Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 14 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 14 gennaio

ARIETE

Luna passa in Leone, chiaro segnale di fortuna anche in amore, ma le persone sposate devono avere ancora un po’ di pazienza e aspettare Mercurio nuovamente positivo, questa è una Luna intelligente, costruttiva e molto scaltra, potete riprendere subito in mano le situazioni complicate nella sfera lavorativa ed economica. Rispondete al richiamo della passione, riprendete le lezioni di piano, ultimamente trascurate.

TORO

Mercurio in Capricorno fino al 28 gennaio, prezioso aiuto non solo per il lavoro e le finanze ma anche per affari domestici. Luna passata in aspetto severo, Leone, chiama verso la famiglia e le persone che ne fanno parte, questa volta però la controversia non riguarda le finanze. C’è qualcosa di ben più profondo che deve essere affrontato con fratelli e sorelle che non vivono con voi. Se resterete calmi, riuscirete a sentire il canto di Venere (beato chi via ama).

GEMELLI

Mercurio da bravo postino porta notizie che non possono che essere positive per la professione e gli affari, voi per primi dovete prendere l’iniziativa e fissare appuntamenti per il giorno 20, quando il cielo si colora anche della fortuna di Sole in Acquario. Siete amati dai vostri amici che vi sostengono nella battaglia contro persone e ambienti che non vogliono cambiare. Le vecchie idee sono dure da eliminare, ma voi ce la potete fare.

CANCRO

Meno agitati e meno ansiosi, il cuore è più calmo dopo la Luna piena ma è ancora richiesta presenza in famiglia e un’attenzione affettuosa per una figura femminile. Luna passa nel campo del patrimonio (finanziario, immobiliare, banca). Si intravede però anche un’insidia (Mercurio), rischiate di bruciare un’occasione, quindi lungimiranza. Per fortuna avete accanto un amore che non vi molla un attimo.

LEONE

Luna nel segno, il primo transito dell’anno, è sempre emozionate: vi ricorda che un anno è passato, vi dà la possibilità di riparare qualche gaffe in amore o in un altro settore, rimprovera la poca attenzione che riservate alla vostra persona, bellezza. Tra un mese è San Valentino, la festa sarà vostra, perché Venere sarà in Ariete. Affari fortunati.

VERGINE

La fortuna bussa alle vostre porte. Mercurio, la vostra infallibile guida, apre il portone del nuovo, entrerete in un mondo che fa per voi. Venere congiunta a Saturno, nel vostro caso questo aspetto spinge verso l’autoaffermazione, nuove possibilità di guadagno, ma anche voi dovete seguire la legge. Un tempo, in casa, eravate voi a dettare legge. Restate un attimo da soli e buttate al vento i risentimenti in amore.

BILANCIA

È successo qualcosa di insolito durante la Luna piena, in casa o nel lavoro? Oggi avete una buona capacità di concentrazione, ottima memoria, maggiore disponibilità degli altri. Il settore delle amicizie e delle relazioni sociali è ben illuminato. A costo di annoiarvi dobbiamo spesso ricordare il transito di Marte in Cancro, che non è solo causa di stress e di contrasti, fornisce energia e provoca situazioni in cui potete emergere. Ma il coniuge cosa dice, cosa fa?

SCORPIONE

Forze cosmiche eccezionali per il lavoro, carriera, affari. Per qualche misteriosa ragione voi andate bene quando gli altri arrancano, solo la mutevole Luna rende nervosi e agitati, impazienti in casa, sensibili ai mali stagionali. La salute dovrà essere seguita perché domenica arriva Sole in Acquario, congiunto a Plutone, aspetto che demolisce strutture fragili. Pensateci prima. Amore: sempre più sexy, sorprese incredibili fino all’ultimo minuto.

SAGITTARIO

Bellissimo il fuoco acceso dalla Luna in Leone, chiama e porta lontano. Prendete la vostra strada, cavaliere solitario, arriverete all’obiettivo. Cominciate a puntare sull’amore, rivedete la passione coniugale, fatevi vedere in giro se siete alla ricerca. Troverete anche lavoro, affari. Gli amici non vanno trascurati, dovete essere più sensibili alle difficoltà che vivono le persone del vostro gruppo professionale o privato.

CAPRICORNO

L’aria è quella di nuovi guadagni, ma è noto che il Capricorno non si accontenta di solo profitto, molto più importante è il successo, il prestigio. L’esperienza e la saggezza, vi riparano dalle cadute che sono invece presenti nell’oroscopo dei vostri concorrenti. Mercurio annuncia aperture spettacolari nel campo professionale, Saturno aiuta ad arrivare alla verità fino in fondo, Marte toglie energia… Tenetevi in forma e amate moltissimo.

ACQUARIO

Lieve indisposizione per le donne del segno, causata da questa Luna in Leone, l’uomo Acquario invece risente della pressione di Urano, tutti dovreste evitare attività faticose per il fisico. La mente però funziona, e come! Sforna di continuo originali idee per il lavoro, progetti ambiziosi che aiutano a cambiare e a rinnovare la vita. Ore eccitanti per l’amore, non rovinate da soli l’atmosfera creata da Giove.

PESCI

Saturno sta creando una nuova strada nella giungla professionale, pensando a voi. Allontanate pensieri strani a proposito del denaro, cento in più, cento in meno… ma cosa vuoi dire? Conta solo l’amore quello che vi viene incontro non è inatteso, quanto l’avete aspettato anche voi “anni anta”! Un Pesci non invecchia mai in amore, Nettuno porta sempre un nuovo sogno o un nuovo coniuge. Oggi soltanto amore e desiderio.