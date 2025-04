Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 17 aprile: tutti i segni

17 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 17 aprile 2025.

Ariete

Mercurio apre la nuova stagione professionale, con scatti nelle finanze e nella carriera, mentre ai giovani del segno apre le porte del mondo. Domani ritorna l'energia del vostro Marte, ritroverete quella che è la vostra prima qualità e nello stesso tempo una missione: vivere da pionieri. Inventate anche un modo nuovo di vivere l'amore, ora avete l'occasione di liberarvi di un pensiero che ancora vi lega al passato. Luna Sagittario può fare un vero miracolo in amore.

Toro

Mancano due giorni all'ingresso del Sole nel segno, ma siete già inseriti in una geometria astrale che fa prevedere un periodo di successo. Nonostante i vari intoppi, ostacoli ambientali che provocherà Marte, persone poco sincere che troverete sul vostro cammino, alla fine vincerete la vostra partita. Concludete un discorso in amore approfittando della bella Venere e della Luna coraggiosa e ottimista. Non siate così timorosi, dichiaratevi.

Gemelli

Luna in opposizione può determinare una serie di problemi nel rapporto di coppia, nello stesso tempo aiuta una maggiore intesa coniugale, tante volte le prove che richiede Saturno aiutano a maturare. Una piccola ferita prodotta da un’offesa, vi brucerà finché non avrete ottenuto spiegazioni. Ascoltate il vostro intuito, lo spirito rinnovatore nel lavoro, andate controcorrente. Voi siete “diversi”, Castore e Polluce, conoscete il gioco del potere e dell’amore.

Cancro

Azione! Questo è il vostro giorno marziano, domani Marte passa in Leone, oggi avete un'ottima occasione per il lavoro e le finanze. Inizia un faticoso Mercurio in Ariete, ma è un alibi che non dovete sfruttare troppo, vi siete adagiati sui successi passati. Ottimismo, Pasqua è rinascita. Attenti a non esagerare nel mangiare e nel bere, il vostro delicato stomaco già sente il cambio della Luna. Uomini: la vostra donna porta i pantaloni, vi batte in ogni caso.

Leone

Trovate una foto di Marte, fatene un poster e attaccatelo sulla parete della vostra stanza, così lo avrete sempre davanti agli occhi quando domani entra nel segno e inizierà una nuova battaglia. Sarà lotta passionale, commerciale, oppure nascerà per una questione di orgoglio e di amore, a noi non importa, ci basta sapere che vincerete. Questa Pasqua annuncia di essere una delle più emozionanti e più produttive degli ultimi anni. Sentitevi liberi.

Vergine

Per ragionare meglio aspettate la Luna di domani in Capricorno, davvero speciale, ma anche l'odierno transito in Sagittario aiuta a capire cosa bisogna riformare in casa e nel lavoro. Le persone più anziane oppure più sagge vi saranno d'esempio, il risparmio è favorito. Adesso con Mercurio positivo cercate di studiare tutte le nuove possibilità, Nettuno rende efficaci i medicinali che vi servono. Amore cerca casa… La troverà in maggio, con tante rose.

Bilancia

Come sempre, vi tocca lottare. Ma voi siete esperti nelle lotte, anche quelle di potere. Alla fine sapete farvi valere. Quello che riuscirete a realizzare oggi sotto questa Luna coraggiosa vi consentirà di restare calmi nei prossimi giorni. Pasqua era annunciata dalla Luna piena nel vostro segno il 13 aprile, aveva annunciato scontri con persone vicine e anche una sorprendente gelosia coniugale. Venere però non precisa se vostra oppure del caro coniuge.

Scorpione

Luna è la vostra colomba bianca, sarà positiva nei giorni di Pasqua e voi la dovete usare per mantenere pace nei rapporti stretti. Se siete già arrabbiati vi conviene fare l'armistizio perché adesso inizia l'ostilità di Marte e la provocazione del Sole che andrà in Toro, segno del matrimonio e delle vostre relazioni strette, collaborazioni in primo luogo. Avete Mercurio amico, oggi potete sollecitare incontri con le persone che vi interessano per le transazioni. Viaggi sì.

Sagittario

Aprile, mese germinale e carciofaio, secondo il detto popolare, comincia oggi a lanciarvi segnali molto promettenti e positivi, non solo per la carriera e gli affari, ma anche nella sfera sentimentale e passionale. Forse mancherà qualche nota romantica a causa di Venere in Pesci, ma sarete voi a trovare parole suadenti e a creare atmosfere peccaminose. Nessuno direbbe quanto Eros vive nel cuore e nella mente del Sagittario! Vorremmo vedere i risultati il 14-15 maggio.

Capricorno

La vostra sorpresa sarà portata dalla Luna domani e Marte che esce dalla difficile posizione in Cancro ed inizia il transito in Leone, segno dei giganti. Sabato invece, evento anche più importante, inizia il mese del Toro e voi ben sapete l'effetto che produce sulla vostra vita quel segno di terra come voi ma ancora più tosto. Di che colpa si è macchiato il vostro cuore? Nessuna. Può essere l'amore una colpa? Pretendete anche rispetto dalla famiglia. Cardiopatia.

Acquario

Stelle amorose in trionfo, arriverà anche quella “prova” che aspettate da settimane: un segnale di passione, di rinnovato affetto, di stima, di ammirazione. Sole in Ariete, prima di passare in Toro, sabato, mette in azione i pianeti che vi riguardano, nuove conquiste e un nuovo successo garantito. Giove favorisce le signore di una certa età, ma che dicono di essere “giovani dentro”. È vero, anche l'uomo Acquario non invecchia mai, quando si tratta di guadagnare.

Pesci

Venere ubriaca di profumi della primavera, Marte sensuale (anche quando sarai in Leone), Pasqua sarà illuminata dalla Luna in Capricorno e Sole in Toro. Il vostro cuore, ma anche la vostra mente, sono al centro di una situazione astrale veramente morbida e vi fanno ritornare ad essere gli amanti più caldi e generosi, belli anche con quei due etti in più… Sono gli occhi, il famoso "occhio di triglia”, la vostra arma più efficace, voi conquistate. Andate benissimo anche nel lavoro, affari.