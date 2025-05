Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 14 maggio: tutti i segni

Branko 14 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 14 maggio 2025.

Ariete

Per voi, il meglio. Prendete molto seriamente le questioni della vostra vita perché le stelle vi danno la possibilità e le occasioni giuste per progredire nel lavoro e guadagnare in affari, momento molto positivo anche per i giovani studenti. Venere, chiamata "piccola fortuna", sarà nel segno fino al 6 giugno, oggi è in aspetto strepitoso con Luna-Marte, ovvero: donne e uomini finalmente uniti, appassionati. Favoriti nuovi incontri e innamoramenti. Sera, esauriti ma felici.

Toro

Oggi troverete la quiete di cui avete bisogno per organizzare tutti quei lavori, iniziative e affari, che non vi hanno ancora dato ciò che volete. Queste stelle premiano la fermezza. Mercurio è attivato dalla vicinanza del Sole, consente la ripresa delle trattative commerciali e risveglia un positivo bisogno di movimento. Anche in considerazione della bella Luna, consigliamo un viaggio. Le stelle vogliono vedervi in mezzo a gente allegra, in un posto rustico ma esclusivo. Stomaco.

Gemelli

Malesseri passeggeri provocati dalla Luna opposta, attenti nel movimento fisico e alle ossa perché c'è anche Saturno, curate i disturbi di tipo cronico. Comprendiamo la vostra insofferenza: quando siete vicini al risultato, c'è sempre qualcosa o qualcuno che si mette di mezzo. Piccoli intoppi che non possono compromettere quello che sarà il grande risultato della vostra primavera, professionale e finanziario. Giove, con il suo influsso fortunato vi può raggiungere ovunque.

Cancro

Quello che sembrava un avversario invincibile nel lavoro, un forte concorrente in affari, ora non pare più così sicuro del proprio potere. Oggi siete voi che potete osare di più, uscite allo scoperto, sia Mercurio sia Urano sono amici dei vostri viaggi, incontri, favoriscono amicizie e intese importanti. Cominciate a pensare come riorganizzare la vostra vita, amore e famiglia, in previsione del rinnovamento già alle porte. Nel matrimonio servono anche rimproveri, fatevene una ragione.

Leone

La forza che guida il successo è la capacità di capire quando è il momento di assalire, cioè, quando gli altri gettano le armi. A voi non può succedere, avete la protezione di Marte pianeta governatore di tutte le armi e la Luna incredibile in Sagittario vi presta la sua freccia d'oro, per puntarla verso un nuovo obiettivo finanziario o professionale. Adesso dovete programmare anche un nuovo anno d'amore, Venere è la stella portafortuna, una magnifica preda sarà catturata.

Vergine

Si fa sentire lo stress fisico e mentale, sopportate questa Luna in Sagittario più aggressiva perché in conflitto diretto con Saturno e Giove, ma già domani sarà in Capricorno e vi sorprenderà! Non perderete nulla se vi fermate un attimo, un Mercurio laborioso e danaroso produce anche in vostra assenza. In amore però non vi dovete fermare, portate da qualche parte la persona cara, cercate qualcuno da amare se siete soli. Salute, ipersensibilità, reumatismi.

Bilancia

Le pareti di casa sono delle barriere che vi proteggono dalle insidie esterne (pensate voi) ma vi impediscono di cogliere tante opportunità che vi attendono nel mondo. In primavera, noi dobbiamo pensare all'autunno, seminiamo oggi per raccogliere domani. Sarebbe un vero peccato non andare alla ricerca di quella fortuna che è ben visibile nell'aspetto Giove-Luna, promette guadagni anche tramite atti scritti. Per caso, volete anche voi scrivere la vostra autobiografia?

Scorpione

Non possiamo parlare del destino a tutti i segni, qualcuno ci crede e qualcun altro no, ma lo Scorpione ci comprende. Avete avuto tante prove per capire che la vostra vita è un intreccio di eventi e di situazioni, incontri e distacchi, che non possono essere liquidati semplicemente come "caso". Ebbene, il destino svolta verso il sereno! Grande è il mare di Nettuno, amici miei. Luna protegge i viaggi, le escursioni, le gite. Fuori troverete simpatia, arte e musica, molto sex.

Sagittario

Questa è la seconda Luna della vostra primavera, la terza sarà Luna piena il 6 giugno, porterà al successo le iniziative che sono avviate in questi giorni. Dovete solo essere più misurati nelle azioni e nei gesti, perché siete provocati da Saturno non leggero per il fisico. Con voi non si può mai dire, siete i grandi fantasisti dello zodiaco, sapete inventare castelli incantati e la gente è portata a credervi. Ma questo amore e questa passione ritrovata, è la vostra vittoria alla roulette della buona sorte.

Capricorno

Meglio uno scatto di rabbia che la malinconia. Ultimamente avete avuto atteggiamenti come il segno opposto, Cancro, ma succede a noi tutti in certi periodi. La pressione rallenta, domani arriva la Luna nel segno e voi chiuderete la settimana con grande soddisfazione professionale o finanziaria, ma anche con un nuovo sogno. Vicini al successo, vicinissimi alla felicità. In viaggio, Capri è l'isola del vostro destino.

Acquario

Dopo Luna piena abbiamo un giorno o due di stress, ma oggi vi sentite già meglio e dovete solo calmarvi, specie per quanto riguarda le questioni nella vita domestica, matrimonio. Quando Marte è in opposizione, come adesso in Leone, è praticamente impossibile che non nascano problemi nei rapporti stretti - parlo per conoscenza astrologica e anche per esperienza personale. Rilassatevi, preparate gli addobbi per una bella festa che la Luna prevede per il 18,19.

Pesci

Luna negativa non può compromettere le iniziative avviate nel campo professionale e in affari, ma forse è necessario fare delle modifiche per arrivare prima e più sicuri al successo. Il disturbo sarà casomai avvertito in famiglia, movimentati i rapporti con i parenti, tutti pronti a darvi buoni consigli, voi fate finta di ascoltarli - da domani farete tutto il contrario. Una mossa vincente anche per i soldi. Tutti gli amori escono rafforzati dalle prove a cui vi sottopone Saturno.