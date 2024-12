Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 17 dicembre: tutti i segni

17 dicembre 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 17 dicembre 2024.

ARIETE

Partenza con Luna nervosa, verso sera però sarete più disponibili in famiglia e più buoni con voi stessi (certe volte sembrate del Cancro, vi tormentate per poco). Le stelle di fine anno giocano con voi, vogliono mettere alla prova la vostra bravura e il vostro amore, la vostra costanza e resilienza. Per aiutare lo stomaco osservate dieta leggera fino a domani sera. Nel frattempo riordinate le idee perché le possibilità di successo ci saranno sicuramente in questi ultimi giorni di autunno.

TORO

La pazienza e la costanza saranno premiate, avete possibilità concrete e nuove risorse mentali, non vi dovete fermare davanti a un ostacolo. Una donna vicina da seguire con affetto e con molta pazienza, cosa non facile da ottenere considerando che Marte e Venere sono entrambi in posizione critica. Tuttavia, nella natura possiamo ancora ammirare colori autunnali, caldi e morbidi, che non si vedevano nelle passate settimane. Troverete l’ispirazione.

GEMELLI

Bisogna lavorare sodo, Mercurio in opposizione non lascia alternative, ma l’idea di un duro e costante impegno non vi spaventa, le sfide vi esaltano perché siete intimamente convinti di potercela fare. Non provocate, però, dove non serve provocare - in amore per esempio. Se sarete più leggeri l’amore sarà più appassionato. Il regime alimentare deve essere meno ricco, la salute richiede disciplina.



CANCRO

È bella per l’amore Luna nel segno, ma induce all’indisciplina in altri settori, atteggiamento che non vi potete permettere nemmeno in famiglia. Bisogna affrontare argomenti che di solito non amate discutere. Fate un serio discorso ai figli. I viaggi vi aiuteranno a staccarvi dalla routine, sarete aperti a nuove idee, datevi da fare con progetti che allarghino conoscenze ed esperienze. Concentratevi sulla carriera, poiché da lì dovrebbero venire profitti.

LEONE

Marte, adesso il pianeta è in posizione splendida per l’amore e in aspetto energico con Mercurio - prendete in mano affari e carriera. Ricordiamo Plutone in Acquario che vi forzerà ad occuparvi di problemi che non volevate vedere, soprattutto sul fronte della famiglia. Approfittate del silenzio della Luna per far sentire la vostra voce in famiglia, nel matrimonio, in amore. Prima di Natale vi verrà saldato un vecchio credito in cui non speravate più.

VERGINE

Se avete un carattere un po’ litigioso o permaloso, controllatevi, Marte provoca anche scatti di ira inutili. Non conviene creare contrasti nel lavoro, intensificate piuttosto i contatti lontani. Il Sole nel settore della famiglia fino al 21, chiede di essere più presenti nella vita delle persone care. Luna vi aiuta a capire finalmente chi merita la vostra fiducia. Intenso il rapporto con la figura materna, per l’uomo Vergine la madre è il punto di riferimento della sua vita.

BILANCIA

Siete veramente un “caso” in astrologia, sempre rapidi e inventivi, mai senza risorse. Il diretto aspetto di Marte aumenta la vostra naturale ambizione, ma può dare anche qualche problema: salute talvolta instabile, specie con Luna in Cancro, litigi. Nonostante tutto porterà risultati anche un investimento che fate per istinto, quasi per gioco. Giustifica una vostra protesta per un mancato apprezzamento da parte della famiglia, figli.



SCORPIONE

Occhi ardenti, voce cupa, capelli nero corvino, questa è la tipica donna Scorpione, e nel gioco di coppia è anche oggi vincente. Deve approfittare della Luna in Cancro se è ancora alla conquista di un uomo, che per lei significa lottare per ottenere la felicità. Non si può pensare di poter ritrovare o ricostruire le cose ormai cadute, ma questa non è nemmeno l’intenzione dell’uomo Scorpione che non deve scaricare sugli altri la propria tensione.

SAGITTARIO

Tempo di partenze per il vostro segno. Il primo impulso è quello di evadere dalla routine quotidiana e di andarsene da qualche parte, senza sapere bene il perché. E invece ci sono ragioni valide se vi sentite irrequieti e annoiati dalle solite facce, voci, luoghi, situazioni… avete bisogno di novità! Mercurio protegge i viaggi lontani, Marte gli incontri emozionanti che agiscono come un balsamo anche sull’amore. Auguri!

CAPRICORNO

Non sarà questa Luna, né facile, né concretamente generosa, ma certo molto costruttiva per il futuro. Il futuro nasce ogni giorno, ma ci sono alcuni giorni con caratteristiche più pronunciate, per esempio il prossimo sabato 21. Arriva il Sole. Andate alla ricerca di ciò che veramente conta nella vostra vita. Nel lavoro non c’è il necessario sostegno, nemmeno psicologico, siete invece ben assistiti nel campo degli affari personali.

ACQUARIO

Il pianeta del giorno è Mercurio in Sagittario, notizia confortante per il vostro segno che ha già avuto da questo transito molti privilegi le persone ricordano il bene che avete fatto, l’amore non sarà così distante. Giorno positivo per i contatti professionali, interessante per le finanze, ma ancora più importante è il messaggio di Plutone: guardate al futuro.

PESCI

L’assenza di malizia è la carta vincente nelle conquiste d’amore, Luna splendida per chi attende un figlio, oppure per programmare prossime nascite. Ricordiamo che avrete in estate un Giove splendido proprio nel settore della fortuna e della felicità. Mercurio è certamente ambiguo in Sagittario, ma è anche nel settore del successo, dove si esalta e insiste finché non ottiene. Avete la stessa grinta? Vorreste più calore, più amore anche in famiglia.