Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 16 aprile: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 16 aprile 2025.

Ariete

Il cielo è nuovamente cosparso di buone occasioni, anche in amore. Le amicizie possono avere un ruolo importante, se dovete risolvere qualche problema professionale, ottimi contatti con esperti nel campo finanziario. Infatti, questa mattina ritorna nel segno Mercurio ed è subito in bellissimo aspetto con Luna passata in Sagittario, potete dire che il festival della vostra Pasqua inizia oggi. Siete davanti a un mese fortunato per il lavoro, ma ogni tanto dovete evadere con l’amore.

Toro

Le energie sono basse, adesso però è importante risparmiare le forze fisiche perché sta per iniziare Marte in aspetto negativo dal Leone. Concentratevi sulle questioni affettive e problemi domestici, anche se con il pensiero sarete sempre rivolti al mondo degli affari e delle imprese. Venere vi conosce molto bene, sa che non potete stare con le mani in mano, e allora impegnatevi di più per rendere felice il vostro matrimonio, ritornate a essere innamorati come quella volta.

Gemelli

Non possiamo subito festeggiare il ritorno di Mercurio in Ariete che sarà molto positivo per il vostro lavoro e i vostri viaggi, in quanto abbiamo oggi una Luna un po' distratta in Sagittario che farà sicuramente nascere discussioni non solo nei rapporti di lavoro ma ancora di più nel matrimonio. Uscirete dall'imbarazzo se circondati dagli amici, dalla compagnia di gente nuova e dai contatti sociali. Insomma, quella vita un po' sopra le righe che vi distingue dagli altri.

Cancro

A parte il Sole, che fra tre giorni uscirà dall'Ariete, in quel segno rimane la presenza di Nettuno e di Mercurio in entrata questa mattina, transito per fortuna non lungo visto che il 10 maggio sarà già in Toro. I rapporti di vecchia data possono essere agitati, risulta invece molto interessante la ricerca di nuove intese, basta non prendere decisioni impulsive. Presto sarete chiamati a inserire nuove tecniche e nuovi sistemi nel lavoro. Marmotte in amore, rosicchiate i rami bagnati.

Leone

Nuovamente cielo limpido, approfittate di questi due giorni di Luna in Sagittario e Sole ancora in Ariete, il primo contribuisce a una scoperta quasi di felicità coniugale e segue le vostre nuove o prime conquiste d'amore. L'Ariete invece, con la presenza di Nettuno e Mercurio, che ritorna in quel fuoco amico questa mattina, vi spinge e vi protegge nella ricerca di esperienze di vita completamente differenti dal solito. Questo oroscopo tifa per voi, perché certo della riuscita.

Vergine

Tutto quello che possedete insieme a un'altra persona, o più persone, adesso entra in discussione e sarà più facile vincere perché Mercurio, il vostro principale pianeta, questa mattina ritorna positivo in Ariete e si congiunge a Nettuno. Il grande potere di immaginazione che il transito sviluppa vi permette di comprendere dei concetti che normalmente sono fuori dalla vostra portata. Luna per oggi è faticosa, produce disturbi bronchiali, intossicazioni da nicotina.

Bilancia

Luna calda e affettuosa nel vicino Sagittario, accende una luce in casa e può essere preziosa per le vostre discussioni verbali nel lavoro e più ancora per le questioni scritte. Da oggi, infatti, Mercurio torna in opposizione dall'Ariete, qualche disguido con soci e collaboratori, con il coniuge, è molto probabile. D'ora in poi tutto va messo nero su bianco, preparate un atto legale, notarile. Mille parole ancora non espresse in amore, ma visto che balbettate voi siete innamorati.

Scorpione

Molto promettente l'introduzione delle stelle alla vostra Pasqua, Mercurio ritorna oggi in Ariete fino al 10 maggio, seguirà con attenzione ma anche con improvvisazione geniale l'andamento della vostra attività. Se c'è un artista tra voi, Nettuno darà nuove ispirazioni, nuove musiche anche in amore. Due giorni ancora di Marte meraviglioso, dovete assolutamente approfittare se non siete ancora riusciti ad avere la risposta che desiderate, ma siate gentili.

Sagittario

A partire da oggi, con Luna nel segno e Mercurio che ritorna in Ariete, segno della fortuna e dell'amore, potete avviare discussioni su proprietà, case, uffici, affitti… Fate in modo che tutta la documentazione sia pronta per il 18, giorno in cui anche Marte recupera la posizione fantastica in Leone, significa che avrete la libertà anche di cercare nuove opportunità all'estero. I giorni d'amore sono stati irrequieti, considerateli come un normale incidente di percorso. Vita!

Capricorno

Siete sicuri che nei giorni di festa non possa uscire fuori una possibilità di lavoro, affari, ma anche qualche sorpresa per quel che riguarda le ricerche di un amore tenero e passionale come piace a voi? Pasqua riporta Marte in Leone, Sole in Toro e Luna nel vostro segno. Questo terzetto unito a Venere e Saturno, vi rende automaticamente protagonisti nel vostro mondo. Approfittate dell’occasione e allontanatevi in silenzio da chi non vi garba più.

Acquario

È nell’aria una promozione, oppure una conferma, avrete anche le occasioni giuste per iniziare nuove attività e collaborazioni. Mercurio in Ariete è nell’aspetto migliore per questioni scritte e interessi economici. Non sarebbe male, però, interrompere questo ritmo frenetico il 19 quando Marte ritorna in opposizione dal Leone e il Sole entra in Toro. Inutile negarlo sono due presenze fastidiose che dovrete affrontare insieme al vostro amore. Amici preziosi.

Pesci

Fate attenzione se dovete firmare compromessi, documenti legali, oggi Luna si scontra con Giove, consigliamo di rimandare questioni di beni immobili, perché questa Luna ingannevole fa vedere profitti dove non ci sono. Mercurio vi lascia ma non vi dimentica, difenderà gli interessi economici. Sabato Sole in Toro farà brillare Venere, la vostra stella di Pasqua, soltanto vostra. Controllate meglio quello che è vostro, quello che vi è dovuto, anche in famiglia.