Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 15 gennaio: tutti i segni

15 gennaio 2025

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 15 gennaio.

Ariete

Luna in Leone è un buon transito per le relazioni di tutti i generi. Il vostro desiderio è di stabilire una relazione personale con chiunque incontrate in questo momento. Vi è qualcosa di materno-paterno nel vostro modo di occuparvi degli altri. È vero che vi mancano le parole in amore, Mercurio ancora ostile anche per i discorsi di lavoro, cercate di non alzare la testa. (la vostra bellissima testa!). Salute: schiena, stomaco, orecchie e prime vie respiratorie delicate.

Toro

Giove nel campo del denaro è estremamente dinamico e aiuta a ottenere vantaggi economici dalle vostre iniziative. Le stelle danno i frutti degli sforzi che avete compiuto finora, e Mercurio favorisce nuove imprese. L'amore è molto intenso: se siete soli e in cerca di nuove emozioni, le stelle sono pronte a procurarvi un incontro romantico e sensuale. Il vostro fascino colpisce anche se siete in età matura. Luna chiama la famiglia, fratelli e sorelle, cognati, nipoti.

Gemelli

Vivete di rendita su successi passati. Ma ora Mercurio è di giorno in giorno più positivo ritroverete lo sprint mentale, risponderete con i fatti ai vostri avversari che sono in crescita. Questo è un buon segno, significa che fate paura. Viaggi e spostamenti fortunati vi porteranno ad ampliare l'attività e ottenere ottimi risultati in tempi brevi, anche nello studio. Venere negativa vi agita in maniera impressionante, azioni in amore francamente incomprensibili, ma i sentimenti sono veri.

Cancro

Nel cuore è rimasta la voglia di tenerezza, portata dalla Luna piena, la passione fisica è alimentata da Marte, sempre in grado di propiziare incontri eccitanti per chi è solo, un po' scandalosi-se vogliamo-ma almeno danno pepe alla vita sentimentale. L'idea fissa non sono i principi azzurri, ma i soldi. Mercurio in Capricorno è stimolante per la ricerca, invita però ad azioni finanziarie prudenti. Da oggi e per qualche giorno bronchi irritabili, viaggi con ritardo.

Leone

Previsioni ottime per tutto quanto riguarda la vostra attività professionale, lavoro, affari e relative speculazioni. Ricordiamo che il Leone dovrebbe essere spesso coinvolto in ardite imprese economiche, approfittando di Giove-Saturno-Mercurio-, tutti legati al capitale. Luna nel segno, la prima del 2025, canta: America, America! Come dire, potete averetutto, a iniziare da quell'amore presuntuoso che vi maltratta e pensa di potervi sottomettere. Infiammazioni provocate da virus. Alimentazione sana ed equilibrata, un cambio d'aria gioverebbe alla salute.

Vergine

Qualcosa cambia in questo cielo invernale, naturalmente in meglio. Dobbiamo però ricordarvi che avete ancora pesanti influssi dai Pesci, segno delle collaborazioni e dei rapporti stretti, bisogna osservare quella intelligente cautela che sapete esercitare quando avete la sensazione che vi si vuole mettere in gabbia. Non ce la faranno! Straordinaria protezione di Mercurio che per voi significa anche fortuna in amore. Consiglio: controllo costante della salute.

Bilancia

Errori di giudizio. Questo il possibile effetto di Mercurio in Capricorno, Giove invece vi invita a spingere fortemente in avanti. Questa infatti è la natura di Giove, sfidare ogni ostacolo ed avere la certezza di farcela. Comprendiamo che non è facile mantenere un atteggiamento equilibrato e diplomatico, quando si mette contro Marte, ma è il solo modo per tenere sotto controllo la situazione pratica e gli affari finanziari. Assistenza legale. Un amore da coltivare come un tenero fiore.

Scorpione

Sono un gioiello astrologico, i giorni che precedono l'ingresso di Sole in Acquario, domenica. Questo transito metterà subito l'accento sulla famiglia, che è presente anche nell'odierna Luna in Leone, ma questa cambierà direzione col passare delle ore e si dirige verso le praterie verdi della realizzazione professionale, lavoro, ricerca di qualche dollaro in più, anche esami universitari facilitati dalla protezione di Mercurio. Approfittate delle stelle per avviare i vostri grandi progetti.

Sagittario

Le proprietà, gli immobili e i soldi non creano problemi. Le persone incontrate durante gli spostamenti e viaggi portano nuove proposte, aprono nuovi orizzonti: opportunità tutte da valutare e prendere al volo. Fidatevi della Luna in Leone, del vostro intuito, di tutto ciò che arriva da lontano. Siete nella giusta disposizione emotiva quando qualcuno ha bisogno della vostra simpatia, del vostro calore, della comprensione. Manca però una più profonda, intensa, sconvolgente situazione amorosa.

Capricorno

Marte è sempre polemico con voi, ma vi spinge a una continua revisione dei problemi e atteggiamenti nei confronti delle persone che vi stanno accanto. Maggiore malleabilità crea meno dissidi!Argento vivo nelle vene, grande voglia di progredire e guadagnare, interesse speculativo per qualsiasi evento o fenomeno finanziario. Le vostre iniziative si risolveranno in tempi veloci, grazie a Giove che sostiene, malgrado l'ambiente difficile, la vostra abilità in affari.

Acquario

Giove vi portafortuna e promette soddisfazioni importanti, ma dovrete aspettare i suoi tempi: non forzate gli eventi. Non sotto questa Luna in Leone che produce anche malanni alle articolazioni, pressione irregolare, agita i rapporti coniugali e con le persone vicine. Tranquilli, si tratta di normali cadute di tono che arrivano prima dell'inizio della nuova stagione astrale. Ma voi avete il privilegio di essere amati nonostante tutto, siete fortunati nella ricerca di una nuova storia.

Pesci

Splendido! Esclamazione esagerata? Mica tanto, dato che avete anche oggi una magnifica Luna nel campo del lavoro e affari, altri pianeti si uniscono in una Spa per favorirvi nelle iniziative private, familiari e amorose. Mercurio è ancora un Babbo Natale, Venere invece indossa ancora le vesti della Befana, vi riempirà di doni da oggi e fino alla Candelora, 2 febbraio. L'ambiente lavorativo mostra tutta l'aggressività della concorrenza, ma adesso tutto diventa chiaro!