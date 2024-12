Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 11 dicembre: tutti i segni

11 dicembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 11 dicembre 2024

Ariete

La mente è più chiara del solito, non avete difficoltà a concentrarvi, il giorno è veramente ottimo per iniziare nuove imprese lavorative, professionali, commerciali, collaborazioni. Non mancano situazioni di rivalità, ma voi siete in grado di vincere. Sole in Sagittario vi conduce su un sentiero nuovo, l'avventura può iniziare questa settimana. Buon viaggio! In amore avrete tanto perché tanto avete dato. Donne sole: domani sera sarete forse già accompagnate. Un Acquario forse…

Toro

Sollecitate risposte, la situazione pratica è sempre sotto la protezione di Mercurio, ma adesso il pianeta richiede di essere più veloci nelle trattative d'affari, vendite, acquisti. Molto promettenti i contatti con il lontano; l'odierna Luna è ottima per i commercianti e per tutte le questioni domestiche, viaggi sorprendenti. Affrontate soprattutto le questioni che toccano le proprietà, preparatevi per una vivace discussione coniugale. Venere produce tensioni.

Gemelli

Oggi potete prendere decisioni d’istinto, non sbaglierete. È possibile anche affrontare e risolvere situazioni che interessano la casa, la famiglia, i figli. L'opposizione di Mercurio produce situazioni di crisi nei rapporti stretti, ma la nuova Venere risveglia la voglia di dolcezza, prepara novità strepitose, incontri da togliere il fiato. Avete bisogno di sensazioni nuove, gente diversa, forse anche di vivere per un po' in un altro luogo. Gli amici, rumorosi e divertenti, vi aiutano.

Cancro

Certe vecchie collaborazioni, che hanno già dato segnali di crisi, sono anche oggi bersagliate dalla Luna. Avete agito e realizzato, chiarito e deciso, sotto il primo quarto in Pesci? Se la risposta è sì, siete liberi di regalarvi un viaggio di piacere con il coniuge, oppure unite la vacanza a un incontro di affari. Venere in Acquario, provocatoria e sensuale da primato. Fatevi belli se siete alla ricerca di situazioni piccanti. In ogni caso, l'amore è molto intenso anche per Marte.

Leone

Segnali di fortuna finanziaria ci sono, ma anche voi dovete tener presente le circostanze esterne, che sono quelle che conosciamo tutti. Tuttavia, voi siete tra i segni vincenti sotto l'aspetto Sole-Luna, risveglia la vostra intraprendenza, il coraggio. Questo giorno e tutta la settimana la vita affettiva è importante, le donne sono amate e desiderate, ma capricciose. Nulla di strano se arriva una nuvola nel matrimonio, siete ai ferri corti con un familiare, un parente.

Vergine

Il Sole già è stanco, presto a letto se ne va… Così cantava una giovanissima Nada al festival di Sanremo, canzone tornata alla memoria osservando alcune stelle della vostra settimana, che si concluderà con Luna piena in Gemelli. Una pausa nel lavoro e nello studio, necessaria ogni tanto. Non solo per lo stress accumulato, quanto per la confusione che c'è nella mente. Venere comunque assicura emozioni d'amore lontano dal solito ambiente. Sarete vinti.

Bilancia

Quel Mercurio che vi sorride dal Sagittario, vi assomiglia: simpatico, intraprendente, ambizioso e prepotente, incosciente… Però voi prendete seriamente i vostri impegni, i tanti successi conquistati nel corso dell'anno sono la prova di un talento che vogliamo definire "venusiano", ma gli altri non sono tutti così. È necessario stare sempre attenti alle collaborazioni. Amore: che male fa la gelosia, non vivo più… tutta colpa della Luna in Ariete.

Scorpione

I ricordi giacciono come addormentati, pronti però a fiorire, a diventare una forza per il presente, non appena la mente desidera farli rivivere. Una gatta sul tetto che scotta. Così è Venere in Acquario, che lancia una sfida a Marte e al vostro segno, impossibile non prevedere un momento assai movimentato per gli amori esistenti e per quelli che nasceranno sotto la Luna piena del 15. Le relazioni instabili possono arrivare alle decisioni, in un senso o nell'altro… Soldi a sorpresa.

Sagittario

Auguri per la stagione del vostro compleanno, che vi gratifica oggi con un bellissimo colpo di scena: Sole e Luna in aspetto con Venere e Plutone in Acquario, questo è il massimo per quanto riguarda il trasporto erotico tra un uomo e una donna. Un avvenimento da festeggiare, magari con una breve fuga insieme al vostro caro amore, naturalmente in qualche posto esclusivo, visto che siete così snob. Certamente non siete clienti di Bed and Breakfast. Affari ok.

Capricorno

Qualche Luna negativa la dovete subire anche voi, eccola oggi in Ariete, disturbo che tocca in primo luogo il settore della famiglia, quella che l’astrologia chiama "casa paterna, casa materna". Novità in questo senso possono interessare anche parenti che vivono altrove, figli sposati residenti all'estero. Il mondo lontano - questo sarà il richiamo delle stelle anche l'anno prossimo, è bene essere preparati. Uno sbaglio degli altri diventerà, nel lavoro, un asso nelle vostre mani.

Acquario

La fatica e l'impegno che richiede Marte nel campo delle collaborazioni, sarà ampiamente ripagato. Dicembre predispone a un bilancio dell'anno, ma non tutte le vostre iniziative sono concluse, mandate avanti i vostri progetti e magari spostate i più importanti all'anno prossimo. Magnifico il contatto di Venere con Mercurio in Sagittario, per le relazioni sociali, imprese in affari. Una scossa nel matrimonio, nulla sarà lasciato inespresso, gelosia.

Pesci

Parole senza consistenza, profondità. Noi conosciamo i disturbi planetari che non permettono di essere razionali come al solito e convincenti, ma gli altri non sono tenuti a conoscere le posizioni di Mercurio… Vi costa molto restare in silenzio? Rimandate colloqui importanti, domani la Luna sarà più stabile in Toro. Non preoccupatevi, c'è una magnifica stella che tornerà a splendere per voi: Venere. Siete in sintonia anche con il suo amante, Marte, l'amore non manca.