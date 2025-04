Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 28 aprile: tutti i segni

Branko 28 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 28 aprile 2025

Ariete

Una settimana che promette di darvi molto sotto il profilo professionale e quindi anche per i guadagni. Infallibile anche oggi Luna nuova per tutto quanto riguarda le proprietà. Siete più forti spiritualmente, possedete una bella comunicativa che vi aiuterà in un solo mese a ottenere quanto non siete riusciti ad avere in un anno. Amore verso il trionfo primaverile. Legami con Bilancia: meno mansueta di come pensate.

Toro

È possibile che il novilunio crei anche una leggera depressione, un senso di solitudine, come se vi toccasse di abbandonare qualcosa. Allontanate questi pensieri. Cercate di essere stabili con le idee, propositi, progetti. Speculazioni, investimenti favoriti. Se fate sport, cautela tutto il giorno. Venere porta un sogno per le giovani coppie. Legami con Scorpione: momenti difficili compensati da momenti magici.

Gemelli

Concentratevi sui vostri pensieri e sulla vostra vita, scoprite dove si è inceppato qualcosa, anche nel lavoro. Dopo, sarete liberi di ripartire. Mercurio è come il postino che non suona però due volte, tenetevi pronti a rispondere alla prima chiamata. Favoriti i contatti con il pubblico. Tante voci e agitazione in famiglia, per un evento speciale in preparazione. Legami con Sagittario: disciplinate i vostri desideri.

Cancro

Settimana di grandi incontri, nuove conoscenze che diventano importanti per il vostro successo, ma dovete avere una visione chiara delle iniziative rivolte al futuro. Seguite questa Luna concreta, decisa, moderna. Tempi moderni: oggi chi dice la verità, riceve critiche. Giusta sensazione di essere spiati da qualcuno. Certo un piacevole colpo al cuore, in amore. Legami con Bilancia: vento innovatore ravviva il rapporto.

Leone

Presunti Leoni… in questo periodo è facile catturarvi, Sole in Toro mette in evidenza il lato ingenuo della vostra personalità. Luna nuova cambia la situazione professionale, trattenetevi in affari, ma se vi sentite sicuri e avete accanto un forte socio, osate. Nonostante l’incertezza nel campo del successo nasce qualcosa di valido. Legami con Acquario: modo di pensare è agli antipodi.

Vergine

Luna nel settore dei viaggi, rapporti con il lontano, vantaggi o problemi con le istituzioni, ottime opportunità per quelli che agiscono fuori dal solito ambiente, rapporti abituali mancano di estro, stimoli, sprint. Sentimenti profondi che tenete sotto controllo, bisogna dire la verità, prima togliete la spina e meglio sarà. Legami con Pesci: occorre pazienza da entrambi le parti.

Bilancia

Tempo di ricordi per le persone di una certa età, transiti prorompenti per i giovani sposi, passionali nuovi incontri. Le giovani donne, provocate da Marte e Giove, potrebbero concepire un figlio prima del matrimonio. È sicura una rinascita nel campo professionale, attivatevi da qui al 30, accettate le nuove proposte. Sarete pensionati di lusso, ma non subito. Legami con Cancro: eccessive le sue richieste affettive.

Scorpione

Luna nuova vuole cambiare qualcosa nelle vostre collaborazioni, favorisce le nuove intese. Se non prima, tra un mese sarete fuori dalle situazioni che vi stanno strette. Le opposizioni astrali, Sole e Urano in Toro, hanno il merito di stimolare l’intelligenza, l’azione, la passione per una causa. Tutto può succedere improvvisamente, quando sorride Venere. Legami con Acquario: il suo bisogno di libertà cresce.

Sagittario

Dopo essere diventata nuova, Luna sarà in Gemelli e potrebbe provocare un improvviso disturbo alle vie respiratorie, gola, spalle e gambe, allergie stagionali. Oggi però è ancora molto positiva per il lavoro, apre una inaspettata possibilità di successo, vediamo un notevole guadagno già il 4 maggio. Acquistate qualcosa all’estero, un buon rifugio: oro. Legami con Gemelli: accettate un sacrificio, ne vale la pena.

Capricorno

I fidanzati, anche se non giovanissimi, avranno qualche momento di incertezza (o di paura, dipende), ma noi consigliamo di portare avanti i progetti matrimoniali. Avvenimenti di grande importanza nel rapporto genitori-figli. Notizie dal fronte finanziario provocano allarme, ma noi vi conosciamo bene - non perderete, in nessun caso. Legami con Pesci: non ha intenzione di farsi dominare.

Acquario

Quando siete soli, rivolgete un pensiero a Giove il pianeta che vi nutre di entusiasmo, ottimismo, umanità. Con la sua protezione siete in grado di lavorare e sapete affrontare con piglio vincente anche la non facile situazione domestica. Le persone sole, i giovani sono all’inizio di un cammino che porterà lontano. Un amore lontano vi pensa. Legami con Leone: sembra più arrendevole, cogliete la prima mela!

Pesci

Amati dalle stelle, che seguono la vostra vita sentimentale e familiare, dove sono previsti altri momenti emozionanti. Nel segno Venere radiosa può provocare uno di quei colpi di fulmine che non passono mai… Saturno, soluzione di eventuali problemi abitativi. Spese, ma anche nuovi guadagni. Tutto è sotto la protezione di un quadro astrale eccezionale, ma dovete essere presenti e attivi. Un ricatto sexy. Legami con Sagittario: desiderio di esperienze nuove.