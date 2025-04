Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 23 aprile: tutti i segni

Branko 23 aprile 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 23 aprile 2025.

Ariete

Luna in Pesci, influsso che porta un tocco romantico e spirituale al vostro amore e alla vostra vita, una vita che va sempre più in alto nel lavoro, grazie a Mercurio in aspetto eccellente con Marte nel campo della fortuna, tutto fa pensare che entrerete in possesso di parecchi soldi. Ma proprio questa Luna in casa dodicesima, mette in guardia da qualche nemico nascosto. È proprio la passione in amore che vi rende così attivi.

Toro

Una scossa di energia e di entusiasmo grazie alla Luna positiva che, dal Pesci, apre strade nuove per andare alla ricerca di nuove opportunità di guadagno. Non solo gratifiche morali ma anche risultati economici prima della fine di aprile. Venere aggiunge quel tocco di fortuna che serve, Saturno batte sulla nostalgia, il tempo che passa… ma il cuore del Toro è sempre giovane, spera sempre, attende sempre.

Gemelli

Guardatevi da tutti gli eccessi, oggi la Luna è in aspetto negativo con il vostro segno e con Giove, eccessivo anche il vostro orgoglio. Dobbiamo comunque tenere presente che le cose non sono così brutte come sembrano, e non prendere troppo sul serio le impressioni. L’effettivo problema è che in questo momento siete tagliati via dalle vostre emozioni. Luna mette, per breve tempo faccia a faccia con gli aspetti del vostro carattere, invita al digiuno e alla dieta stretta.



Cancro

Bella Luna! Due giorni in Pesci, transito fortunato per tutti i contatti con le persone lontane, ottima combinazione con Saturno per i beni immobili, mentre Venere provoca colpi di fortuna. Forse siete meno ricchi di un anno fa, ma dovete solo avere pazienza e gli investimenti daranno frutti. Seguite il coniuge, i figli, le persone anziane. Straordinarie emozioni per le giovani coppie, spuntano e crescono amori nuovi.

Leone

Gli affari finanziari sono toccati dal fortunato aspetto Mercurio-Giove, nel vostro caso è positivo anche per le questioni legali, ma ci preme sottolineare anche la possibilità di successo che potreste avere nei giochi in Borsa. Una nuova impresa imprenditoriale che inizia sotto questo cielo, avrà grande successo. Non buttatevi nella pioggia e nel vento, dice Marte, impegnatevi in amore, costruite una base solida per il matrimonio e la famiglia.

Vergine

Allacciate le cinture di sicurezza, oggi e domani siete avversati dalla Luna in Pesci, cautela durante i viaggi e alla guida. Non bisogna però eccedere con il nervosismo, intorno a voi tanti visi amici, incontri spensierati lontano dal solito ambiente. Tuttavia la vostra apprensione per il lavoro, affari, è eccessiva, non potete aspettare Luna nuova in Toro il 27? Cuore in tempesta, non riuscite a festeggiare la primavera. Reumatismi.

Bilancia

Abbiamo Mercurio che si oppone ancora, ma c’è la Luna insieme a Venere in Pesci, vostro punto del lavoro, aspettatevi sorprese positive, anche in affari. Chiaramente non mancano segnali di fortuna da parte di Giove, come non manca la passione arrivata con il magnifico Marte in Leone. Fertilità assicurata, figli anche senza preavviso. Nuovi innamoramenti a scatto, improvvisi, fulminanti. Solo Mercurio raccomanda cautela in viaggio e concentrazione alla guida.

Scorpione

Vita, io ti ringrazio! Tutto arriva nella vostra vita in maniera prepotente: amore, separazioni, progressi e cadute, guadagni e perdite… Oggi però è uno di quei giorni “made in Scorpio”, cioè, dove tutto è possibile e tutto può accadere, ma tutto dipende da voi. Luna in Pesci insieme a Venere è come una strega, lasciatevi andare. Il bisogno di avere vicino la persona amata è come quello di un adolescente.

Sagittario

Due giorni con Luna in Pesci, vita familiare impegnativa prenderà tempo, nervi, energie. Anche i giovani devono partecipare alla vita in casa, stare vicini alle persone anziane. Questo non significa non avere spazio per l’amore, Marte aumenta la passionalità, ma subentrano pensieri per l’andamento del lavoro e affari, forse una vecchia noia legale. Piccola cautela nella salute, gola ipersensibile, reni deboli.

Capricorno

Ci chiediamo, osservando i pianeti positivi, se vi rendiate conto di vivere un momento così importante per il futuro, la vostra prudenza e l’ossessione della certezza forse vi frenano e non siete ancora riusciti a provocare quelle svolte che davvero cambiano una vita. Oggi Luna fortunata, preziosa per sistemare le cose con i parenti stretti. Amore e passione, forse è il primo vero respiro della primavera, grazie alla deliziosa Venere in Pesci. Incontri che valgono.

Acquario

Fate un pensiero al prossimo 17 giugno, Marte uscirà dal Leone, la vita riprenderà un corso più leggero, stimolante, redditizio. Non è possibile eliminare tutti i problemi in famiglia e nel rapporto di coppia, dovrete ancora affrontare Luna nuova in Toro (27), ma avete il sostegno di Giove per concludere bene tutte le discussioni. Mercurio in Ariete parla di fratelli, ma parla soprattutto di una grande passione amorosa che si risveglia e ritorna.

Pesci

C’è una chiesetta, amore, nascosta in mezzo ai fiori… Giorno astrologicamente perfetto per celebrare il matrimonio. Gli amanti inconsapevoli siedono su opposte rive, hanno qualche timore ad attraversare l’acqua della insicurezza, ma dovranno incontrarsi prima o poi. Perché non farlo oggi? Tutte le stelle sono a vostro favore, qualche chiacchiera di troppo in famiglia, ma al calar della sera Luna risplende accanto a Venere, la passione avrà il suo trionfo.