Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 20 febbraio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 20 febbraio 2025

Ariete

Considerando che in marzo vi aspettano influssi in forte aumento per il settore del lavoro e le questioni materiali che interessano anche la famiglia, dedicate in questi giorni più tempo all'amore, alla passione, amicizie. Luna bellissima vi farà vivere emozioni nuove. Non vedete come siete desiderati? Nel pomeriggio nasce ultimo quarto in Sagittario, fase lunare indicata per eliminare fiori secchi nel giardino dell'amore e iniziare nuove imprese di grande successo. Viaggi!

Toro

Siete il segno che meglio uscirà dalla quadratura Nettuno-Giove, essendo i due pianeti in ottima postazione per affari vicini e lontani, ma dovete preparare per domani (oggi la Luna non è ancora stabile) un dettagliato piano di azione, cosa che vi riesce a meraviglia quando sentite il profumo dei soldi. Marte dà la forza di lottare e di andare avanti, altri pianeti aggiungono il necessario tocco di fortuna. Sono le donne Toro che portano i pantaloni in casa. Vincite serali.

Gemelli

Non ve la cavate male, considerando la pressione planetaria notevole, ma è lo stesso necessario essere prudenti nelle transazioni finanziarie e usare cautela nella salute. Da questa sera e per tre giorni sarete battuti dalla Luna che cambia fase in Sagittario, metterà sicuramente agitazione in casa e nel matrimonio. Il miglior relax resta comunque l'amore, ancora più eccitante se andate a cercarlo lontano. Confidenziale: alcuni soci, collaboratori, non ci convincono. Verificate.

Cancro

Nella prima parte del giorno avete Luna splendida nello Scorpione, campo della vostra fortuna e dell'amore. Poi c'è il cambio di fase in Sagittario, ultimo quarto nel settore del lavoro. Per voi che siete governati dall'astro d'argento questo influsso è di buon auspicio anche per i prossimi giorni. Valide le vostre idee, ma vi dovete prima ricaricare fisicamente e psicologicamente. Siete oggetto di discussioni nel lavoro, questa è la prova dell'importanza che avete nell'ambiente.

Leone

Siete naturalmente favoriti nei viaggi, ma questa Luna chiama verso la vita domestica, in serata diventa ultimo quarto in Sagittario, che è il segno dell'amore, per voi. Fase stancante, ma serve per mettere chiarezza nei rapporti con i segni che sono bersaglio di questa Luna in Pesci: Gemelli e Vergine. Contate sulle amicizie, vi aiutano a non pensare alle situazioni passate. Turbamenti per gli uomini del segno, provocati dalla sensuale Venere che potrebbe spingerli verso una donna sbagliata.

Vergine

I rinnovamenti fatti nell'ultimo periodo e la costanza con cui avete seguito la vostra attività, nonostante il parere contrario di qualcuno, danno frutti concreti e soddisfazioni. Luna diventa nervosa per la famiglia, quando nel pomeriggio inizia la fase calante in Sagittario, disturba anche i punti deboli nella salute. Rimandate impegni importanti, se possibile, finché la Luna non raggiunge il Capricorno. Le donne, esaurite loro stesse, devono curare l'esaurimento del coniuge e di altri familiari. Queste sono piccole noie, a confronto delle grandi cose che ancora farete.

Bilancia

Anche questo giorno porta risultati notevoli sul piano del lavoro e attività professionale, dovete però anche ascoltare gli altri. Saper ascoltare è il miglior rimedio contro la solitudine e la laringite. Luna in Sagittario, ottima per le questioni scritte ed economiche, Giove rende più intense le relazioni esistenti. Non dovete nascondere i vostri sentimenti, le rabbie interiori (Marte), le perplessità, tutto quello che vi produce ansia. Oh, primavera, quando arrivi? Tra un mese esatto.

Scorpione

Voi potete già dire addio all'inverno, per quanto riguarda il campo della professione e della creatività. Questa Luna nel segno che nel pomeriggio diventa ultimo quarto, apre nuove possibilità in affari. Marzo inizia con Luna nuova in Pesci, voi farete uno scatto di carriera, firmerete un contratto. Agitati di certo, ma questa agitazione è positiva, significa che vi state svegliando e che siete pronti a riconquistare il vostro posto nel mondo. L'amore l'avete già conquistato.

Sagittario

Giorno che conclude qualcosa, giorno che aprirà una nuova porta. Nel settore che per voi è importante in questo periodo. Nel pomeriggio, alle 17:34, si forma ultimo quarto di Luna nel vostro segno, fase che va vissuta con prudenza perché poche sono le cose reali in questa luce che cala… Si interessano a voi i pianeti" maschili", questo fa pensare che sono importanti i rapporti con gli uomini: marito, padre, figlio maschio, amante per alcune donne. Relax fisico.

Capricorno

Una nuova via si è forse già aperta martedì, specie nel lavoro, una nuova possibilità-apertura può presentarsi sotto questa Luna calante che sarà da voi il 23. Mercurio, pianeta che governa le relazioni professionali, è in posizione stimolante e forma un interessante aspetto con Saturno, farete un'ottima scelta anche nell'eventuale cambio di qualche collaborazione. Fate tutto in maniera discreta tenendo presente che c'è sempre Marte negativo. Vie respiratorie.

Acquario

C'è sempre qualche apprensione in famiglia, quando la Luna è dissonante. Possono succedere litigi anche nel lavoro, ma è meglio evitare sfuriate, Marte vi può spingere oltre. Dal pomeriggio, quando la Luna cambia in Sagittario, tutta la vostra situazione è nuovamente in miglioramento. Nei prossimi giorni si prevede l'arrivo dei soldi che aspettate. Non dovete però avere un rapporto così emozionale con il denaro, è l'amore che dovete rendere focoso.

Pesci

Tenete sotto controllo le sensibilità. In mattinata Luna ancora in Scorpione può favorire incontri di lavoro e di affari, ma dovete affrontare tutto con un grande senso di concretezza. Mercurio aumenta la capacità di intuito, rende scorrevoli i rapporti con gli altri, spezzerà anche la monotonia che si affaccia in serata al vostro cielo, creata dalla Luna in Sagittario. Essere realisti in amore è difficile, quando il cuore non vuole sentire ragioni. Anche questa volta avete ragione voi.