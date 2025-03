Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 25 marzo: tutti i segni

25 marzo 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 25 marzo 2025

Ariete

Non potete certo dire che le stelle non pensano a voi e alla vostra vita, ogni giorno siete toccati da qualche influsso prorompente. Oggi è la volta di Mercurio congiunto al Sole nel vostro segno: un affare in porto! Partenza verso un nuovo lavoro, una nuova storia, una nuova casa… La settimana è costantemente protetta dalla Luna (sensibilità e dolcezza), presenta anche situazione più leggera in famiglia. Le stelle generose invitano solo ad essere più vivi mentalmente, frizzanti.

Toro

Questa sera esplode la primavera nel vostro segno. Non lasciate nulla di intentato se siete alla conquista di qualcuno, tirate fuori il vostro charme e il fuoco passionale che brucia nel vostro cuore. La primavera è fuoco, rinascita! Qualche intoppo ci sarà nei rapporti di lavoro, soprattutto a causa della situazione che esiste nell'ambiente professionale, questo fa pensare Luna in Acquario. Ma voi siete lo stesso in grado di trovare novità molto interessanti, proposte da esaminare.

Gemelli

Col tempo capirete l'importanza dell'attuale situazione astrale. Così gli incontri di oggi, a prima vista non speciali, lasceranno una traccia profonda. Riprende il movimento nel lavoro, migliorano i rapporti con i superiori e datori di lavoro. Il periodo è da considerare una fase di preparazione, i riconoscimenti arriveranno in seguito. Luna risveglia un antico amore, se non è stato troppo compromesso da Saturno, oppure porterà un nuovo desiderio, innamoramento.

Cancro

Giorno piuttosto stancante, sembra difficile mettere in ordine i tanti pensieri che frullano in testa, poco anche il sostegno dall'esterno. In simili situazioni è facile cadere in qualche equivoco, controllate le finanze. Positive invece le relazioni con persone nuove, ma dovete essere calmi quando comunicate con gli altri. Il coniuge ha bisogno di voi. La passione fa superare tutto. Basta avere un po' di autocontrollo nella salute, un ritmo di vita più disciplinato, ma anche un po' di sport.

Leone

Non solo rinnovamento, le vostre stelle segnalano addirittura delle possibilità per operare una scelta rivoluzionaria nel lavoro, studio, affari. Siete in grado di assumervi nuove responsabilità, ma dovete studiare a fondo le persone che offrono e propongono. Oggi e domani Luna in Acquario appare insidiosa specie nei rapporti di collaborazione, compreso il matrimonio. Quando vi prendono momenti d'ansia e irrequietezza, siete anche voi a complicare le cose.

Vergine

Il numero maggiore di transiti positivi si riversa sul settore del lavoro, che per voi corrisponde all’Acquario, dove la Luna si congiunge a Plutone, il massimo per quanto riguarda le invenzioni. Voi siete imbattibili nella vostra attività, avete la possibilità di avanzamenti di carriera o un diverso impiego. Di questo si fa garante anche Mercurio, vostro astro guida, che annuncia anche ottimi incassi. Credere fermamente nella buona sorte, questo è l’imperativo!

Bilancia

Vorrebbe parlarvi d'amore, Luna in Acquario, ma voi non ascoltate. La famiglia e la carriera viaggiano su due binari diversi, non mischiate gli interessi con l'amore. Equilibrio dedicato in certi rapporti professionali, associazioni d'affari, forse anche qualche coppia traballa con Venere in Ariete. Mercurio gioca a fare il burocrate, infiamma facilmente, attenti ai dolori reumatici. Ma dalla parte dei Gemelli arriva un influsso di Giove, bello come un sogno di primavera: tanto amore da dare.

Scorpione

Ogni informazione può essere preziosa, ma se qualcuno vi proponesse di instaurare una nuova società, prendetevi tempo per una lunga riflessione. Oggi e domani, Luna in Acquario non è molto indicata per le questioni pratiche o finanziarie, richiama verso la famiglia, matrimonio, figli. Nonostante la fatica che richiedono queste stelle, i richiami della vita affettiva, sforzatevi di intervenire nelle collaborazioni che sono ancora il vero punto critico (ambiguo) del vostro oroscopo.

Sagittario

Sole nel "maschio" Ariete, come lo definisce Quasimodo, è l'evento più importante della vostra e della stagione di noi tutti. Da dove ripartire per arrivare il più lontano possibile? Noi che siamo romantici diciamo dall'amore, ma voi siete probabilmente fissati su alcune pratiche - lavoro, soldi, immobili - arenate da qualche parte. Luna in Acquario è perfetta per tutte le cose d’ufficio, comunicazioni, piccoli viaggi, educazione familiare. Qualche nuova regola in famiglia.

Capricorno

Cautela nell'attività fisica per i nativi di ogni età perché Marte si trova in posizione di attacco, per di più risulta quadrato al Sole e due pianeti in Ariete. Questi aspetti rendono impegnativa la visita domestica, richiedono impegno e circospezione nei contatti di lavoro e di affari. La vostra immaginazione è fertile, bellissima per i sogni e propositi d'amore, ma se dovete occuparvi di transazione finanziaria Giove invita a gestire con discrezione le vostre proprietà.

Acquario

Non fermatevi alle prime soddisfazioni, sotto questo cielo azzurro dovete tastare il terreno per future imprese. Ben riparati dai transiti pesanti che caratterizzano la settimana, voi avreste vantaggi proprio nelle situazioni che son difficili per gli altri. Nel caso di un progetto di vendita o di acquisto conviene prendere subito una decisione. Amore dal sapore un po' aspro, piacevolmente amarognolo, come un carciofo romano con qualche spina, però… Vincite.

Pesci

Non siete solo navigatori, poeti, artisti… Le vostre capacità organizzative, nel lavoro e in casa, toccano livelli geniali, quando siete in vena e nella giusta predisposizione d'animo, ma guai a contrastarvi. Oggi il vostro cielo astrale è calmo, Saturno potrà mettere a posto le cose, farà vincere l'amore. È l'amore la vostra grande forza, ma troppo spesso problemi domestici vi condizionano nei vostri trasporti ma in questa notte di Luna buia, non avrete difese, Marte vince.