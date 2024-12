Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 23 dicembre: tutti i segni

Branko 23 dicembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 23 dicembre 2024

Ariete

Sarà una settimana bella per l'amore, importante per la professione e vantaggiosa sotto il profilo finanziario, ma inizia con una Luna agitata. Testa pesante. Sembrate alla ricerca di qualcosa che non avete smarrito. È più importante cercare la serenità nella vita familiare, è in arrivo una visita a sorpresa. Marte porterà la vostra passione alle stelle. Anche se il giorno non ha l'andamento spettacolare che vorreste, le possibilità di ottenere molto, e con una certa facilità, ci sono.

Toro

Le prime sollecitazioni partono dalla Bilancia, segno che esercita sempre una benefica protezione per il vostro lavoro. Proseguite con le iniziative di affari, sollecitate le persone autorevoli, vi aiutano. Fate affidamento sulla protezione che vi mandano i grandi corpi celesti, Saturno e Urano per primi, magari richiedono un po' di tempo per realizzare i vostri progetti, però arrivano in fondo. Esattamente come voi che non vi fermate prima di aver conquistato l’amore.

Gemelli

Amore mio, buongiorno! Tutti insieme arrivano transiti spettacolari, di effetto immediato, per la vita sentimentale, oggi e domani gratificata anche dalla fortunata Luna nel segno della Bilancia, che è da sempre il vostro amante preferito. Poi magari non servirà al matrimonio, ma non importa, conta soltanto vivere corpo a corpo queste sensazioni meravigliose che fa scattare Giove, per entrambi. Chiaro come il Sole che adesso splende, favoriti al massimo i nuovi amori.

Cancro

Dobbiamo tranquillizzarvi subito perché la Luna oggi e domani non è proprio ideale, in Bilancia mette in primo piano le questioni non ancora risolte nell'ambito familiare, forse c'è ancora un sospeso da colmare nelle collaborazioni e nei rapporti con una persona autorevole. Il Sole in Capricorno governa infatti i rapporti con chi rappresenta l'autorità. Il resto del cielo è dalla vostra parte, è possibile sgombrare il terreno sentimentale ed affettivo dalle incertezze. Cambiate aria.

Leone

Due giorni con Luna in Bilancia, l'affare che non riuscite a concludere oggi, sarà concluso dopo Natale. Sono molto buoni gli aspetti per i soldi, non solo come incasso ma anche come un indovinato investimento. Ossessionati da un'idea rischiate di assumere atteggiamenti di superiorità, così provocherete la resistenza energica delle persone che volete vincere. Preparatevi per una grande emozione in serata, una simile Luna non l'avete mai vista, così vicina all’amore.

Vergine

Attenti agli eccessi, in ogni campo. Siete presi da una specie di febbre dell’oro, non vi rendete conto di essere diventati superficiali persino nel lavoro che è da sempre la vostra forza. Sopportate ancora per pochi giorni Mercurio negativo, in gennaio potrete recuperare. La stagione del Capricorno porta sempre bene al vostro segno, cominciate a pensare seriamente a una nuova storia d'amore se siete soli, anticipiamo che in gennaio avrete un Marte in grado di fare miracoli.

Bilancia

Vischio beneaugurante sulla porta di casa, per salutare gli amici di sempre e per accogliere nuovi, deliziosi ospiti. Sarà un caso, ma proprio oggi e la sera della Vigilia, avete la Luna nel segno, che è il simbolo della famiglia. Con il Sole in Capricorno, una vacanza in posti dove adesso è estate, vi darebbe una marcia in più. Ma avete Marte che riscalda l'amore, allontana i dubbi e le ansietà, apre alle nuove speranze.

Scorpione

Non resterà solo un sogno quell’amore - quella passione - che insegue lo Scorpione solo, su cui ha forse già posato i suoi occhi indagatori, non è un’utopia. Insistete, dunque, ma in modo molto soft. I problemi di fondo in qualche matrimonio non sono risolti, però il confronto è meno aspro. La settimana di Natale porta soddisfazioni, amorose e finanziarie. Il fisico non sarà magari da palestrato, impegnatevi in qualche sport leggero, mentalmente siete in formissima.

Sagittario

Un'altra settimana, un'altra Luna. I pianeti che influenzano il lavoro e le finanze sono ottimi, Luna in Bilancia porta facilitazioni legali, ma non dovete trascurare la famiglia, dove sono in arrivo altre novità. Non perdete tempo se dovete chiarire qualcosa nel rapporto di coppia, affrettatevi se siete alla ricerca di un amore, i giorni passano in fretta e Venere è sempre più vicina ai Pesci. Vi distinguete per il dinamismo e per la comunicativa. Non rimandate un viaggio, sabato.

Capricorno

In casa hanno sempre qualcosa da ridire, ma questa è una vecchia storia, cercate di evitare discussioni perché oggi siete sotto pressione della Luna in Bilancia, che potrebbe portare agitazione anche nell'ambiente dove svolgete la vostra attività. Transito faticoso per la salute, muovetevi con cautela. Questa Luna però non è così negativa se vi indica con precisione che cosa bisogna cambiare, soprattutto nei rapporti non alla vostra altezza. In serata, breve crisi di gelosia.

Acquario

Non spingete troppo sulle vostre forze, Marte sarà ancora stressante, ma tutte le altre stelle parlano bene di voi e concorrono alla vostra fortuna. I cambiamenti si presentano in modo del tutto spontaneo, non sarà difficile rafforzare la posizione professionale, trovare nuove opportunità. Lasciate perdere le opinioni, conta solo la verità. Giove vi può sorprendere in amore e al tavolo verde.

Pesci

Dovete controllare le parole, Mercurio vi fa dire troppo e vi rende anche distratti nei movimenti, cautela alla guida e nei viaggi. Siete nervosi più con voi stessi che non con gli altri, la passione aiuta a calmare i nervi. Nelle importanti questioni fatevi rappresentare da un legale, un commercialista, regalate tutte le vostre ore a chi amate. Nel caso di nuovi incontri, nuovi amori da trovare, ricordate che avrete una Luna quasi miracolosa la sera della Vigilia, Natale, Santo Stefano…