Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 13 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 13 gennaio 2025.

Ariete

Luna piena: prepotenza delle emozioni, scarsa resistenza alla fatica fisica, meglio non far capire quanto ci tenete a un progetto –sogno...? Recuperate le forze perché la settimana sarà molto impegnativa. Se la voglia di evasione è tanta, andate da qualche parte. Troverete sul posto divertente ed eccitante compagnia. Marte potrebbe provocare rotture, contusioni, lividi. La situazione cambierà visibilmente domani quando la Luna sarà in Leone, riprenderete la vostra corsa.

Toro

Arrivano al culmine le buone influenze per i rapporti con il lontano, notizie se avete affari all'estero. Presto sarete chiamati a chiarire la vostra posizione nel lavoro, in una società. Dovete assolutamente trovare qualcosa di nuovo, anche in amore, perché in questo giorno la solita routine non si adatta al transito spettacolare che vi riservano Urano intrigono diretto con Sole in Capricorno. Conoscenza tecnica perfetta. Amore mai stato così intenso, passionale, irrinunciabile.

Gemelli

Luna piena significa la conclusione di un certo periodo professionale e annuncia una nuova fase che potrebbe aprirsi già domani. Anche il Sole in Capricorno, oggi indiretto aspetto con Urano, annuncia nuove collaborazioni e nuove entrate. Attenti alla concorrenza! Insolite sensazioni in amore, esigenze sensuali forti. Eccitanti rincorse dietro un amore che ancora fugge, ma non è da Gemelli lasciare la preda. Indirizzate il vostro 2025 verso l'obiettivo finale dell'anno: amore grande!

Cancro

Luna al massimo della luce aiuta nelle questioni domestiche ma non può evitare la confusione che è presente nell'ambiente professionale e anche nella vostra testa. Eppure è proprio la Luna piena che potrebbe aprire un nuovo percorso lavorativo ed esistenziale. Accettate gli inviti, partecipate alle riunioni, fatte un breve viaggio: dietro a una casualità si nasconde la vostra prossima occasione. Il disordine nella stanza è la prova che vivete un grande amore.

Leone

Saturno si unisce a Mercurio in Capricorno, un aspetto molto buono per le iniziative finanziarie, fondamentale per stabilire l'importanza di certe collaborazioni e associazioni. Si avvicinano tempi faticosi per l'attività professionale, domenica inizia il mese dell'Acquario, preparatevi una buona armatura sotto la Luna piena che arriverà domani nel segno. Impegnativa anche la famiglia, non sapete chi ascoltare, chi seguire. Qualcuno vi chiede della vostra salute?

Vergine

Inizio veramente ottimo, ma c'è anche tanta emotività causata forse da una donna vicina. Mercurio è il pianeta che vi vuole più bene, ma vi dovete accorgere anche di qualche persona che vi porta in dono il suo affetto, ammirazione, stima. Un cambio di rotta tocca in qualche modo la vostra carriera. È il momento di rivelare agli amici ciò che vi tocca profondamente. A questa Luna non potete rimproverare nulla, è lei che organizza una serata danzante con Marte erotico.

Bilancia

Tempesta astrale, ma qualche volta voi date il meglio quando la situazione diventa agitata, basta non fare nulla che possa incidere sulla salute. Luna piena in Cancro, segno che presiede il vostro successo professionale, vi mette in luce in nuovi ambienti e indica la strada che dovrete intraprendere sotto il segno dell'Acquario, dalla prossima domenica. Seguite la famiglia, calmatevi in amore, solo così vivrete incontri felici tra la folla festosa in un giorno non festivo.

Scorpione

Andrete lontano. Questo è il messaggio della Luna piena in trigono con Saturno, transito vincente per gli affari immobiliari anche lontano dal solito ambiente, estero. Se cercate una casa per la prossima estate, troverete la vostra buona occasione. Un autentico colpo di fortuna è possibile anche grazie a Venere bellissima in Pesci, per le nuove conquiste e anche per le questioni dei figli. Causa Urano invasivo, dobbiamo invitarvi alla cautela con i macchinari.

Sagittario

Tenetevi pronti voi nativi soli, si avvicina la prima grande occasione di conquiste amorose del nuovo anno! Succede grazie alla potente Luna piena in Cancro, segno che esercita un sicuro influsso sul vostro erotismo. Dopo la mezzanotte, quando la Luna sarà vicino al Leone, un vulcano passionale travolgerà anche le coppie di vecchia data. Avete una mano vincente anche in affari, Urano è attivissimo nel settore del lavoro e dei soldi, rompete la fila e fatevi avanti!

Capricorno

Il vostro individualismo è il modo migliore per emergere in un ambiente che può anche sembrare ostile, ma in realtà è popolato da persone piccole. Luna contraria non può vincere altri transiti eccellenti per la carriera e gli affari, nuovi amori sono deliziosi e profumati. Il punto di forza si trova nel trigono Sole-Urano, fidatevi totalmente delle vostre intuizioni e gettate sul tavolo le vostre più ambiziose iniziative. C'è qualcosa di audace e prometeico nelle vostre azioni.

Acquario

Soli? Luna piena tramonta presto, però qualcuno vi prenderà almeno per un lunedì, affascinato dal vostro sguardo perduto… Ma se pensate che sia meglio soli che male accompagnati allora aspettate domenica 19. Sole arriverà nel segno e darà inizio alla più bella gara dell'anno, insieme a Giove e Mercurio che prevedono anche oggi guadagni molto soddisfacenti. Controllate il cibo, lo stomaco sarà agitato anche nei prossimi giorni.

Pesci

Miracoli della Luna piena nel campo dell'amore e della fortuna: una nuova passione. Uomini e donne sole, andate alla ricerca, viaggiate, perdetevi tra la gente, la situazione è bollente. Una Luna come questa fece innamorare Cher e Nicholas Cage, nel film indimenticabile" stregata dalla Luna". Questo giorno è anche una piccola miniera di possibilità nel lavoro, affari. Riunione di famiglia per decidere un prossimo rinnovamento in casa e per sistemare le questioni dei figli.