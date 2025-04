Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 11 aprile: tutti i segni

11 aprile 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 11 aprile 2025.

Ariete

Una pausa di riflessione, sta nascendo Luna piena in Bilancia, influsso che agita il matrimonio, tocca lo stomaco. Troppo apprensivi, ma le vostre emozioni sono vere. Potreste diventare voi i nuovi uomini e le nuove donne dell'industria, se lavorate in questo settore, ma anche in altre attività Urano chiede di dare un nuovo tocco tecnico. Siete al centro dell'attenzione, le cose nuove che farete devono avere il marchio della vostra personalità. Un nuovo incontro.

Toro

Luna piena in Bilancia, segno che governa il vostro lavoro e gli affari, spesso anche il vostro cuore - Venere è la guida celeste di entrambi - in grado di raggiungere altri successi, aumentare i guadagni, anche per il fatto che siete il segno che conta su pianeti positivi. Oggi siete un po' voi i principi dello zodiaco. Venere per voi non è soltanto amore, protegge anche iniziative domestiche, la famiglia, acquisti e vendite, amicizie. Un'amicizia sta diventando sempre più speciale.

Gemelli

La gioia di vivere è stimolata dalla bellissima Luna in Bilancia. Se torniamo un attimo al mito di Castore e Polluce, diciamo che in questi due giorni assomigliate a Polluce, gemello che Leda generò con Giove, il benefico pianeta attualmente in transito nel vostro cielo. Brillate di luce propria, nessuno vi resiste. Sorvolate sull’agitazione ambientale, portate il vostro rapporto fuori dal binario del quotidiano. Luna piena nel punto più alto del vostro cielo, anticipa i giorni felici che vi attendono.

Cancro

Iniziare cose nuove, affari o collaborazioni, sotto questa Luna piena non è una buona idea. Solo nel caso che abbiate accanto un socio che non risente di questi nervosi aspetti (Toro per esempio) potete osare. Mercurio e Venere congiunti in Pesci, settore dei lunghi viaggi, invitano a trascorrere qualche giorno in posti lontani, lontano soprattutto dall'ambiente familiare nervoso. Guardatevi dall'impazienza, per non dire altro. Con il corpo siete qui, con i pensieri chissà dove.

Leone

Nel vostro caso, Luna piena diventa una guida affidabile per la ricerca di nuove occasioni, posti, collaborazioni. Importanti riunioni di lavoro, siete pronti a lottare, ma in famiglia meglio arrivare con le buone. Turbamenti per i giovani uomini e le giovani donne, slancio passionale anche tra le pareti domestiche. Non potete perdere questo raggio verde di Venere, senza aver prima fermato la felicità. Subito dopo progetti, anche per i figli.

Vergine

Ogni tanto vi ricordiamo che il vostro segno è in rapporto anche con il mare, navigazione. Nel significato simbolico, il segno dei Pesci significa che cambia rotta la barca professionale, in molti casi anche senza il vostro intervento. Non si può sfuggire alle novità. Se non sentite ancora la spinta giusta, l'occasione giusta, per oltrepassare il confine tra il vecchio e il nuovo, aspettate il ritorno di Mercurio in Ariete, dal 17. Marte dipingerà di rosso passione il vostro amore.

Bilancia

Luna piena! Impossibile non iniziare con l'amore, visto che si sta formando un magnifico aspetto anche con Venere e Giove, che vi seguirà anche nei prossimi giorni. Colpi di fulmine. Giove protegge gli innamorati che pensano al matrimonio, i giovani sposi programmano nascite, le coppie di lunga data ritrovano la primavera del cuore. La forte luce lunare vi mette in mostra anche nella vostra attività, controlla gli affari finanziari, Saturno non pretenderà dazio alcuno.

Scorpione

Giorno molto interessante per il lavoro, appuntamenti con specialisti nel ramo che vi interessa, viaggi professionali e per diporto. Il positivo elenco include questa volta anche la famiglia, questioni abitative, proprietà immobili. Non abbiate fretta di concludere immediatamente, basta impostare bene le cose per il prossimo periodo. Pasqua, simbolo di rinascita, quest'anno assume tutto il suo rinnovativo significato. Intensa Venere, vulcanico Marte, amore quanto ne volete!

Sagittario

Luna piena in un segno amico, Bilancia, tradizionalmente associata alla bellezza, moda, charme, profumi… Chanel sosteneva che una donna senza profumo è una donna senza futuro, ma nel nostro tempo vale anche per l'uomo. Tutti dovete approfittare di questo raggio luminoso che scaccia via la tensione accumulata, ma non presentatevi agli altri prima che vi sia passato il rospo. Per fortuna cambiate subito gli umori, dalle stalle alle stelle, come si dice. Sera di lusso.

Capricorno

Brusco cambiamento della Luna, in Bilancia cambia fase e diventa piena, dobbiamo registrare qualche intoppo nell'odierna giornata, forse qualche noia nella salute per via di Marte. Dovete capire che le cose che sembrano andare a vostro favore possono nascondere delle insidie che usciranno fuori quando meno ve lo aspettate. Per precauzione, evitate scelte importanti o decisive. Venere però è così innamorata, vi dà la voglia di aprirvi, di parlare e di amare. Viaggi.

Acquario

Quando dico che ti amo, Luna piena in Bilancia particolarmente favorevole a voi segni d'aria, prende pieno possesso della vostra casa dell'amore, che cade in Gemelli dove regna il grande Giove, avete fortuna durante i viaggi e siete fortunati anche con i soldi. Adesso dovete però tornare a vivere la vita con quella passione che distingue l'Acquario, non abbiate paura delle novità, il generoso destino che segue i vostri passi renderà contenti anche i vostri parenti.

Pesci

Giorno sì… Soluzioni anche in quello che è stato il campo così penalizzato finora -il settore legale. Decisivi e risolutivi i contatti con specialisti nel ramo che vi interessa. Luna piena nasce in quel settore del vostro oroscopo che governa anche i vostri sogni, quelli notturni e quelli che fate ad occhi aperti, durante il giorno. Se è un sogno d'amore, Venere aiuta a renderlo concreto. Fate un romantico viaggio al mare, vostro elemento astrale, confidate alle onde le speranze segrete…