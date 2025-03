Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 6 marzo: tutti i segni

Branko 06 marzo 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 6 marzo 2025

Ariete

Marte significa spesso anche intolleranza verso chi non la pensa come noi. Venere nel segno è in quadratura perfetta con Marte, la sua energia può provocare discordia, specie in quei casi in cui già esiste una tensione latente; chi al momento non ha una relazione amorosa, proverà un'attrazione immediata per l'altro sesso. Andrà bene a tutti perché oggi è un giorno fortunato grazie al primo quarto di Luna in Gemelli congiunta a Giove. Salto di qualità nel lavoro.

Toro

Stelle ideali per eliminare le tensioni esistenti nel rapporto di coppia e nella vita familiare, ma vediamo anche la possibilità di chiudere relazioni professionali o di altro tipo se hanno già dato segnali di crisi, vediamo infatti altre e più esaltanti possibilità. Soldi in perfetta sintonia con Luna crescente in Gemelli, che annuncia l'arrivo più atteso per molti di voi: amore! Questa fase incredibilmente bella vi seguirà fino a domenica, fate in modo di essere molto in giro, sempre.

Gemelli

Primo quarto nel vostro segno intorno alle ore 16:00, fase lunare che ha una bella e meritata fama: porta un momento di gioia e di positività. Nel vostro caso, congiunta a Giove, è particolarmente indicata per affrontare e definire le questioni che interessano la casa, vostra o dei vostri figli. Direttamente coinvolta in questo benefico influsso è anche Venere, in grado di propiziare nuovi amori, organizzare nuovi matrimoni, aumentare la passione. Una cicogna vola…

Cancro

Vi circonda la favola che non avete senso pratico, mentre i fatti e le azioni dell'ultimo anno dimostrano il contrario: sapete guadagnare e accumulare. Non siete sempre una formica ma quando c'è bisogno voi sapete trovare i soldi, oggi grazie alla Luna primo quarto. Che fa tacere per un giorno Mercurio e Venere! Questa piccola guerra dei due pianeti con Marte può avere un effetto eccitante, stimola il desiderio e se non avete al momento una relazione andrete a cercarla.

Leone

Il primo quarto di Luna in Gemelli è il primo saluto alla primavera, grazie a Venere e Mercurio in Ariete che aggiungono un influsso passionale alla vostra storia d'amore. Nelle questioni di cuore dovete decidere al più presto. La storia vuole che gli amori che nascono sotto questa Luna siano amori per sempre, non perdete questa occasione. Il lavoro in proprio come quello dipendente potrebbe usufruire di un'altra particolarità del periodo: l'autoesaltazione.

Vergine

Questo cambio di Luna in Gemelli, che è il vostro settore del successo, e quindi diventa anche positivo, nonostante sia un po' disorientante per voi, fa vedere la possibilità di un cambiamento nel lavoro, o forse assumete uno spirito di rivolta contro certi obblighi e doveri, certe persone, che vi sembrano oppressivi. Urano, il geniale inventore delle nuove imprese non è contrario a una vostra rivoluzione. Terapie efficaci, tutto avrà un doppio effetto. Amore: in arrivo novità sexy.

Bilancia

Vedrete che in un certo momento di questo giovedì, giorno di Giove, sentirete su di voi come un respiro. Sarà un bacio della fortuna. Perché questa Luna primo quarto in Gemelli è miracolosa, farà tacere per un giorno Venere e Marte sempre in guerra con la Bilancia. Potente e meravigliosa questa Luna che si impone nel cielo dell'amore e della fortuna, sarà particolarmente incisiva anche per gli affari. Vostre armi vincenti: talento, cultura, grazia, stile, educazione.

Scorpione

Nettuno è il più misterioso degli astri, dal 2011 in Pesci cambia il destino del mondo. Per voi che lo avete nel settore della fortuna e della felicità, amore e amicizia, tira su dal mare con il suo tridente delle opportunità occasioni non da poco, che poi Saturno aiuta a realizzare. Dov'è il bello di questo periodo? Primo quarto di Luna in Gemelli, segno dell'intelligenza e delle occasioni che fanno progredire in ogni settore, Marte, come dire, una passionalità sazia.

Sagittario

Luna primo quarto in Gemelli, opposta al vostro segno e voi in opposizione al caro coniuge. Interessante invece un incontro sotto questo cielo color ambra, vorreste di dire di no e invece direte sì, staccherete un biglietto senza scadenza. A parte i soliti noiosi problemi causati del cambiamento del tempo, il giorno non registra impedimenti degni di nota per quanto riguarda la realizzazione. Mercurio è uno scrivano fiorentino, mettete su carta i pensieri. Serviranno un giorno.

Capricorno

Sono momenti non facili sotto il profilo astrologico, però oggi vi illumina il primo quarto di Luna in Gemelli, fase beneaugurante per la vostra attività professionale o finanziaria, a patto che siate voi a decidere come devono andare le cose. Tenetevi pronti per un viaggio improvviso, arriverà una notizia che vi farà modificare un programma già stabilito. Anche la salute si avvantaggia con questo transito, ma dovete essere misurati con cibo e bevande, insaccati.

Acquario

Un cielo sentimentale. Venere in Ariete propizia un'occasione fortunata anche ai coniugi del segno, alla famiglia, grazie alla Luna primo quarto in Gemelli, congiunta a Giove. Questo secondo l'antica e la moderna astrologia è un transito fortunato per eccellenza, in ogni caso porta qualcosa che resterà nel vostro cuore e nella vostra memoria. Dovete dare un nuovo impulso a quello che viene definito "patrimonio personale". Tanta dolcezza in amore, figli in arrivo.

Pesci

Se c'è una passione che cova sotto la cenere, può esplodere in qualsiasi momento, preparatevi per un grande incontro tra oggi e domenica prossima. La particolarità della Luna primo quarto in Gemelli è un certo disordine che provoca in casa e nel matrimonio, discussioni per e con i figli, ma per le persone sole organizza colpi di fulmine. Potete osare una nuova impresa professionale o commerciale, stando attenti alle regole legali. Vie respiratorie infiammate.