Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 11 febbraio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 11 febbraio.

ARIETE

Tra oggi e domani, una spettacolare Luna piena in Leone, a cui vi lega un’antica amicizia, che porta sempre nuove emozioni e nuove possibilità nella vostra vita. Venere aggiunge il suo tocco di fortuna nelle nuove conquiste, Giove favorisce nuove nascite e nuovi legami coniugali nell’ambito della famiglia, successo economico. Non è buono Marte, siate prudenti nell’attività fisica e anche con il cibo. Lasciate un po’ di spazio all’autocritica.

TORO

Possibile un’improvvisa tensione in famiglia e anche nel lavoro, a causa della Luna in Leone in fase di plenilunio. Importanti le novità nella vita con i figli, non ci saranno problemi impossibili da risolvere, siete arrivati preparati all’appuntamento con nuove responsabilità, ma non trascurate la salute. Prendetevela comoda per due giorni.

GEMELLI

Un grande successo è annunciato da questa per voi spettacolare Luna piena in Leone, oggi e domani. Protegge iniziative professionali e finanziarie, apre possibilità di creare nuovi posti e con altre persone. Sappiate sfruttare l’incertezza che regna nel mondo circostante, precedete gli altri con le iniziative. Un altro effetto della Luna in aspetto con Giove può essere l’improvvisa voglia di cambiare casa, ufficio, studio, macchina. Ma l’amore lo tenete stretto stretto al petto.

CANCRO

Venere è responsabile di qualche sensazione di freddo in amore, ma anche oggi siete guardati da una Luna speciale, non vi potete lamentare perché le vostre brave conquiste non sono poche. È molto importante questo cielo per le questioni professionali, affari, vita domestica. Luna accende una luce che guida verso un futuro di nuove certezze, non buttatevi come il vostro solito nelle azioni momentanee ed improvvisate.

LEONE

Quindi, il Festival di Sanremo sarà inaugurato questa sera dalla vostra Luna piena, certamente partono bene i concorrenti nati sotto i tre segni di fuoco ma anche Toro e Pesci non scherzano. Per quanto riguarda la vostra giornata contiamo su possibilità fortunate nel campo degli affari, dovrete solo prestare attenzione alle noie burocratiche. Venere fa innamorare gli uomini Leone, Marte accende la passione delle donne. Entrambi contano sulla fortuna di Giove.

VERGINE

Tra oggi e domani Luna piena nel segno che vi precede non arriva direttamente a voi, ma raggiunge il settore che è stato abbastanza agitato a gennaio, la famiglia. Approfittate dell’occasione sistemate le questioni dei figli e del coniuge. Quando giovedì risplenderà da voi, sentirete il respiro della libertà. Non si può pretendere sempre garanzie e certezze in tutte le cose, viviamo in un mondo pieno di incertezze, adeguatevi.

BILANCIA

Non ci si innamora così facilmente quando siamo nella lista di Marte e Venere contro, però quando succede…è sempre un amore che non conosce confini e non teme barriere. Luna piena di febbraio nasce in un punto giusto del vostro cielo, Leone infatti rappresenta la possibilità di incontri e fulminanti innamoramenti. Anche gli sposati avranno una prova concreta di essere amati. Giove, autorità, vi inserisce tra i vincitori nel lavoro.

SCORPIONE

Quando Mercurio giovedì passerà in Pesci vi sentirete più rilassati, più ottimisti e più tolleranti. Anche questa Luna piena in Leone diventa problematica perché si oppone ai pianeti in Acquario, quindi è anche la famiglia a richiedere presenza e pazienza. Provocazioni anche nell’ambiente del lavoro. Non male invece la provocazione di Venere insaziabile e Marte pieno di pensieri inconfessabili.

SAGITTARIO

Luna unisce e divide. Questa caratteristica è oggi ancora più pronunciata perché nasce Luna piena in Leone, decisamente bella per i legami esistenti e molto generosa per le nuove conquiste. Spinge alla ricerca le persone sole ma in qualche situazione professionale comporta delle scelte da fare. Possedete un ottimo potere di giudizio, ma non forzate le vostre opinioni sugli altri. Moltissimo favoriti negli affari finanziari, imprese fuori casa.

CAPRICORNO

La vostra saggezza, l’esperienza, il senso della realtà, il pragmatismo, vi tengono al riparo dalle cadute che sono invece presenti nell’oroscopo dei vostri concorrenti. Marte rappresenta i concorrenti, ma in amore non avete alcun concorrente. E questa Luna piena procura colpi di fulmine alle persone sole. Bisogna solo non investire troppo in questi incontri, non tutti sono duraturi.

ACQUARIO

Luna piena in Leone agitata e prepotente, ma non potrà vincere i pianeti nel vostro segno. Potreste essere presi dalla sindrome di Wanderlust, cioè l’impulso di partire. Splendida idea quella di viaggiare anche nei prossimi giorni della settimana perché avete un Mercurio vagabondo che vola sopra le valli, le montagne, il mare. Ma anche la vita qui non è solo un altro giorno, ci sarà un altro successo, ci sarà un altro amore.

PESCI

Luna piena in Leone agita mezzo zodiaco, ma voi avete un feeling speciale con quel segno meraviglioso di fuoco: il Sole tramonta nel vostro mare. Più che amorosa questa Luna può diventare impagabile per la carriera, studio, lavoro, famiglia. Riuscirete a fare grandi cose, ottenere risultati finanziari e creare un ambiente familiare perfetto. Marte manda un bel uomo alle donne sole. Questa sera quando la Luna risplende, vita sociale.