante battaglie questa primavera, passerà anche Luna pesante in Capricorno. Famiglia nuovamente in primo piano, questa volta però non solo genitori e figli, coniuge e fratelli, anche i parenti acquisiti sembra abbiano qualcosa da dire. Se vi riesce scappare, meglio. Contatti con specialisti. Colpo della strega, ragione per cui la passione appare deboluccia.

Scorpione

Non cento incontri, non mille iniziative, oggi in verità basta un solo incontro, una sola persona, per ottenere una garanzia per il futuro professionale. La Luna nel segno del Capricorno favorisce le questioni scritte, legate al lavoro e agli affari. Impedimenti legali! Tra un mese circa il grande Giove sarà davvero super. Scaricate l’esuberanza con il sesso, non con lo sport. Serata con gli amici.

Sagittario

Se dovete dare spiegazioni, le dovete solo a voi stessi. Il vostro ambiente è febbricitante, ma voi ora avete Mercurio positivo, potete superare la crisi. Le nuove proposte vanno accettate. Tanti mesi con Marte a favore è un privilegio, ma anche voi dovete essere prudenti in viaggio e nell’attività fisica, Saturno suggerisce controllo dentistico. Non ci crederete, l’amore fa di voi quello che vuole.

Capricorno

10 e lode. Luna nel segno batte contro Nettuno, la confusione nell’ambiente professionale sarà notevole, ma non compromette il vostro successo; sicuro guadagno nelle transazioni finanziarie. Questo è il momento giusto per fare cambiamenti nel lavoro, casa, amore. Non vi dovete far distrarre da niente e da nessuno, ora la fortuna è con voi. Consigliamo una fuga d’amore, lontano da tutto e da tutti.

Acquario

Condizioni fisiche non perfette, riguardatevi perché domenica avrete un altro cambio di Luna nel vostro segno, ultimo quarto, fase che diminuisce le energie. Meglio quindi non caricarsi di troppo lavoro-affari, Mercurio contro. Però avete Venere la più luminosa, avete Giove che brilla nel cielo dell’amore. In arrivo novità nella vita in casa, in amore mettetevi al servizio della passione. Col tempo diventerete dei giganti nel vostro territorio, ma anche lontano, ricordate James Dean?

Pesci

Vincenti nelle iniziative pratiche, Luna indicata per promuovere nuovi affari e nuove collaborazioni, fortuna ancora più forte per chi avesse ascendente Capricorno.Consigliamo questo segno anche come vostro prossimo amore. Il nostro oroscopo esplora il presente, ricorda il passato, guarda al futuro. Tra dieci giorni, Saturno va in Ariete, tra un mese Giove tornerà al massimo come fortuna. Azione!