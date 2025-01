Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 29 gennaio: tutti i segni

Branko 29 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 29 gennaio 2025

ARIETE

È cambiata in meglio la scenografia astrale. Molto interessante il movimento dei pianeti in quella parte del cielo che per voi rappresenta le relazioni sociali, non escludiamo una nuova proposta di lavoro, uno scatto di carriera. Un viaggio da non rimandare, porta bene. Luna diventa nuova in Acquario, batte il primo colpo dell’anno, da realizzare anche in amore, pensando alla prossima settimana quando arriva nel vostro segno Venere. Saturno vuole azioni lente, misurate.

TORO

Le persone con cui siete in stretto rapporto quotidiano sanno come sia difficile far cambiare idea al Toro, ma questa nuova Luna vi costringe a guardare da un’altra prospettiva voi stessi e gli altri. Indaga e arriva in profondità dei vostri pensieri e del vostro cuore. Ah, questo cuore che salta, come i nativi americani saltano intorno al fuoco, il fuoco della vostra passione.

GEMELLI

I vostri rapporti con superiori, autorità, ma anche con le istituzioni, non sono mai facili. Siete sempre in anticipo e questo crea problemi nelle relazioni professionali. Oggi e domani, protetti da una infallibile Luna nuova, prendetevi la libertà necessaria, aggredite con l’intelligenza chi deve essere aggredito. In Cina inizia l’anno del Serpente, animale che cambia pelle… quest’anno molte persone cambieranno pelle, appunto.

CANCRO

Se siete soli avete molte possibilità di dare vita a una appassionata storia d’amore; sessualmente siete al top, al primo posto dello zodiaco! Per uno strano caso che talvolta succede tra le stelle, tutti i pianeti sono oggi favorevoli, in primo piano naturalmente Luna nuova, che nasce dopo le ore 11 nel vostro settore dei cambiamenti, voluti o casuali. Marte nel vostro segno organizza un mezzogiorno di fuoco, sembra una scena da un film western: voi contro un forestiero.

LEONE

Dovete superare la prova della Luna nuova che non è proprio facile per il vostro segno, sarete vostro malgrado coinvolti in situazioni confuse e discussioni anche nell’ambito della parentela. Attenti alle azioni ingannevoli nel campo del lavoro. Stimolata invece (Giove) l’ambizione, la voglia di costruire qualcosa di importante anche in amore. Salute: gambe e pressione, cibo e farmaci.

VERGINE

Ottima protezione della Luna nuova in Acquario: iniziative professionali e commerciali, colloqui d’affari, decisioni indovinate. Particolarmente efficaci i collaboratori e soci che avete conosciuto da poco. Questo mercoledì che vede iniziare l’anno del Serpente in Cina, è sulla carta il giorno più significativo di tutto l’inverno. Il Serpente è poco fedele in amore, pretende però assoluta fedeltà, presenta una buona dose di brama di potere. Sembrate voi.

BILANCIA

È il vostro momento. Una bellissima Luna nuova nel settore della fortuna vi aiuta a esprimere la vostra creatività in modo quasi profetico. È in atto un cambiamento radicale, iniziato lo scorso ottobre, che comporta scelte improvvise. Oggi avete Mercurio rinnovativo tutto per voi, incamminatevi verso padiglioni lontani… in amore resterete eterni studenti, ma questo è anche il vostro fascino.

SCORPIONE

Famiglia, figli e genitori, parenti stretti. Le problematiche domestiche si incrociano con aspre situazione professionali, ma essendo il vostro segno piacevolmente masochista, certe avversità ambientali funzionano come stimolo. L’amore vince sempre e comunque, Venere è in aspetto incantevole con Marte, voi dovete solo lasciarvi sedurre.

SAGITTARIO

Alti guadagni. Crediamo molto in questa Luna nuova, che transita in Acquario oggi e domani, che si trova nella postazione più efficace per il lavoro, carriera. In soli due giorni siete in grado di risolvere un vecchio problema e di impostare nuove iniziative rivolte al futuro. Non trascurate la vita sentimentale e la famiglia. Se ancora soli, sappiate capire l’importanza di un nuovo incontro.

CAPRICORNO

Blue eyes, occhi blu come quelli di Frank Sinatra. A dire il vero il colore tipico degli occhi del Capricorno, è marrone scuro vellutato, però abbiamo anche esemplari magnifici con il blu, il verde, nocciola, grigi come quelli delle caprette. Oggi, sotto questa immensa Luna nuova in Acquario, cantiamo i vostri occhi per esaltare il vostro fascino, bravura, intelligenza, veri e propri giochi di potere che sapete gestire nel vostro lavoro. Complimenti vivissimi da Branko.

ACQUARIO

Segnale orario: 12:37, Luna nuova nel vostro segno, parte il nuovo anno personale con gli auspici di Mercurio e Giove. La vostra Luna segnala anche l’inizio del nuovo anno cinese, questa volta è il Serpente. Misterioso e saggio, impassibile, elegante, emana un fortissimo fascino che può attirare perdutamente o far fuggire gli altri a gambe levate. Vi riconoscete un po’?

PESCI

La prossima Luna nuova sarà vostra, il 28 febbraio, ripensate alle cose che avete fatto negli ultimi dodici mesi, cambiate il corso degli avvenimenti, se necessario. Intervenite con grinta dove bisogna intervenire. Qualche debolezza di carattere da non nascondere, vi rende ancora più cari e amati. Errori in amore? E chi non ne ha commessi. Inizia la stagione di nuovi incontri.