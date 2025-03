Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 10 marzo: tutti i segni

10 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 10 marzo 2025.

Ariete

Bella partenza della settimana con Luna in Leone e Venere nel vostro segno, tante strade possono aprirsi davanti a voi. E siete anche nello spirito giusto per iniziare grande imprese, come è nel vostro stile, ma soprattutto dovreste sfruttare questo momento veramente magico per l'amore. Sposatevi, andate alla ricerca se siete soli, mettetevi in società con persone che condividono i vostri ideali, le vostre politiche. Le speranze di ottenere di più sono appoggiate da Mercurio.

Toro

Luna in Leone, pura impulsività. Sarà per due giorni contro Urano, richiama l'attenzione sulla famiglia e anche sulla salute, ma diventa collaboratrice preziosa per sistemare le questioni abitative e tutte le associazioni che abbiano dei punti deboli. Transiti che sono come una palestra per la mente, ritroverete l'originalità di pensiero e quelle vostre intuizioni che permettono di dare la scalata al successo. Però aumenta quella irritabilità che serpeggia sotto la dura pelle del Toro.

Gemelli

Basta la salute e un paio di scarpe nuove, cantava Petrolini, e si può girare tutto il mondo. A dire il vero, le vostre gambe e anche le braccia non sono proprio in forma con Saturno contro, però siete protetti da Mercurio alato che vi consente di volare. Settimana giusta per studiare piani d'attacco per la primavera. Nettuno compone per voi una canzone d'amore, cantatela quando siete soli. Così, tanto per “cantà”, perché sentite un “friccico” nel cuore.

Cancro

Manca l'elemento "terra" nel vostro oroscopo, troppe cose sono nell'aria o scivolano sull'acqua che rapida va… Dovete da soli dare concretezza alle vostre azioni, allora sì Saturno farà grandi cose per voi. Fino a sabato potete contare sulla materna protezione della vostra Luna, oggi e domani nel campo del patrimonio, diventa utile anche per beni immobili, viaggi, ricerche. A un certo momento della giornata sarete esaltati, forse sarà un effetto erotico di Marte, che vi ama.

Leone

Questa Luna nel segno, magnifica anche se è ancora invernale ma è come la prima rondine che annuncia la primavera. È da tanto che non siete stati così stimolati da un folto gruppo di stelle splendenti, tra cui le due più ambite da tutti, questa settimana, Venere e Giove. La grande e la piccola fortuna, come vengono definite, che agiscono insieme per favorirvi nel privato e nel pubblico. Un'occasione di nuova vita per quelli che vogliono cambiare, da non perdere assolutamente.

Vergine

Saturno, pianeta che scandisce le stagioni della vita, è diretto questa settimana che vi porta la vostra Luna piena: vivete un periodo di conclusioni e di nuovi inizi. Non c'è nemmeno bisogno di provocare le novità, i cambiamenti si presentano da soli, significativi quelli nel vostro mondo, il pensiero, le vostre solitarie preoccupazioni. Però ci sarà in settimana, tra il 12 e il 14, un momento di esaltazione, non sarà facile mantenere la calma.

Bilancia

Nonostante alcuni pianeti in posizione critica, Luna splendida nel segno del Leone. Aumenta quella forza straordinaria che vi deriva da Giove, dovete solo guardarvi da scelte affrettate. I vostri figli (ovviamente maggiorenni) non credono nella crisi dell'economia mondiale, pretendono. Gratitudine anche dal coniuge, mentre alle persone single, Marte più meravigliato che critico, canta come i The Kolors: "Tu con chi fai l’amore?"

Scorpione

Se avete bisogno di sfide e della concorrenza per provare a voi stessi di essere capaci, non resterete delusi. Luna è un po' pericolosa in Leone, meglio se vi ritirate nel vostro mondo, dopo la tempesta ritornerete e sarete vincitori sotto il plenilunio del giorno 14, tutto a vostro favore per affari e amore. È proprio il Leone, il segno da tenere in considerazione. In comune avete l'ambizione, il gusto della lotta, amore per il benessere materiale. Un accordo darà frutti eccellenti.

Sagittario

Tutta da vivere, tutta da sfruttare, questa crescente Luna in Leone. Il mondo ha per voi tante belle sorprese, potete vivere due giorni d'oro, poi affronterete anche il lato meno favorevole della Luna, quando sarà in Vergine. Siete letteralmente inseguiti da Venere, ideale per le nuove conquiste, meravigliosa anche se vi prende la pazzia di sposarvi all'improvviso. Non ci sarebbe nulla di strano, il Sagittario è da tempo domiciliato a Las Vegas, dove ci si sposa per allegria. Soldi sì.

Capricorno

Una settimana calda, inizia con la meravigliosa Luna in Leone che diventerà il 14 piena nel segno dei vostri affetti, Vergine. Molto incisivo Saturno, il pianeta del vostro destino, perciò: se la voglia di iniziare o di concludere è davvero tanta, se il vaso è colmo, non si vede perché rimandare. Incontri d'amore: regalando a una persona un rametto di rosmarino, questa non vi dimenticherà più… Se lo accompagnate con qualcosa di più consistente, tipo un anello, ancora meglio.

Acquario

Mercurio, astro che governa le finanze e il lavoro - ma anche i vostri parenti stretti, non potrà dare la necessaria assistenza, perché oggi e domani sarà intercettato dalla Luna in Leone. Cresce l'agitazione in amore e nel matrimonio, ma sarà provocata certamente da un evento in preparazione, come sarà confermato dalla Luna stessa dei prossimi giorni. Un muro divide i coniugi, ricorda quello di Berlino di un tempo, e visto che la storia molto spesso si ripete, vedremo.

Pesci

È il momento di affermare la vostra personalità, Sole nel segno ancora per 10 giorni, ma in settimana dovrete fare i conti con Luna piena in Vergine, che porterà confusione nei rapporti stretti, nel lavoro o nel matrimonio. In amore, se avete iniziato da poco la relazione, Venere permette di fingere una sottomissione che non avete. Discorso diretto più alla donna del segno, considerata debole e calma, e invece che tsunami in lei, a giorni alterni per fortuna… Rose, rosse per lei!