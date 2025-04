Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 15 aprile: tutti i segni

15 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 15 aprile 2025.

Ariete

Menomale che l’Ariete c’è! Con voi anche la nazione entra nel ciclo della primavera. Rinnovamento nella vita sentimentale, il passato (o un certo passato) non esiste più: via col vento! Futuro radioso. Luna ottima per le questioni materiali. Buon compleanno. P.S. Tra i festeggiati di oggi anche Gianni Letta, storico direttore de Il Tempo, compie 90 anni. Mille auguri da tutte le nostre stelle!

Toro

Troppo esigenti con gli altri perché siete esigenti anche con voi stessi, però con Luna in opposizione non è facile trovare subito, o sempre, l’intesa che voi volete. Io, io, io! L’edonismo del Toro per il secondo giorno è uno spettacolo da non perdere. Anche se vi fanno un po’ male le braccia, le mani, le gambe, quello che non riesce oggi, lo avrete domani. Amori in evoluzione.

Gemelli

Ottimi stimoli per la professione e gli affari ma non dovete affrettare i tempi, fate lavorare le buone stelle. L’amore e la famiglia si lamentano, a ragione, vi comportate come turisti per caso. Questo per quanto riguarda le decisioni importanti, in amore invece bisogna tornare a sedurre e alla svelta! Giorno buono per le partenze, le stelle propongono una Pasqua tranquilla.

Cancro

Amore. Voi la conoscete bene la Luna, cambia spesso proprio come voi. Dopo la pressione fisica e psicologica esercitata dal plenilunio, eccovi il secondo giorno nello Scorpione, al massimo della generosità. Splendido aspetto con Venere e Marte, i due amanti, anche i coniugi distratti si ritrovano come per caso in un abbraccio appassionato. Accelerate nelle conquiste, perché Marte esce dal segno venerdì, Venere però è sempre cara.



Leone

Se volete stare benissimo a Pasqua, riguardatevi e risparmiatevi tutto il giorno, Luna ancora in Scorpione forma un’opposizione di guerra con Urano in Toro, contrasti con chi siete in rapporto di lavoro. Tensione in famiglia, ma sono ombre passeggere visto che domani ci sarà un’altra Luna e un altro Mercurio, molto stimolanti i rapporti con il lontano. Giove favorisce contatti con grandi aziende, anche estere. Muscoli indolenziti.

Vergine

Oggi più leggeri con voi stessi, più forti con gli altri. Pasqua di rinascita si fa già sentire. Quasi una partita con il destino, che saprete indirizzare verso il giusto obiettivo, con l’intuito che regala Luna in Scorpione. Accetterete l’invito di Mercurio al cambiamento, nelle nuove intese riservatevi sempre un ampio margine di libertà. In amore non esiste la libertà, il vostro è un amore scorpionico: geloso, sospettoso, possessivo, sensuale.

Bilancia

Proprio quando vi abbandonate a uno stato d’animo sognante, succede qualcosa di inatteso e piacevole. Soltanto Marte provoca tensione con gli uomini di casa, ma chi pensa di intraprendere un nuovo corso, nel lavoro e carriera, deve approfittare di Mercurio ultimo giorno in Pesci. Naturalmente il massimo deriva da Giove, Luna in Scorpione può dare ottimi suggerimenti per quanto riguarda i soldi. Amore: un tempo dicevate che i padroni siete voi.

Scorpione

Luna di aprile risponde all’invito delle stelle alla rinascita, cambiamento, trasformazione, rinnovamento. Segno della fenice, ecco perché Pasqua è in sintonia con i due segni governati da Plutone e Marte, Scorpione e Ariete. Potete partire subito con qualche rivoluzionaria impresa nel vostro lavoro, perché da domani Mercurio sarà anche più generoso. All’inizio di un’impresa ricordatevi che la fortuna parte sempre da zero.

Sagittario

Mercurio sarà domani di nuovo in Ariete, aspetto che incide positivamente sul vostro lavoro, questioni abitative, finanze. È necessario però un nuovo atteggiamento nei confronti dell’ambiente professionale e delle persone vicine. Guardatevi solo dalla fretta, anche le decisioni per la casa devono essere ponderate. Luna sarà domani da voi, per fare di questa Pasqua un incontro dell’amore e dell’amicizia. Viaggi dove volete.

Capricorno

Voci, insinuazioni, insincerità. Questo è l’avvertimento che sino da oggi lancia l’intuitivo e rapido Mercurio in Ariete, chiede di stare attenti soprattutto alle persone dell’ambiente di lavoro. I nemici si nascondono dietro le quinte del vecchio palcoscenico che conoscete bene. Passione amorosa in aumento fino a Pasqua, nuovi amori. A voi il privilegio di avere Luna nel segno la domenica di Pasqua.

Acquario

Bisogna vedere fino a dove arriva la vostra stravaganza ma anche con Giove positivo non dovete superare la linea di guardia nelle finanze. Luna per tutto il giorno in Scorpione, un po’ velenosa, tuttavia anche a voi non manca una dose di veleno… Come siete bravi nell’uso delle parole, preparate un discorso anche scritto per domani quando la Luna sarà in Sagittario e Mercurio in Ariete. La casa vi impegna molto, siete stanchi ma soddisfatti.

Pesci

Andrete avanti, non c’è ostacolo che vi possa fermare, solo che dovete fare programmi precisi ed essere più asciutti nel parlare. Domani Mercurio esce dal segno, esaminate quello che avete fatto fino ad ora, pensate a nuovi progetti e ponetevi delle mete lontane. In amore vincerete con dolcezza e sensualità, il campo delle conquiste è disseminato di passioni e flirt che sbocciano all’improvviso.