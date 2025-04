Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 4 aprile: tutti i segni

04 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 4 aprile 2025

Ariete

In fondo siete dei sentimentali, legati alla casa e alla famiglia, un po' anche vittime di abitudini profondamente radicate, ma adesso sotto la spinta di Marte certi cambiamenti sono inevitabili. Non c'è bisogno di prendere decisioni immediate, come non dovete correre rischi nella salute, la Luna oggi e domani è dispettosa, cresce nel segno del Cancro. Per non ripetere un film che avete già tante volte visto, evitate discussioni anche in amore, alla fine vincerete voi.

Toro

Torna a vostro favore l’aspetto Luna-Marte, aiuta a vedere le cose con molta chiarezza mentre Mercurio propizia guadagni. Gli affari si muovono come piace a voi, siete abilissimi a ottenere quanto vi sta a cuore; tentate anche in borsa. Molto divertente il progetto che intendete realizzare con i familiari, vi farà pure guadagnare. Notizie di persone o interessi lontani, valide soprattutto per la vita affettiva, l'amore chiede tenerezza, affetto, passionalità.

Gemelli

Basta con atteggiamenti fraterni in amore, anche se siete il segno dei fratelli e per di più gemelli, Giove vi vuole sensuali e passionali. Non dovete dare retta a questa Venere in Pesci che crea momentanea distanza tra voi e il caro amore. Se non vi sentite sereni in famiglia, ma anche in certi ambienti professionali, andate alle origini delle cause. Date l'impressione di essere sposati con il lavoro, ma le iniziative coraggiose saranno alla fine ampiamente ripagate dalle stelle.

Cancro

È arrivata nel segno la Luna di marzo, la prossima notte diventerà primo quarto, fase beneaugurante già di per se stessa, aggiungete poi l'aspetto con Marte e Venere, il risultato questo weekend sarà spettacolare per l'amore. Prevediamo nuove storie e nuovi innamoramenti, questa volta senza particolari controindicazioni, certamente sabato sera sarete accompagnati. Un viaggio, un trasferimento, un soggiorno all'estero è gradito a Mercurio. Qualcuno vi rema contro? Si stancherà.

Leone

Pelle secca oppure grassa, dipende dall'ascendente, chiedete consigli a un bravo estetista. Avete l'impressione che questa Luna nel segno che vi precede non segue il solito ritmo, vi addormenta e vi rende permalosi nei rapporti stretti. E invece Mercurio porta ottime notizie, Venere guarda innamorata e appassionata, ma voi sembrate assorti in pensieri di altro tipo. Promettono bene le nuove relazioni, ma tutto è ancora in una fase verbale, di sguardi.

Vergine

Qualche soddisfazione che supera le vostre stesse aspettative, il vostro scetticismo, che poi è la vostra seconda pelle, non vi permette di vedere orizzonti lontani, che invece noi vediamo splendere nella vostra vita professionale e amorosa. La fortuna è poter contare sulla benevolenza di Marte-Luna, che si incontrano la prossima notte nel romantico Cancro, il primo vi dà la grinta e la seconda invece sviluppa l'intuito e facilita gli incontri. Sorprese per i genitori del segno.

Bilancia

Giorno dominato da una aspra Luna, vulnerabile. È possibile un diverbio nei rapporti stretti, nelle associazioni ci vorrebbe una maggiore elasticità, sempre se ve la sentite. Fisicamente non siete a posto, nervi a fior di pelle, stress in aumento. Soggetti alle critiche nell'ambiente, circondati dall’invidia ma anche dalle lodi. Non mettete sempre in discussione voi stessi, controllate piuttosto le persone che avete vicino. Il vostro riposo è là dove c'è l’amore.

Scorpione

Niente riposo per il vostro segno, oggi gratificato da alcuni influssi che possiamo definire speciali, visto che c'è la corrente fortunata creata dalla Luna in Cancro congiunta a Marte, interessa con la stessa forza la sfera professionale-economica e sentimentale. In amore sarete sempre come dei giovani incoscienti, ma questo vostro fascino è la capacità di seduzione che non difetta nemmeno nell'età adulta. Durante la notte splende il primo quarto, incontri fortunati.

Sagittario

Il problema dei pianeti in Pesci è che manca il buon umore nei rapporti privati. Giusta poi la sensazione di aver perduto del tempo prezioso, il rimpianto di non aver detto le parole che avreste voluto dire, di cui il vostro cuore era pieno, ma non esagerate - avete tempo, tanto tempo, per trovare un Paese come il vostro. Le difficoltà nel lavoro agiscono da stimolo. Puntate sulle relazioni con l'esterno sempre più incisive. Una bella notizia vi rimetterai in forma, questa sera.

Capricorno

Tutto si trasforma intorno a voi e nel vostro intimo, prendete coscienza del momento che state vivendo, soprattutto se avete un'età intorno ai 30 oppure intorno ai 60 e più anni: Saturno vuole cambiare qualcosa e visto che è positivo sarà un cambiamento che alla fine vi sarà molto gradito. Nel passato non siete stati abbastanza cauti nella scelta degli alleati, talvolta anche degli amanti… "Change!", dicono gli inglesi, cambiare! Cautela nella salute, Luna cambia.

Acquario

Le stagioni non sono più quelle di un tempo, ma la vostra stagione lavorativa-professionale sembra in piena fioritura, ma è chiaro che anche voi dovete tenere conto della situazione generale. Persiste la pressione domestica coniugale, programmate una Pasqua lontano - Vienna e la vostra città delle giostre. Siete deliziosi quando ritornate fanciulli in amore, i giochi vi spingono poi a parlare dei vostri sentimenti, delle vostre emozioni. Qualcuno vi prenderà.

Pesci

Stregati dalla Luna in Cancro, in fase primo quarto non vi fa sentire il fastidio di Giove, che comunque è presente e tocca sempre i rapporti familiari, è necessario chiedere notizie di persone lontane. Occasioni di ripresa nel lavoro e nelle finanze, ma dovete passare dalle parole ai fatti. In ogni caso, informazioni interessanti per il lavoro, carriera, attività. Apritevi al nuovo senza paura, la modernità non esclude il rispetto della tradizione. In amore restate così come siete, “antichi” e rari.