Meloni, l'oroscopo di Branko: il Capricorno è il segno della resistenza e della forza

Giorgia Meloni -15 gennaio 1977 —Capricorno ascendente Leone. Segno di nascita, Capricorno, ascendente Leone. Una combinazione astrale che fa di lei una temibile combattente, l'autorevolezza che emana disorienta anche il più accanito degli oppositori. Qualche volta diventa eccessivo l'autocontrollo che per difendere la propria autonomia e per raggiungere i suoi obiettivi, esercita su se stessa. Capricorno è il segno della resistenza, della forza di volontà e della determinazione. Grazie all'ascendente che si trova in un segno di fuoco veramente eccezionale come lo è il Leone, appare meno fredda e più disponibile verso gli altri. Il Leone la favorisce nella vita sentimentale: porta alla luce una intensa passionalità, che non si esprime solo nel rapporto d'amore ma anche e soprattutto nello studio, lavoro, carriera. A parte la posizione dei pianeti, in questo cielo è fortemente presente la voce “destino".

È il destino che comincerà a scrivere una nuova pagina della sua vita, a partire dalla primavera. Un amore arriverà con l'impeto di un uragano, per sconvolgere -in modo decisamente piacevole- tutti i suoi razionalissimi programmi. Sole in Capricorno occupa in realtà il settore del lavoro e della salute, che sono strettamente collegati, tant'è vero che i disturbi nella salute si presentano a causa di eccessivo lavoro. Luna, che nell'oroscopo delle donne rappresenta la femminilità, al momento della nascita passava dallo Scorpione al Sagittario, faceva prevedere una grande capacità dell'intuito e predisposizione per i lunghi viaggi all'estero. Non siamo affatto sorpresi della straordinaria accoglienza che Giorgia Meloni, in veste di Presidente del Consiglio, riceve in ogni parte del mondo. Luna segnala attaccamento alla famiglia e alla madre, ma il suo destino è stato segnato anche dalla figura paterna. La sua presenza nella vita politica italiana durerà nel tempo. Le forze cosmiche che assicurano successo nel corso degli anni, si trovano in punti strategici del suo oroscopo.

Saturno, astro guida del Capricorno, si trova congiunto all'ascendente Leone e il suo significato è uno solo: battaglie vincenti, potere. Abbiamo trovato queste somiglianze in altri oroscopi di persone che hanno fatto la storia: Adenauer, Cristina di Svezia, Elisabetta II, Gandhi, Kant, Giulio Andreotti… Mercurio, astro del lavoro e della comunicazione, si trova in Capricorno e produce il tipo di mentalità razionale dello scienziato o del filosofo, il pensiero profondo e preciso dell'architetto, la visione panoramica dell'uomo politico impegnato in progetti a lunga scadenza. A questo pianeta Giorgia Meloni deve la sua capacità di concentrazione, il talento della parola e delle lingue, che annunciava una vita fatta di viaggi. L'intenso lavoro mentale richiede frequenti momenti di relax anche nel corso di una giornata lavorativa, si consiglia vacanze al mare, in particolare isole: Capri e Ischia, entrambe sono del Capricorno. Dal mare arriva anche Venere, che al momento della nascita transitava nel segno dei Pesci. Viene così evidenziato anche il lato sentimentale del suo carattere, sincero e gentile, giusto e saggio, ma a volte incostante. A sorpresa esce dal quadro astrale anche la passione per l’arte.

Il guerriero Marte si trova in esaltazione nel segno del Capricorno, è lui il padrone di questo cielo! L’energia marziana le permette di sostenere gli impegni e le responsabilità familiari, di risolvere le questioni legali e di dare un taglio alle polemiche nell’ambiente professionale. La perseveranza si associa al coraggio, all'entusiasmo, ambizione e intraprendenza. Con questi aspetti planetari si arriva a posizioni di guida dopo un lungo periodo di preparazione. Chi volesse remare contro Giorgia Meloni, pensando di vincerla, sappia che perderà. E infine, Giove, il grande benefico dello zodiaco, si trova nel segno del Toro. Il massimo. Questo è anche un pianeta caritatevole, capisce il disagio degli altri. Dal punto di vista materiale è una donna economica e risparmiatrice, ma anche generosa con chi lo merita. A Zeus deve anche quella parte sanguigna del carattere che la distingue nel rapporto sentimentale. Sotto questo profilo si nota l’affinità con i segni Leone e Toro. Salutiamo Giorgia Meloni, nel giorno del suo compleanno, con gli auguri più sentiti di tanta felicità nel privato e di successo nel suo lavoro. Che non mancherà.